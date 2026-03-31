Perú

Reniec entregará DNI en Semana Santa: revisa las sedes disponibles en Lima y regiones

Actualmente, más de 700 mil DNI ya están listos para ser recogidos en todo el país, pero aún no han sido reclamados. Solo en Lima se concentra la mayor cantidad de documentos pendientes

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¿No recogiste tu DNI? Estas son las sedes abiertas en Lima este feriado
¿No recogiste tu DNI? Estas son las sedes abiertas en Lima este feriado

A pocos días de las elecciones generales del 12 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que habilitará la entrega de DNI durante el feriado largo de Semana Santa.

Actualmente, más de 700 mil DNI ya están listos para ser recogidos en todo el país, pero aún no han sido reclamados. Solo en Lima se concentra la mayor cantidad de documentos pendientes.

Durante estos días especiales, Reniec no realizará trámites, solo entregará documentos ya terminados. El horario será único: de 8:15 a. m. a 1:45 p. m.

Jueves 2 y viernes 3 de abril: agencias habilitadas en Lima

El jueves 2 y viernes 3 de abril, Reniec habilitará 62 agencias a nivel nacional. En Lima, estas son las principales sedes donde podrás recoger tu DNI:

  • Cercado de Lima: jirón Nicolás de Piérola 545
  • Miraflores: avenida Ernesto Diez Canseco 230
  • Jesús María: jirón Talara 130-136
  • San Borja: avenida San Luis 1673
  • San Juan de Lurigancho: avenida Las Flores, Canto Grande
  • San Martín de Porres: avenida Eduardo de Habich 590
  • Independencia: calle Los Andes 486
  • Santa Anita: avenida Los Eucaliptos 947
  • Puente Piedra: jirón Ricardo Palma 241
  • Callao: avenida Dos de Mayo 440
  • Huacho: avenida Grau 295

Estas oficinas atenderán exclusivamente para entrega de DNI listos al 100%.

Reniec abre agencias en Semana Santa para entrega de DNI: revisa aquí las sedes
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Sábado 4 de abril: más sedes disponibles en Lima

El sábado 4 de abril será el día con mayor cantidad de puntos habilitados. A nivel nacional funcionarán 97 oficinas, y en Lima se amplía la lista de sedes.

Además de las agencias mencionadas, se suman:

  • Lurín: Asociación de Vivienda Familiar Centinela
  • Chosica: jirón Chucuito 248
  • Cieneguilla: zona Tambo Viejo
  • San Juan de Miraflores: avenida Guillermo Billinghurst
  • Barranca: avenida Independencia
  • Cañete: urbanización Tercer Mundo
  • Huaral: DEMUNA Huaral
  • Ventanilla: avenida Pachacútec
  • Villa El Salvador: avenida Pastor Sevilla
  • Quilca: jirón Quilca 501

También estarán operativos centros MAC como Lima Norte, Callao y Ventanilla.

Reniec amplía horarios, pero continúan colas y quejas por trámites de DNI
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Domingo 5 de abril: atención continúa en puntos clave

El domingo 5 de abril, Reniec mantendrá la atención en 58 oficinas a nivel nacional. En Lima, seguirán operando las sedes más concurridas:

  • Independencia
  • Miraflores
  • Jesús María
  • San Borja
  • Santa Anita
  • Cercado de Lima
  • San Martín de Porres
  • San Juan de Miraflores
  • San Juan de Lurigancho
  • Puente Piedra
  • Ventanilla

La atención continuará siendo solo para recojo de DNI ya listos.

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Atención en regiones y alta demanda de documentos

La medida también se aplica fuera de Lima. Reniec habilitará oficinas en regiones como Piura, La Libertad, Ica, Arequipa, Lambayeque, Cajamarca y Áncash. Puedes revisar en este ENLACE, las sedes que atenderán en provincia.

Según datos oficiales, hay 785,676 DNI pendientes de recojo en todo el país. Después de Lima, las regiones con más documentos acumulados son:

  • Piura: 99,445
  • Trujillo: 71,367
  • Arequipa: 40,354
  • Huancayo: 39,493
  • Huánuco: 29,829

También hay miles de DNI sin recoger en Cusco, Puno, Ica, Tarapoto, Ayacucho y otras ciudades.

Cómo saber si tu DNI ya está listo

Antes de acudir a una agencia, Reniec recomienda verificar si el documento ya está listo. Esto se puede hacer a través de su página web en la sección de seguimiento de trámite.

Si el estado aparece como “100%”, significa que ya puedes recogerlo. Debes acudir a la misma sede donde realizaste el trámite.

También es importante revisar los horarios de cada oficina para evitar inconvenientes.

Recomendaciones para evitar colas

Reniec sugiere acudir en horarios de menor afluencia. En agencias con atención extendida, las tardes suelen tener menos público.

Además, recuerda que durante Semana Santa no se realizarán trámites nuevos, solo entrega de documentos.

El objetivo de esta medida es claro: que más peruanos tengan su DNI en la mano antes de las elecciones del 12 de abril y puedan votar sin problemas.

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