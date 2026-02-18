Perú

Año escolar 2026: docentes que dicten clases permanentes pueden exigir contrato laboral y planilla, según Sunafil

Profesores que trabajen bajo dirección de coordinadores o directores deben ser registrados en planilla desde el primer día

Guardar
Sunafil señala indicios que obligan
Sunafil señala indicios que obligan a formalizar contratos laborales de docentes privados. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El inicio del año escolar 2026 se aproxima y los centros educativos privados del país se encuentran en proceso de contratación de personal docente para cubrir la demanda académica. Con la fecha oficial de inicio de clases fijada para el 16 de marzo, diversas instituciones avanzan en la selección de profesores que asumirán funciones en distintos niveles de enseñanza, desde inicial hasta secundaria.

En este contexto, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) emitió un recordatorio dirigido a empleadores y trabajadores del sector educativo privado sobre las condiciones legales de contratación. La entidad señaló que los docentes que realizan labores permanentes no deben ser vinculados mediante recibos por honorarios ni bajo la modalidad de locación de servicios, debido a que estas formas corresponden a trabajos independientes y no a relaciones laborales subordinadas.

Los profesor peruanos tienen una
Los profesor peruanos tienen una serie de problemas en Perú. No solo viven en medio de la inseguridad y piden mayores pensiones. Asus sugiere que también buscan formas de optimizar sus labores. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Criterios que determinan relación laboral

Según precisó la autoridad inspectiva, cuando un profesor desarrolla funciones esenciales y continuas dentro de una institución —como dictar clases, preparar materiales pedagógicos o evaluar estudiantes— se configura un vínculo laboral. En estos casos, la naturaleza de las tareas demuestra que no se trata de un servicio ocasional, sino de actividades propias y permanentes del funcionamiento del centro educativo.

Otro elemento clave es la subordinación. Esta se evidencia cuando el docente recibe instrucciones directas de coordinadores académicos, directores u otras autoridades internas, así como cuando debe cumplir horarios establecidos o acatar reglamentos institucionales. Tales condiciones constituyen indicios formales de relación laboral y descartan la validez de contratos civiles para encubrir un vínculo de trabajo dependiente.

En las fechas del cronograma
En las fechas del cronograma de pagos del Banco de la Nación este junio se pagará el bono por escolaridad, pero solo a algunos beneficiarios. - Crédito UNMSM

Formalización y tipos de contratos

La Sunafil indicó que, si se verifican estas características, el docente tiene derecho a ser formalizado como trabajador y a figurar en la planilla electrónica desde el primer día de labores. El registro en planilla garantiza el acceso a beneficios laborales establecidos por ley, como seguridad social, aportes previsionales y protección frente a despidos arbitrarios, entre otros derechos reconocidos por la normativa vigente.

Respecto a las modalidades contractuales, la legislación contempla distintas opciones aplicables al sector privado:

  • Contrato a tiempo indeterminado: es la regla general; no tiene límite temporal y puede celebrarse de forma verbal o escrita, siempre respetando los derechos laborales.
  • Contrato sujeto a modalidad o plazo fijo: es excepcional y debe sustentarse en una causa objetiva.
    • Por inicio o incremento de actividad: se usa cuando una institución inicia operaciones o abre nuevas sedes; puede durar hasta tres años.
    • De suplencia: permite reemplazar temporalmente a un trabajador estable, por ejemplo, durante licencias médicas o descanso por maternidad.
  • Contrato a tiempo parcial: se aplica cuando la jornada es inferior a cuatro horas diarias en promedio semanal.
El Congreso validó en primera
El Congreso validó en primera votación subir la pensión para profesores jubilados y cesados, pero el dictamen ahora está en reconsideración. - Crédito Andina/Eddy Ramos

Las autoridades recuerdan que, sin importar la modalidad utilizada, si el docente realiza funciones permanentes debe ser registrado en planilla desde el primer día de labores. Estas disposiciones buscan asegurar que la forma de contratación se adecúe a la naturaleza real del servicio prestado.

Temas Relacionados

DocentesAño escolar 2026Contrato laboralSunafilperu-noticias

Más Noticias

Guillermo Viscarra aclara el alcance de su lesión y llama a la calma por el tumultuoso momento que atraviesa Alianza Lima en Liga 1 2026

El portero internacional con Bolivia sigue un largo proceso de rehabilitación por una delicada dolencia muscular. A pesar de su alejamiento de funciones, sigue con inquietud el presente del plantel

Guillermo Viscarra aclara el alcance

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

Clima en Ayacucho: probabilidad de

Camila Diez Canseco revela que vive un nuevo amor y atraviesa un momento de plenitud personal: “me da mucha paz”

La empresaria e influencer peruana de 27 años confirmó que mantiene una relación sentimental estable que le brinda paz y respaldo profesional. La hija de Mauricio Diez Canseco aseguró que comparte valores y metas con su pareja

Camila Diez Canseco revela que

Rafael López Aliaga afirma que el fujimorismo, por “venganza”, pacta para elegir a José Balcázar como nuevo presidente

El líder de Renovación Popular denunció que un sector de Fuerza Popular respalda la candidatura de José María Balcázar para presidir el Congreso y asumir la jefatura interina del Estado, tras la destitución de José Jerí

Rafael López Aliaga afirma que

EN VIVO | Nuevo presidente del Perú: Congreso elige hoy al sucesor de José Jerí entre cuatro candidatos

La representación nacional se dispone a elegir al nuevo titular del Parlamento, quien asumirá automáticamente la sucesión de José Jerí tras su censura. María del Carmen Alva, José María Balcázar, Héctor Acuña y Edgard Raymundo compiten por la presidencia interina en una sesión extraordinaria clave

EN VIVO | Nuevo presidente
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga afirma que

Rafael López Aliaga afirma que el fujimorismo, por “venganza”, pacta para elegir a José Balcázar como nuevo presidente

EN VIVO | Nuevo presidente del Perú: Congreso elige hoy al sucesor de José Jerí entre cuatro candidatos

Víctor Rodríguez Monteza ante el TC: “He sido injustamente destituido (...), acá vengo por justicia”

Congreso niega elección de una nueva mesa directiva: elección definirá solo al nuevo presidente del Perú

Fiscalía interviene Palacio tras destitución de José Jerí: buscan información sobre contratos y designaciones en su gestión

ENTRETENIMIENTO

Camila Diez Canseco revela que

Camila Diez Canseco revela que vive un nuevo amor y atraviesa un momento de plenitud personal: “me da mucha paz”

Kapo llega por primera vez a Perú: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que debes saber del concierto

Yiddá Eslava revela cómo reaccionaría con sus hijos si le dicen que son Therians

Michelle Soifer molesta porque le tiraron pintura en carnavales de Mi Perú: “Siempre hay gente malcriada”

Majo con Sabor: ¿Quién es la chef y actual pareja de Gabriel Calvo?

DEPORTES

Joao Fonseca reconoce su rol

Joao Fonseca reconoce su rol de favorito frente a Ignacio Buse en el Río Open 2026: “No tiene ninguna presión”

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Guillermo Viscarra aclara el alcance de su lesión y llama a la calma por el tumultuoso momento que atraviesa Alianza Lima en Liga 1 2026

Alianza Lima vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

A qué hora juega Regatas Lima vs Club Uviv HOY: partido por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026