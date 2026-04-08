‘Mocedades’ regresa a Perú con su formato sinfónico: fecha, lugar y venta de entradas

Mocedades Sinfónico llega a Lima: los clásicos del grupo español en una noche de nostalgia y celebración familiar.

Una velada cargada de emociones, nostalgia y música en vivo marcará el regreso del legendario grupo español Mocedades a Lima, esta vez en formato sinfónico.

La agrupación, considerada uno de los pilares de la música en español, presentará sus grandes éxitos en una propuesta renovada que busca emocionar a diversas generaciones.

¿Cuándo y dónde es el concierto de ‘Mocedades?

El evento está programado para este sábado 23 de mayo, a las 8 de la noche, en el Auditorio del Colegio San Agustín, y forma parte de una exitosa gira internacional que ha recorrido escenarios en Europa y México. El espectáculo promete una experiencia única, con la fusión de las voces icónicas del grupo y la majestuosidad de una orquesta compuesta por más de 30 músicos.

La cita coincide con la celebración del Día de la Madre en Perú, lo que convierte el concierto en una ocasión ideal para compartir en familia y rendir homenaje a una de las trayectorias más longevas del panorama musical hispano.

Los asistentes podrán disfrutar de temas emblemáticos como ‘Eres Tú’, ‘Tómame o Déjame’, ‘Amor de Hombre’ y ‘Secretaria’, piezas que han trascendido el tiempo y continúan formando parte del cancionero popular en América Latina y España. ‘Eres Tú’, compuesta por Juan Carlos Calderón, permitió a Mocedades alcanzar el segundo puesto en el festival Eurovisión 1973, un hito que consolidó su popularidad internacional y abrió las puertas a nuevos públicos.

El espectáculo sinfónico que presentan en Lima es una evolución artística que ha recibido elogios de la crítica en distintas ciudades. La propuesta busca dotar de una nueva dimensión al repertorio clásico del grupo, sin perder la esencia ni la calidez vocal que lo caracteriza. La producción incluye arreglos originales para orquesta, visuales impactantes y una puesta en escena diseñada para brindar una experiencia inmersiva.

Mocedades presenta su concierto sinfónico en Lima.

¿Dónde comprar las entradas para Mocedades?

Las entradas para el concierto en el Auditorio del Colegio San Agustín están disponibles a través de Passline, con una expectativa de alta demanda ante la presencia de una agrupación que ha marcado la historia de la música en español.

La producción adelanta que la puesta en escena contará con una orquesta de más de 30 músicos, coros y una cuidadosa selección de repertorio, pensada para emocionar tanto a quienes crecieron con las canciones de Mocedades como a quienes las descubren por primera vez.

Su conexión con el público peruano

Izaskun Uranga, miembro fundadora y voz histórica de Mocedades, explicó que el grupo mantiene intacta la pasión por la música y la emoción de cada presentación. “Para nosotros es como si fuera el primero, seguimos sintiendo la misma emoción que al inicio porque nos apasiona llevar nuestra música a todos lados y encontrar, para sorpresa nuestra, que aún ahora tenemos público más joven que canta nuestras canciones”, expresó Uranga.

La relación de Mocedades con el público peruano se ha fortalecido a lo largo de cinco décadas de carrera. El grupo ha visitado Lima en varias oportunidades, y cada reencuentro ha sido recibido con entusiasmo tanto por seguidores veteranos como por nuevas audiencias. La presencia de generaciones distintas en los conciertos es un reflejo del alcance intergeneracional de su repertorio y su capacidad para conectar con emociones universales.

A lo largo de su trayectoria, Mocedades ha sido galardonado con distinciones internacionales, incluyendo un Grammy Latino en 2016. Su música ha sido versionada por numerosos artistas y continúa influyendo en nuevas generaciones de intérpretes. El repertorio del grupo abarca más de medio siglo de historia, y su sello distintivo sigue siendo la armonía vocal y el equilibrio entre tradición y modernidad.

El regreso de Mocedades: el grupo ícono de España ofrece un concierto sinfónico inolvidable para todas las generaciones.