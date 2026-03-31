Reniec entregará DNI en Semana Santa: revisa las sedes disponibles en Lima y regiones

¿No recogiste tu DNI? Estas son las sedes abiertas en Lima este feriado

A pocos días de las elecciones generales del 12 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que habilitará la entrega de DNI durante el feriado largo de Semana Santa.

Actualmente, más de 700 mil DNI ya están listos para ser recogidos en todo el país, pero aún no han sido reclamados. Solo en Lima se concentra la mayor cantidad de documentos pendientes.

Durante estos días especiales, Reniec no realizará trámites, solo entregará documentos ya terminados. El horario será único: de 8:15 a. m. a 1:45 p. m.

Jueves 2 y viernes 3 de abril: agencias habilitadas en Lima

El jueves 2 y viernes 3 de abril, Reniec habilitará 62 agencias a nivel nacional. En Lima, estas son las principales sedes donde podrás recoger tu DNI:

Cercado de Lima: jirón Nicolás de Piérola 545

Miraflores: avenida Ernesto Diez Canseco 230

Jesús María: jirón Talara 130-136

San Borja: avenida San Luis 1673

San Juan de Lurigancho: avenida Las Flores, Canto Grande

San Martín de Porres: avenida Eduardo de Habich 590

Independencia: calle Los Andes 486

Santa Anita: avenida Los Eucaliptos 947

Puente Piedra: jirón Ricardo Palma 241

Callao: avenida Dos de Mayo 440

Huacho: avenida Grau 295

Estas oficinas atenderán exclusivamente para entrega de DNI listos al 100%.

Reniec abre agencias en Semana Santa para entrega de DNI: revisa aquí las sedes

Sábado 4 de abril: más sedes disponibles en Lima

El sábado 4 de abril será el día con mayor cantidad de puntos habilitados. A nivel nacional funcionarán 97 oficinas, y en Lima se amplía la lista de sedes.

Además de las agencias mencionadas, se suman:

Lurín: Asociación de Vivienda Familiar Centinela

Chosica: jirón Chucuito 248

Cieneguilla: zona Tambo Viejo

San Juan de Miraflores: avenida Guillermo Billinghurst

Barranca: avenida Independencia

Cañete: urbanización Tercer Mundo

Huaral: DEMUNA Huaral

Ventanilla: avenida Pachacútec

Villa El Salvador: avenida Pastor Sevilla

Quilca: jirón Quilca 501

También estarán operativos centros MAC como Lima Norte, Callao y Ventanilla.

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Domingo 5 de abril: atención continúa en puntos clave

El domingo 5 de abril, Reniec mantendrá la atención en 58 oficinas a nivel nacional. En Lima, seguirán operando las sedes más concurridas:

Independencia

Miraflores

Jesús María

San Borja

Santa Anita

Cercado de Lima

San Martín de Porres

San Juan de Miraflores

San Juan de Lurigancho

Puente Piedra

Ventanilla

La atención continuará siendo solo para recojo de DNI ya listos.

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Atención en regiones y alta demanda de documentos

La medida también se aplica fuera de Lima. Reniec habilitará oficinas en regiones como Piura, La Libertad, Ica, Arequipa, Lambayeque, Cajamarca y Áncash. Puedes revisar en este ENLACE, las sedes que atenderán en provincia.

Según datos oficiales, hay 785,676 DNI pendientes de recojo en todo el país. Después de Lima, las regiones con más documentos acumulados son:

Piura: 99,445

Trujillo: 71,367

Arequipa: 40,354

Huancayo: 39,493

Huánuco: 29,829

También hay miles de DNI sin recoger en Cusco, Puno, Ica, Tarapoto, Ayacucho y otras ciudades.

Cómo saber si tu DNI ya está listo

Antes de acudir a una agencia, Reniec recomienda verificar si el documento ya está listo. Esto se puede hacer a través de su página web en la sección de seguimiento de trámite.

Si el estado aparece como “100%”, significa que ya puedes recogerlo. Debes acudir a la misma sede donde realizaste el trámite.

También es importante revisar los horarios de cada oficina para evitar inconvenientes.

Recomendaciones para evitar colas

Reniec sugiere acudir en horarios de menor afluencia. En agencias con atención extendida, las tardes suelen tener menos público.

Además, recuerda que durante Semana Santa no se realizarán trámites nuevos, solo entrega de documentos.

El objetivo de esta medida es claro: que más peruanos tengan su DNI en la mano antes de las elecciones del 12 de abril y puedan votar sin problemas.