Senado 2026: Conoce la lista de candidatos por Loreto y sus agrupaciones políticas

Ciudadanos de la región Loreto participarán activamente en las elecciones, emitiendo sus votos para seleccionar a los candidatos que representarán a la región en el Congreso de la República y el Senado. (Infobae / Composición)

La carrera por el Senado ya se juega en Loreto. Las organizaciones políticas han presentado a sus candidatos para una elección clave en el nuevo Congreso. En la Amazonía peruana, la contienda se configura con una oferta amplia de postulantes y partidos, en un escenario que combina experiencia política y nuevos perfiles en disputa.

En esta circunscripción, 34 organizaciones políticas presentan 68 candidaturas al Senado, en un escenario competitivo donde la mitad de las postulaciones corresponde a mujeres.

El perfil de los candidatos muestra una tendencia clara: la edad mediana es de 57 años, lo que refleja una fuerte presencia de postulantes con trayectoria. En el ámbito académico, predomina el nivel de posgrado, el más frecuente entre quienes buscan un escaño en la Cámara Alta.

Un padrón electoral con fuerte peso en Iquitos

De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), 777.103 ciudadanos de Loreto están habilitados para votar en las elecciones del 12 de abril de 2026. Del total, 403.794 son hombres y 373.309 mujeres.

La provincia de Maynas concentra la mayor cantidad de electores, con 394.021 votantes, seguida por Alto Amazonas, con 105.051 ciudadanos. Estas cifras reflejan el peso político de Iquitos dentro del proceso electoral.

Casi 300 mil jóvenes tendrán voz en las urnas en 2026. Foto: Reniec

Candidatos al Senado por Loreto

La contienda al Senado en Loreto reúne a candidatos de 34 organizaciones políticas. Las listas reflejan una amplia diversidad de perfiles en competencia. A continuación, revisa quiénes postulan por cada agrupación.

Ahora Nación

José Francisco Quispe Farro – Nº 1

Betty del Carmen Ruiz Rengifo – Nº 2

Candidatos a senadores por el distrito de Loreto para las elecciones generales de 2026, representando al partido Ahora Nación. (Voto Informado - JNE)

Alianza Electoral Venceremos

Carlos Rafael Meza Castro – Nº 1

Nerlith Pizango Reátegui de Alarcón – Nº 2

Alianza para el Progreso (APP)

Rosío Torres Salinas – Nº 1

José Alberto Trujillo Paira – Nº 2

Avanza País

Carlos Cenepo Reyna – Nº 1

FREPAP

Carmen Nalda Salcedo López – Nº 1

Edilberto Araujo Cubas – Nº 2

Fuerza Popular

Juan Carlos del Águila Cárdenas – Nº 1

Ledy Sonia Zubiaurr Cerdeira – Nº 2

Los candidatos a senadores por el distrito de Loreto, postulándose por el partido Fuerza Popular en las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Fuerza y Libertad

Guillermo Alexander Sánchez Alva – Nº 1

Gloria Olivarez Tito – Nº 2

Juntos por el Perú

Janina Denisse del Águila Gallardo de Asenjo – Nº 1

Darwin Avendaño Tuanama – Nº 2

Libertad Popular

Jorge Aldolfo Boullosa Chávez – Nº 1

Partido Aprista Peruano

José Augusto Vargas Fernández – Nº 1

Elizabeth Gil Macedo – Nº 2

Candidatos a senadores por Loreto del Partido Aprista Peruano para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Cívico Obras

Gaspar Cárdenas Cárdenas – Nº 1

Partido Demócrata Unido Perú

Robinson Gómez Villanueva – Nº 1

Partido Demócrata Verde

Jorge Adalberto Altamirano Flores – Nº 1

Juanita Valdéz Reátegui vda. de Hurtado – Nº 2

Partido Democrático Federal

Juan Larsen Mendoza Pizango – Nº 1

Ariceli Vásquez Acubino – Nº 2

Somos Perú

Jorge Alberto Morante Figari – Nº 1

Dora Elizabeth Mendoza López – Nº 2

Frente de la Esperanza 2021

Mariano Iberico Vela – Nº 1

Tanith Angulo Marín – Nº 2

Partido Morado

Hitler Francois Vásquez Arévalo – Nº 1

Jessica García Acosta – Nº 2

País para Todos

Juan Alfredo Saldaña Picón – Nº 1

Melita Curitima Puto – Nº 2

Candidatos a senadores por Loreto del partido País para Todos en las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Patriótico del Perú

Juan Pedro Oblitas Ulloa – Nº 1

Cooperación Popular

Andrés Eduardo Mármol Rengifo – Nº 1

Elizabeth Montano Viena – Nº 2

Integridad Democrática

Norma Luz García Guzmán – Nº 2

Perú Libre

Yoshi Levis Lam Eléspuru – Nº 1

Lucila Torres Dava de Eléspuru – Nº 2

Los ccandidatos a senadores por el distrito electoral de Loreto, representando a Perú Libre en las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Perú Acción

Óscar Agapito Pérez Vásquez – Nº 1

Perú Primero

Luz Melita del Águila Macanilla – Nº 1

Breno Cavalcanti Pérez – Nº 2

Perú Moderno

Viviana del Pilar Meléndez Panaifo – Nº 1

Abel Silvano Mozombite – Nº 2

Podemos Perú

Nelda Rojas Bardales – Nº 1

Progresemos

Francisco Hildebrando Huamán Sedano – Nº 1

Lucía Romaina Huiñapi – Nº 2

Renovación Popular

Temis Jhon Rivas Ochoa – Nº 1

La ficha electoral de Temis Jhon Rivas Ochoa, candidato de Renovación Popular al Congreso por el distrito de Loreto para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Un Camino Diferente

Julio Gonza Salazar – Nº 1

Ernesta Jesusa Goya Yupanqui – Nº 2

Unidad Nacional

Jorge Armando Rengifo Panduro – Nº 1

Frida Irene Vega Flores – Nº 2

¿Cómo conocer el perfil de los candidatos?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó la plataforma ‘Voto Informado’, una herramienta oficial que concentra la información declarada por los candidatos que participan en las Elecciones Generales 2026.

A través de este portal, los ciudadanos pueden revisar las hojas de vida de los postulantes, donde se detallan su formación académica, experiencia laboral, trayectoria política y declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas. La plataforma también permite buscar por región, organización política o tipo de elección, lo que facilita comparar perfiles antes de acudir a votar.

Para ingresar, se puede acceder a: votoinformado.jne.gob.pe, donde la información está disponible de forma pública y organizada para su consulta.

¿Dónde consultar tu local de votación?

Los ciudadanos pueden conocer su local de votación, número de mesa y dirección exacta ingresando a la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Para realizar la consulta, solo se debe ingresar el número de DNI en el portal habilitado por la ONPE, donde el sistema mostrará los datos correspondientes para votar este domingo 12 de abril. También se podrá verificar si el elector fue designado como miembro de mesa.

Dónde votar en las Elecciones 2026: Link oficial de la ONPE para conocer tu local de votación con tu DNI

Los desafíos de Loreto en la agenda nacional

Loreto enfrenta una serie de brechas estructurales que condicionan su desarrollo y marcan el debate político en la Amazonía. Uno de los principales retos es la limitada cobertura de servicios básicos: en varias zonas rurales, el acceso a agua potable, saneamiento y atención en salud sigue siendo insuficiente, especialmente en comunidades alejadas de los centros urbanos.

A esto se suman los conflictos socioambientales vinculados a la actividad petrolera y la presencia del Estado en territorios donde operan comunidades indígenas. La región también enfrenta presiones crecientes por economías ilegales, como el narcotráfico y la tala ilegal, que generan impactos ambientales y afectan la seguridad en zonas de difícil acceso.