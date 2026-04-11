Senado 2026: Conoce la lista de candidatos por Loreto y sus agrupaciones políticas

La carrera por el Senado ya se juega en Loreto. Las organizaciones políticas han presentado a sus candidatos para una elección clave en el nuevo Congreso. En la Amazonía peruana, la contienda se configura con una oferta amplia de postulantes y partidos, en un escenario que combina experiencia política y nuevos perfiles en disputa.
En esta circunscripción, 34 organizaciones políticas presentan 68 candidaturas al Senado, en un escenario competitivo donde la mitad de las postulaciones corresponde a mujeres.
El perfil de los candidatos muestra una tendencia clara: la edad mediana es de 57 años, lo que refleja una fuerte presencia de postulantes con trayectoria. En el ámbito académico, predomina el nivel de posgrado, el más frecuente entre quienes buscan un escaño en la Cámara Alta.
Un padrón electoral con fuerte peso en Iquitos
De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), 777.103 ciudadanos de Loreto están habilitados para votar en las elecciones del 12 de abril de 2026. Del total, 403.794 son hombres y 373.309 mujeres.
La provincia de Maynas concentra la mayor cantidad de electores, con 394.021 votantes, seguida por Alto Amazonas, con 105.051 ciudadanos. Estas cifras reflejan el peso político de Iquitos dentro del proceso electoral.
Candidatos al Senado por Loreto
La contienda al Senado en Loreto reúne a candidatos de 34 organizaciones políticas. Las listas reflejan una amplia diversidad de perfiles en competencia. A continuación, revisa quiénes postulan por cada agrupación.
Ahora Nación
- José Francisco Quispe Farro – Nº 1
- Betty del Carmen Ruiz Rengifo – Nº 2
Alianza Electoral Venceremos
- Carlos Rafael Meza Castro – Nº 1
- Nerlith Pizango Reátegui de Alarcón – Nº 2
Alianza para el Progreso (APP)
- Rosío Torres Salinas – Nº 1
- José Alberto Trujillo Paira – Nº 2
Avanza País
- Carlos Cenepo Reyna – Nº 1
FREPAP
- Carmen Nalda Salcedo López – Nº 1
- Edilberto Araujo Cubas – Nº 2
Fuerza Popular
- Juan Carlos del Águila Cárdenas – Nº 1
- Ledy Sonia Zubiaurr Cerdeira – Nº 2
Fuerza y Libertad
- Guillermo Alexander Sánchez Alva – Nº 1
- Gloria Olivarez Tito – Nº 2
Juntos por el Perú
- Janina Denisse del Águila Gallardo de Asenjo – Nº 1
- Darwin Avendaño Tuanama – Nº 2
Libertad Popular
- Jorge Aldolfo Boullosa Chávez – Nº 1
Partido Aprista Peruano
- José Augusto Vargas Fernández – Nº 1
- Elizabeth Gil Macedo – Nº 2
Partido Cívico Obras
- Gaspar Cárdenas Cárdenas – Nº 1
Partido Demócrata Unido Perú
- Robinson Gómez Villanueva – Nº 1
Partido Demócrata Verde
- Jorge Adalberto Altamirano Flores – Nº 1
- Juanita Valdéz Reátegui vda. de Hurtado – Nº 2
Partido Democrático Federal
- Juan Larsen Mendoza Pizango – Nº 1
- Ariceli Vásquez Acubino – Nº 2
Somos Perú
- Jorge Alberto Morante Figari – Nº 1
- Dora Elizabeth Mendoza López – Nº 2
Frente de la Esperanza 2021
- Mariano Iberico Vela – Nº 1
- Tanith Angulo Marín – Nº 2
Partido Morado
- Hitler Francois Vásquez Arévalo – Nº 1
- Jessica García Acosta – Nº 2
País para Todos
- Juan Alfredo Saldaña Picón – Nº 1
- Melita Curitima Puto – Nº 2
Partido Patriótico del Perú
- Juan Pedro Oblitas Ulloa – Nº 1
Cooperación Popular
- Andrés Eduardo Mármol Rengifo – Nº 1
- Elizabeth Montano Viena – Nº 2
Integridad Democrática
- Norma Luz García Guzmán – Nº 2
Perú Libre
- Yoshi Levis Lam Eléspuru – Nº 1
- Lucila Torres Dava de Eléspuru – Nº 2
Perú Acción
- Óscar Agapito Pérez Vásquez – Nº 1
Perú Primero
- Luz Melita del Águila Macanilla – Nº 1
- Breno Cavalcanti Pérez – Nº 2
Perú Moderno
- Viviana del Pilar Meléndez Panaifo – Nº 1
- Abel Silvano Mozombite – Nº 2
Podemos Perú
- Nelda Rojas Bardales – Nº 1
Progresemos
- Francisco Hildebrando Huamán Sedano – Nº 1
- Lucía Romaina Huiñapi – Nº 2
Renovación Popular
- Temis Jhon Rivas Ochoa – Nº 1
Un Camino Diferente
- Julio Gonza Salazar – Nº 1
- Ernesta Jesusa Goya Yupanqui – Nº 2
Unidad Nacional
- Jorge Armando Rengifo Panduro – Nº 1
- Frida Irene Vega Flores – Nº 2
¿Cómo conocer el perfil de los candidatos?
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó la plataforma ‘Voto Informado’, una herramienta oficial que concentra la información declarada por los candidatos que participan en las Elecciones Generales 2026.
A través de este portal, los ciudadanos pueden revisar las hojas de vida de los postulantes, donde se detallan su formación académica, experiencia laboral, trayectoria política y declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas. La plataforma también permite buscar por región, organización política o tipo de elección, lo que facilita comparar perfiles antes de acudir a votar.
Para ingresar, se puede acceder a: votoinformado.jne.gob.pe, donde la información está disponible de forma pública y organizada para su consulta.
¿Dónde consultar tu local de votación?
Los ciudadanos pueden conocer su local de votación, número de mesa y dirección exacta ingresando a la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Para realizar la consulta, solo se debe ingresar el número de DNI en el portal habilitado por la ONPE, donde el sistema mostrará los datos correspondientes para votar este domingo 12 de abril. También se podrá verificar si el elector fue designado como miembro de mesa.
Los desafíos de Loreto en la agenda nacional
Loreto enfrenta una serie de brechas estructurales que condicionan su desarrollo y marcan el debate político en la Amazonía. Uno de los principales retos es la limitada cobertura de servicios básicos: en varias zonas rurales, el acceso a agua potable, saneamiento y atención en salud sigue siendo insuficiente, especialmente en comunidades alejadas de los centros urbanos.
A esto se suman los conflictos socioambientales vinculados a la actividad petrolera y la presencia del Estado en territorios donde operan comunidades indígenas. La región también enfrenta presiones crecientes por economías ilegales, como el narcotráfico y la tala ilegal, que generan impactos ambientales y afectan la seguridad en zonas de difícil acceso.