Perú

Senado 2026: Conoce la lista de candidatos por Loreto y sus agrupaciones políticas

Un total de 68 candidatos de 34 organizaciones políticas compiten por representar a Loreto en el Senado. Revisa quiénes integran las listas y cómo se configura la contienda electoral en la región amazónica

Guardar
Mujeres votando en una mesa electoral con una urna de ONPE, superpuestas sobre una vista aérea de la ciudad de Iquitos y un mapa de la región Loreto de Perú
Ciudadanos de la región Loreto participarán activamente en las elecciones, emitiendo sus votos para seleccionar a los candidatos que representarán a la región en el Congreso de la República y el Senado. (Infobae / Composición)

La carrera por el Senado ya se juega en Loreto. Las organizaciones políticas han presentado a sus candidatos para una elección clave en el nuevo Congreso. En la Amazonía peruana, la contienda se configura con una oferta amplia de postulantes y partidos, en un escenario que combina experiencia política y nuevos perfiles en disputa.

En esta circunscripción, 34 organizaciones políticas presentan 68 candidaturas al Senado, en un escenario competitivo donde la mitad de las postulaciones corresponde a mujeres.

El perfil de los candidatos muestra una tendencia clara: la edad mediana es de 57 años, lo que refleja una fuerte presencia de postulantes con trayectoria. En el ámbito académico, predomina el nivel de posgrado, el más frecuente entre quienes buscan un escaño en la Cámara Alta.

Un padrón electoral con fuerte peso en Iquitos

De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), 777.103 ciudadanos de Loreto están habilitados para votar en las elecciones del 12 de abril de 2026. Del total, 403.794 son hombres y 373.309 mujeres.

La provincia de Maynas concentra la mayor cantidad de electores, con 394.021 votantes, seguida por Alto Amazonas, con 105.051 ciudadanos. Estas cifras reflejan el peso político de Iquitos dentro del proceso electoral.

Casi 300 mil jóvenes tendrán voz en las urnas en 2026. Foto: Reniec
Casi 300 mil jóvenes tendrán voz en las urnas en 2026. Foto: Reniec

Candidatos al Senado por Loreto

La contienda al Senado en Loreto reúne a candidatos de 34 organizaciones políticas. Las listas reflejan una amplia diversidad de perfiles en competencia. A continuación, revisa quiénes postulan por cada agrupación.

Ahora Nación

  • José Francisco Quispe Farro – Nº 1
  • Betty del Carmen Ruiz Rengifo – Nº 2
Pantalla de lista de candidatos a senadores por Loreto. Incluye fotos de José Francisco Quispe Farro y Betty del Carmen Ruiz Rengifo, con sus nombres y logos
Candidatos a senadores por el distrito de Loreto para las elecciones generales de 2026, representando al partido Ahora Nación. (Voto Informado - JNE)

Alianza Electoral Venceremos

  • Carlos Rafael Meza Castro – Nº 1
  • Nerlith Pizango Reátegui de Alarcón – Nº 2

Alianza para el Progreso (APP)

  • Rosío Torres Salinas – Nº 1
  • José Alberto Trujillo Paira – Nº 2

Avanza País

  • Carlos Cenepo Reyna – Nº 1

FREPAP

  • Carmen Nalda Salcedo López – Nº 1
  • Edilberto Araujo Cubas – Nº 2

Fuerza Popular

  • Juan Carlos del Águila Cárdenas – Nº 1
  • Ledy Sonia Zubiaurr Cerdeira – Nº 2
Captura de pantalla de un sitio web que muestra dos fotos de candidatos a senadores, Juan Carlos del Aguila Cardenas y Ledy Sonia Zubiaurr Cerdeira, con el logo 'K'
Los candidatos a senadores por el distrito de Loreto, postulándose por el partido Fuerza Popular en las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Fuerza y Libertad

  • Guillermo Alexander Sánchez Alva – Nº 1
  • Gloria Olivarez Tito – Nº 2

Juntos por el Perú

  • Janina Denisse del Águila Gallardo de Asenjo – Nº 1
  • Darwin Avendaño Tuanama – Nº 2

Libertad Popular

  • Jorge Aldolfo Boullosa Chávez – Nº 1

Partido Aprista Peruano

  • José Augusto Vargas Fernández – Nº 1
  • Elizabeth Gil Macedo – Nº 2
Captura de pantalla de una página web que muestra las fotos de perfil de José Augusto Vargas Fernandez y Elizabeth Gil Macedo, candidatos a senadores
Candidatos a senadores por Loreto del Partido Aprista Peruano para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Cívico Obras

  • Gaspar Cárdenas Cárdenas – Nº 1

Partido Demócrata Unido Perú

  • Robinson Gómez Villanueva – Nº 1

Partido Demócrata Verde

  • Jorge Adalberto Altamirano Flores – Nº 1
  • Juanita Valdéz Reátegui vda. de Hurtado – Nº 2

Partido Democrático Federal

  • Juan Larsen Mendoza Pizango – Nº 1
  • Ariceli Vásquez Acubino – Nº 2

Somos Perú

  • Jorge Alberto Morante Figari – Nº 1
  • Dora Elizabeth Mendoza López – Nº 2

Frente de la Esperanza 2021

  • Mariano Iberico Vela – Nº 1
  • Tanith Angulo Marín – Nº 2

Partido Morado

  • Hitler Francois Vásquez Arévalo – Nº 1
  • Jessica García Acosta – Nº 2

País para Todos

  • Juan Alfredo Saldaña Picón – Nº 1
  • Melita Curitima Puto – Nº 2
Captura de pantalla de una interfaz web mostrando las fotos de Juan Alfredo Saldaña Picon y Melita Curitima Puyo, candidatos a senadores por Loreto
Candidatos a senadores por Loreto del partido País para Todos en las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Patriótico del Perú

  • Juan Pedro Oblitas Ulloa – Nº 1

Cooperación Popular

  • Andrés Eduardo Mármol Rengifo – Nº 1
  • Elizabeth Montano Viena – Nº 2

Integridad Democrática

  • Norma Luz García Guzmán – Nº 2

Perú Libre

  • Yoshi Levis Lam Eléspuru – Nº 1
  • Lucila Torres Dava de Eléspuru – Nº 2
Página web con el título 'Elecciones Generales 2026 Candidatos Senadores' mostrando dos fotos de perfil de un hombre y una mujer con sus nombres abajo
Los ccandidatos a senadores por el distrito electoral de Loreto, representando a Perú Libre en las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Perú Acción

  • Óscar Agapito Pérez Vásquez – Nº 1

Perú Primero

  • Luz Melita del Águila Macanilla – Nº 1
  • Breno Cavalcanti Pérez – Nº 2

Perú Moderno

  • Viviana del Pilar Meléndez Panaifo – Nº 1
  • Abel Silvano Mozombite – Nº 2

Podemos Perú

  • Nelda Rojas Bardales – Nº 1

Progresemos

  • Francisco Hildebrando Huamán Sedano – Nº 1
  • Lucía Romaina Huiñapi – Nº 2

Renovación Popular

  • Temis Jhon Rivas Ochoa – Nº 1
Captura de pantalla de una página web mostrando la foto de un candidato, Temis Jhon Rivas Ochoa, y datos electorales para Loreto
La ficha electoral de Temis Jhon Rivas Ochoa, candidato de Renovación Popular al Congreso por el distrito de Loreto para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Un Camino Diferente

  • Julio Gonza Salazar – Nº 1
  • Ernesta Jesusa Goya Yupanqui – Nº 2

Unidad Nacional

  • Jorge Armando Rengifo Panduro – Nº 1
  • Frida Irene Vega Flores – Nº 2

¿Cómo conocer el perfil de los candidatos?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó la plataforma ‘Voto Informado’, una herramienta oficial que concentra la información declarada por los candidatos que participan en las Elecciones Generales 2026.

A través de este portal, los ciudadanos pueden revisar las hojas de vida de los postulantes, donde se detallan su formación académica, experiencia laboral, trayectoria política y declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas. La plataforma también permite buscar por región, organización política o tipo de elección, lo que facilita comparar perfiles antes de acudir a votar.

Para ingresar, se puede acceder a: votoinformado.jne.gob.pe, donde la información está disponible de forma pública y organizada para su consulta.

¿Dónde consultar tu local de votación?

Los ciudadanos pueden conocer su local de votación, número de mesa y dirección exacta ingresando a la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Para realizar la consulta, solo se debe ingresar el número de DNI en el portal habilitado por la ONPE, donde el sistema mostrará los datos correspondientes para votar este domingo 12 de abril. También se podrá verificar si el elector fue designado como miembro de mesa.

Dónde votar en las Elecciones 2026: Link oficial de la ONPE para conocer tu local de votación con tu DNI
Dónde votar en las Elecciones 2026: Link oficial de la ONPE para conocer tu local de votación con tu DNI

Los desafíos de Loreto en la agenda nacional

Loreto enfrenta una serie de brechas estructurales que condicionan su desarrollo y marcan el debate político en la Amazonía. Uno de los principales retos es la limitada cobertura de servicios básicos: en varias zonas rurales, el acceso a agua potable, saneamiento y atención en salud sigue siendo insuficiente, especialmente en comunidades alejadas de los centros urbanos.

A esto se suman los conflictos socioambientales vinculados a la actividad petrolera y la presencia del Estado en territorios donde operan comunidades indígenas. La región también enfrenta presiones crecientes por economías ilegales, como el narcotráfico y la tala ilegal, que generan impactos ambientales y afectan la seguridad en zonas de difícil acceso.

Temas Relacionados

LoretoCámara de SenadoresCongreso de la RepúblicaElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Perú firma una vergonzosa actuación en el Sudamericano Sub 17: eliminado sin puntos y marcado por un pisotón descalificador

El conjunto que dirige Renzo Revoredo se despidió del certamen clasificatorio con negativas estadísticas que desnudan la pobre realidad del fútbol juvenil en el país

Perú firma una vergonzosa actuación en el Sudamericano Sub 17: eliminado sin puntos y marcado por un pisotón descalificador

Kimberly García y Evelyn Inga lideran la delegación peruana en el Mundial de Marcha Atlética 2026: día, horarios y dónde ver

La representación nacional consta de 13 deportistas. En la capital brasileña, el equipo nacional buscará hacerse con el primer lugar tras el desempate hace en la edición anterior que se decidió esquivamente en desempate

Kimberly García y Evelyn Inga lideran la delegación peruana en el Mundial de Marcha Atlética 2026: día, horarios y dónde ver

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos al Senado por La Libertad? Lista completa

Este domingo 12 de abril, los electores de La Libertad acudirán a las urnas para elegir presidente, diputados y senadores en el renovado Congreso bicameral. Conoce la lista completa de candidatos al Senado por partido político y las principales propuestas para enfrentar la inseguridad y otros desafíos clave de la región

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos al Senado por La Libertad? Lista completa

‘Barbie’ Frangella se va de Regatas Lima: 3 jugadoras extranjeras no seguirán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La armadora argentina forma parte de la pequeña ‘purga’ que habrá en Chorrillos tras quedar en el quinto lugar esta temporada

‘Barbie’ Frangella se va de Regatas Lima: 3 jugadoras extranjeras no seguirán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Hallan seis nuevas especies de escarabajos estercoleros para el Perú en parque Bahuaja-Sonene

El estudio científico identificó un total de 44 especies en las Pampas del Heath, ampliando el inventario nacional de este grupo de insectos

Hallan seis nuevas especies de escarabajos estercoleros para el Perú en parque Bahuaja-Sonene
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos al Senado por La Libertad? Lista completa

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos al Senado por La Libertad? Lista completa

Los 35 candidatos presidenciales de Perú: desde un exfutbolista, un cómico, un médico prófugo y dos exalcaldes de Lima

Candidatos al Senado por el Callao: Lista oficial de partidos y postulantes para las Elecciones 2026

Keiko Fujimori anuncia la expulsión de migrantes irregulares e indocumentados en Perú

Rafael López Aliaga se pronuncia por denuncia de violación en su contra: “Pretenden involucrarme en un hecho de un tercero”

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’: “¡A ti nunca te daría ni la hora!"

Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’: “¡A ti nunca te daría ni la hora!"

Estudiantes de Universidad Mayor de San Marcos proponen reconocimiento al grupo BTS: “Por su impacto cultural”

Rebeca Escribens sorprendió al expresar su desagrado hacia Christian Domínguez: “No te quiero ver en ‘América Hoy’”

Estreno de ‘Señora del Destino’ lideró el rating y venció a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

DEPORTES

Perú firma una vergonzosa actuación en el Sudamericano Sub 17: eliminado sin puntos y marcado por un pisotón descalificador

Perú firma una vergonzosa actuación en el Sudamericano Sub 17: eliminado sin puntos y marcado por un pisotón descalificador

Kimberly García y Evelyn Inga lideran la delegación peruana en el Mundial de Marcha Atlética 2026: día, horarios y dónde ver

‘Barbie’ Frangella se va de Regatas Lima: 3 jugadoras extranjeras no seguirán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”

Kiara Montes y dos voleibolistas más continuarán en Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027