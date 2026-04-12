Perú

Clima en Piura: el pronóstico para este 12 de abril

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Piura este domingo 12 de abril:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este domingo, se estima que en Piura habrá un 25% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 40 centígrados y una mínima de 24°. La nubosidad será del 79% y por la noche habrá una probabilidad del 25% de lluvias.

La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se registran al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la frontera con Ecuador. De ahí su clima principalmente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más variedades del clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en PiuraClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Elecciones 2026: El único documento que necesitas para votar hoy y evitar problemas en tu local de votación

Aunque estés apto para participar, un requisito clave podría dejarte fuera en cuestión de segundos al llegar a tu mesa. Autoridades advierten sobre lo que sí aceptan y lo que no en plena jornada electoral

Elecciones 2026: El único documento que necesitas para votar hoy y evitar problemas en tu local de votación

Elecciones 2026: Explosión sacude Trujillo a horas de elecciones y vuelve a exponer grave crisis de seguridad

Una explosión en Huaca Express encendió las alarmas en Trujillo antes de las elecciones. Reportes en redes advierten sobre delincuencia sin control en la ciudad

Elecciones 2026: Explosión sacude Trujillo a horas de elecciones y vuelve a exponer grave crisis de seguridad

Multan a restaurante por no colocar precios a los platos de su carta: local argumentó que fiscalizadores llegaron antes de que abrieran

Indecopi concluyó que la obligación de informar precios rige en todo momento y validó la inspección realizada fuera del horario de atención, descartando los argumentos del establecimiento y aplicando una sanción reducida por subsanación posterior

Multan a restaurante por no colocar precios a los platos de su carta: local argumentó que fiscalizadores llegaron antes de que abrieran

¿A qué hora inician las votaciones de las Elecciones 2026 en Perú este domingo 12 de abril?

El proceso electoral contará con estrictas medidas de seguridad y transparencia, según lo dispuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales

¿A qué hora inician las votaciones de las Elecciones 2026 en Perú este domingo 12 de abril?

¿Qué hacer antes de ir a votar en las Elecciones de hoy? Claves para llegar preparado y sufragar sin contratiempos

La jornada de votación en Perú implicará coordinación entre autoridades, atención en los accesos y garantía de orden, mientras ciudadanos ejercerán su derecho en un contexto de alta participación y con efectivos desplegados a nivel nacional

¿Qué hacer antes de ir a votar en las Elecciones de hoy? Claves para llegar preparado y sufragar sin contratiempos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: últimas noticias de las votaciones e incidencias de este 12 de abril

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: últimas noticias de las votaciones e incidencias de este 12 de abril

Elecciones generales 2026: Presidente José María Balcázar votará en Chiclayo y podría recibir resultados desde esa ciudad

Elecciones 2026: reportan falta de resguardo policial en San Marcos previo a recibir a más de 29 mil electores

Elecciones Perú 2026: Panorama de las votaciones en Asia, Oceanía, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y otros países del mundo

Peruanos en el extranjero ya participan en Elecciones 2026: las ciudades con más votantes que podrían definir la contienda

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug celebra su eliminación de ‘La Granja VIP Perú’: Mónica Torres y Pablo Heredia fueron los más votados

Melissa Klug celebra su eliminación de ‘La Granja VIP Perú’: Mónica Torres y Pablo Heredia fueron los más votados

Pati Lorena revela que tiene video de Sheyla Rojas con famoso personaje de la farándula

Hoy gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: Cómo votar, link oficial y quiénes podrían irse del reality

Isabel Pantoja sorprendió a Lita Pezo con emotiva llamada en vivo en ‘Yo Soy’: “Te invito a que cantes conmigo”

Lucía de la Cruz reaparece en programa de Magaly Medina luego de superar grave estado de salud

DEPORTES

Antonio Spinelli ratifica la localía de la selección peruana femenina en Cusco tras dos victorias en casa: “Se juega donde se vive”

Antonio Spinelli ratifica la localía de la selección peruana femenina en Cusco tras dos victorias en casa: “Se juega donde se vive”

Perú será sede de la Red Bull Batalla 2027: Almendrades tendrá su revancha contra El Menor en su casa

Perú venció a Venezuela en la Billie Jean King Cup y cumple su objetivo de mantener la categoría en la Zona Americana I

Liga Peruana de Vóley 2025/2026: ¿Por qué no se juegan la final y el partido por tercer lugar este fin de semana?

Peruano Almendrades sorprende al eliminar a Chuty y avanzar a semifinales de la Red Bull Batalla 2026