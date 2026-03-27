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¿Hace cuánto tiempo usas esa esponja de baño? El riesgo invisible que podrías estar llevando a tu piel

Un objeto cotidiano puede convertirse en un foco de riesgo si no se adoptan hábitos adecuados de higiene

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Esponja de baño, ducha, baño - Perú - 27 de agosto
Esponja de baño, ducha, baño - Perú - 27 de agosto (Antena 3)

La Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur, adscrita al Ministerio de Salud del Perú (Minsa), emitió una alerta dirigida a la población sobre prácticas cotidianas de higiene personal que podrían no ser tan seguras como se cree. La institución viene reforzando mensajes preventivos enfocados en el cuidado de la piel, especialmente en contextos donde factores ambientales como la humedad y la ventilación pueden influir en la aparición de problemas dermatológicos.

En ese marco, especialistas del sector salud recordaron que muchos objetos de uso diario requieren no solo limpieza, sino también recambio y condiciones adecuadas de conservación. La recomendación forma parte de una estrategia más amplia para prevenir infecciones cutáneas y promover hábitos saludables dentro del hogar, poniendo énfasis en elementos que suelen pasar desapercibidos en la rutina diaria.

El riesgo invisible que podrías estar llevando a tu piel

Ducha italiana. (Freepik)
Ducha italiana. (Freepik)

El principal riesgo, según advierte la DIRIS Lima Sur, está relacionado con la acumulación de microorganismos en las esponjas de baño cuando no se les da un mantenimiento adecuado. Estos objetos, por su estructura porosa, retienen humedad, restos de jabón y células muertas, generando un entorno propicio para la proliferación de bacterias, hongos y moho que no son visibles a simple vista.

Este “riesgo invisible” puede tener consecuencias directas en la salud de la piel. Al utilizar una esponja contaminada, la fricción constante puede provocar microlesiones en la superficie cutánea, facilitando el ingreso de patógenos. Entre los más comunes se encuentran bacterias como Pseudomonas y Streptococcus, asociadas a infecciones que pueden ir desde irritaciones leves hasta cuadros más complejos como foliculitis o infecciones más profundas.

El problema se agrava cuando las esponjas se usan durante largos periodos sin ser reemplazadas. De acuerdo con los especialistas, muchas personas mantienen el mismo implemento por meses, incrementando la carga microbiana y, por ende, el riesgo de exposición diaria. A ello se suma una práctica frecuente: dejarlas dentro de la ducha, en espacios cerrados y húmedos, lo que acelera aún más la proliferación de microorganismos.

Otro punto crítico es el uso compartido. La DIRIS Lima Sur advierte que compartir esponjas puede facilitar la transmisión de bacterias entre personas, elevando el riesgo de infecciones cruzadas, especialmente en hogares con varios integrantes.

Recomendaciones

Frente a este panorama, el Ministerio de Salud del Perú recomienda optar por alternativas más seguras, como el uso de las manos limpias junto con jabones suaves o geles dermatológicos. En caso de preferir esponjas, se aconseja elegir opciones naturales, enjuagarlas bien después de cada uso, escurrirlas completamente y secarlas en un ambiente ventilado, fuera del baño.

Asimismo, se recomienda desinfectarlas al menos una vez por semana y reemplazarlas con frecuencia, idealmente cada dos a cuatro semanas. Estas medidas, aunque simples, son clave para reducir significativamente la presencia de microorganismos y proteger la salud de la piel.

Finalmente, los especialistas subrayan que la higiene no solo depende del acto de bañarse, sino también de los objetos que se utilizan. Un elemento tan cotidiano como una esponja puede convertirse en un foco de riesgo si no se maneja adecuadamente, por lo que adoptar hábitos responsables es fundamental para prevenir infecciones y mantener una piel saludable.

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