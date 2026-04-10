El Día Mundial del Parkinson: una mirada profunda a los retos y avances en la lucha global contra la enfermedad

Cada 11 de abril, la conmemoración oficial invita a revisar la evolución del diagnóstico, la investigación y la atención, mientras el Parkinson continúa planteando desafíos sociales y científicos de gran magnitud en todo el mundo (Freepik)

El Día Mundial del Parkinson se celebra cada 11 de abril para aumentar la comprensión global sobre una de las enfermedades neurodegenerativas más prevalentes en el mundo. Esta efeméride fue proclamada oficialmente en 1997, tras el impulso conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la organización Parkinson’s Europe, con el objetivo de visibilizar tanto las necesidades de quienes viven con la enfermedad como la importancia de la atención integral.

La fecha coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, el médico británico que describió por primera vez la enfermedad en 1817.

Desde entonces, entidades sanitarias, asociaciones de pacientes y comunidades científicas han sumado esfuerzos para informar sobre los síntomas, avanzar en el diagnóstico temprano y fomentar la investigación. Según cifras de la OMS, el Parkinson afecta a más de 6 millones de personas en el mundo.

¿Cuál es el origen del Día Mundial del Parkinson?

La efeméride surgió por iniciativa de la OMS y Parkinson’s Europe para reconocer el legado de James Parkinson y colocar en agenda la necesidad de atención integral para pacientes. (Freepik)

La instauración del Día Mundial del Parkinson fue resultado de la colaboración entre Parkinson’s Europe —entidad de referencia en el ámbito europeo sobre la enfermedad— y la Organización Mundial de la Salud. El punto de partida se fijó en 1997, eligiendo el 11 de abril en honor al natalicio de James Parkinson, cuyo trabajo pionero en 1817 permitió identificar y documentar los síntomas motores y no motores de la enfermedad.

El propósito inicial fue dar visibilidad a quienes la padecen y promover la Carta de Derechos de las Personas con Parkinson, documento que subraya el acceso a tratamientos adecuados y la protección social.

El símbolo internacional del Parkinson, el tulipán rojo, fue adoptado oficialmente en 2005 durante una conferencia en Luxemburgo. Este emblema, desarrollado en 1980 por el horticultor holandés J.W.S. Van der Wereld, quien también fue diagnosticado con la enfermedad, rinde homenaje al compromiso de la comunidad con la investigación y el apoyo a los pacientes.

En la actualidad, el Día Mundial del Parkinson motiva campañas que involucran a instituciones sanitarias, sociedades médicas y plataformas de pacientes a nivel global.

Características de la enfermedad y su impacto

Esta enfermedad neurodegenerativa no solo limita el movimiento, también genera trastornos emocionales y cognitivos, afectando tanto a pacientes como a sus entornos familiares. (Freepik)

La enfermedad de Parkinson es una patología neurodegenerativa, progresiva y crónica, que afecta el sistema nervioso central. Su principal característica es la disminución de dopamina, neurotransmisor fundamental para la coordinación y el control del movimiento. Este déficit genera síntomas como rigidez muscular, temblor en reposo, lentitud de movimientos y alteraciones en el equilibrio. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia se sitúa en uno de cada 100 adultos mayores de 60 años.

No obstante, el Parkinson no es exclusivo de personas mayores: aproximadamente el 20% de los diagnósticos corresponde a menores de 40 años. Además de los síntomas motores, una proporción significativa de pacientes presenta manifestaciones no motoras, como depresión, trastornos del sueño y deterioro cognitivo. La Federación Española de Parkinson precisa que la enfermedad afecta a cerca de 160.000 personas en España, con un promedio de 10.000 nuevos diagnósticos anuales.

El diagnóstico temprano resulta esencial para acceder a opciones terapéuticas que permitan ralentizar el avance de la enfermedad y mejorar la calidad de vida. En palabras de la neuróloga Carmen Antón, “identificar los primeros signos, como la lentitud o la rigidez, es clave para iniciar un tratamiento sintomático eficaz y recibir apoyo multidisciplinario”.

Campañas recientes y desafíos actuales

El desafío global radica en garantizar servicios especializados y mayor conciencia social, mientras la investigación avanza en nuevas terapias para la enfermedad. (Freepik)

En las campañas más recientes, la organización Parkinson’s Europe ha puesto el foco en la brecha asistencial que enfrentan los pacientes, destacando la necesidad de mejorar el acceso a la atención médica especializada, la rehabilitación y la información. El lema de 2026, “Cerrar la brecha en la atención”, refleja la demanda de un abordaje integral que contemple tanto el tratamiento farmacológico como el acompañamiento psicológico y social.

Las asociaciones de pacientes insisten en la importancia de la sensibilización social para reducir el estigma y fomentar la inclusión. El Día Mundial del Parkinson se traduce en conferencias, talleres, actividades deportivas y acciones en redes sociales, bajo etiquetas como #DíaMundialdelParkinson. Asimismo, la investigación avanza en nuevas terapias y tecnologías para el manejo de los síntomas y la mejora de la autonomía.

La Fundación Esparkinson destaca que, si bien se han registrado avances en la detección y el tratamiento, persisten retos vinculados a la equidad en el acceso y la capacitación de profesionales sanitarios. El compromiso de la comunidad médica y de las instituciones sigue siendo fundamental para elevar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad.

Cifras, símbolos y participación comunitaria

Con más de 6 millones de casos en el mundo, el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, con proyecciones en aumento hacia 2030. (Freepik)

En el plano internacional, la enfermedad de Parkinson ocupa el segundo lugar entre las afecciones neurodegenerativas más frecuentes, solo por detrás del Alzheimer. Las proyecciones de la OMS anticipan que, hacia 2030, el número de personas afectadas podría superar los 12 millones a nivel global. El impacto social se extiende a familiares y cuidadores, quienes desempeñan un rol esencial en el acompañamiento diario.

El tulipán rojo, adoptado como símbolo oficial, representa la resiliencia y la esperanza de la comunidad. Cada 11 de abril, organizaciones y personas de más de 60 países se suman a iniciativas que buscan visibilizar la enfermedad y promover la empatía hacia quienes la padecen. El mensaje central es claro: la información, el diagnóstico precoz y la investigación constituyen pilares fundamentales para enfrentar los desafíos del Parkinson y avanzar hacia una atención más humanizada y efectiva.