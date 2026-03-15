Contratación docente 2026: UGEL Coronel Portillo confirma adjudicación de plazas este lunes y publica protocolo para postulantes

Una maestra peruana interactúa con un alumno en un aula, reflejando el compromiso del Minedu con la Evaluación de Dominio de la Lengua Indígena u Originaria de Docentes (EDLO) 2026 para una educación intercultural bilingüe de calidad. (Foto: Minedu)

La UGEL Coronel Portillo anunció la programación oficial para la tercera etapa del proceso de contratación docente 2026, una fase clave dentro del procedimiento que permitirá asignar plazas vacantes en instituciones educativas públicas de la provincia. La jornada corresponde a la evaluación de expedientes y adjudicación de puestos, dirigida a los postulantes que fueron declarados aptos en las etapas previas del proceso de selección.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Comité de Contratación Docente 2026, esta fase se desarrollará el lunes 16 de marzo de 2026 en las instalaciones de la UGEL Coronel Portillo, ubicadas en el distrito de Manantay, región Ucayali. La entidad precisó que la adjudicación se realizará siguiendo estrictamente el orden de mérito, conforme a las disposiciones establecidas para Educación Básica (EB) y Educación Técnico-Productiva (ETP), con el objetivo de cubrir plazas disponibles en diversos niveles educativos.

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Según la programación oficial difundida por la institución educativa, la adjudicación de plazas docentes se realizará en dos turnos durante la jornada del lunes 16 de marzo, organizados de acuerdo con los niveles educativos y especialidades a las que pertenecen los postulantes.

El turno de la mañana, programado desde las 09:00 a. m., estará destinado a los candidatos que postulan a plazas en:

Educación Inicial

Educación Primaria

Educación Básica Alternativa (EBA)

Educación Básica Especial (EBE)

Durante este bloque se realizará la asignación de puestos para docentes que buscan incorporarse a instituciones educativas de estos niveles, siguiendo el orden de mérito obtenido en la evaluación de expedientes.

En tanto, el turno de la tarde, previsto para iniciar a las 02:30 p. m., estará dirigido a los postulantes que participan en las plazas correspondientes a:

Educación Secundaria de Educación Básica Regular (EBR)

Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO)

Las autoridades de la UGEL Coronel Portillo precisaron que la adjudicación se realizará según la especialidad docente, permitiendo que cada participante elija la plaza disponible conforme a su ubicación en el ranking del proceso.

Asimismo, se indicó que en el caso de Educación Religiosa, la asignación de plazas se realizará considerando lo dispuesto por la normativa vigente, la cual establece que se debe tomar en cuenta la propuesta presentada por el director de cada institución educativa, en concordancia con los lineamientos aplicables para esta área.

Requisitos y protocolo de ingreso para los postulantes

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Para garantizar el desarrollo ordenado del proceso, la UGEL Coronel Portillo estableció un protocolo de ingreso y control que deberá ser cumplido por todos los participantes que asistirán a la jornada de adjudicación.

El acceso a las instalaciones institucionales estará habilitado únicamente entre 08:30 a. m. y 09:00 a. m., horario en el que los postulantes deberán presentarse respetando estrictamente el orden de mérito establecido en el proceso de contratación docente 2026.

Uno de los requisitos obligatorios para participar en la adjudicación será la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) en físico, documento que permitirá verificar la identidad de cada postulante antes de su ingreso al recinto donde se llevará a cabo la asignación de plazas.

Debido al número de docentes que participan en esta etapa del proceso, la entidad dispuso una distribución de aforo para facilitar la organización y evitar aglomeraciones durante la jornada.

En ese sentido, se informó que los primeros 100 postulantes, según el orden de mérito establecido, podrán ingresar directamente a la sede de la UGEL Coronel Portillo para participar en el proceso de adjudicación. Mientras tanto, el segundo grupo de 100 participantes permanecerá en espera en la Institución Educativa N.° 409, ubicada junto a la sede institucional, hasta que se habilite su ingreso conforme avance el proceso.

Las autoridades educativas también informaron que, como parte de las medidas orientadas a garantizar la transparencia y publicidad del proceso, toda la jornada será transmitida en vivo a través de la página oficial de Facebook de la UGEL Coronel Portillo. Esta transmisión permitirá que los participantes y la ciudadanía puedan seguir el desarrollo del proceso en tiempo real.

El Comité de Contratación Docente 2026 exhortó a los postulantes a asistir con puntualidad, portar la documentación requerida y respetar las indicaciones del personal organizador, con el objetivo de asegurar el desarrollo adecuado de la adjudicación de plazas docentes en la provincia de Coronel Portillo dentro del proceso de contratación docente 2026.