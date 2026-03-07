Estos son los únicos vehículos que podrán cargar GNV durante la emergencia por desatastecimiento de combustible en Perú

Ante la crisis de gas natural, el Gobierno anuncia un plan de contingencia que asegura combustible para buses del Metropolitano y corredores. Se pide la comprensión de taxistas y transportistas de combis y cústers. | TV Perú

La emergencia provocada por la interrupción de la distribución de gas natural por una deflagración en el ducto de Camisea, en Cusco, mantiene en preocupación a millones de ciudadanos en Perú ante una escasez de combustible.

Al respecto, el Ejecutivo anunció una serie de medidas extraordinarias para garantizar el suministro de gas natural en los sectores esenciales, según informaron la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

Qué transportes sí pueden cargar GNV

En este contexto, Cálidda, a través de un comunicado, detalló que solo determinados vehículos contarán con autorización para abastecerse de Gas Natural Vehicular (GNV) mientras dure la contingencia.

De acuerdo con la empresa, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) estableció una lista priorizada de sectores para recibir el combustible. Encabezan la lista los hogares y comercios, incluidos hospitales, clínicas y comedores populares, que suman más de 2 millones de usuarios en Lima Metropolitana y el Callao.

En cuanto al transporte, la prioridad se limita a unidades cuyo motor solo utilice GNV. El comunicado precisa: Transporte público masivo de pasajeros, como buses articulados y corredores principales. Quedan fuera otros medios como taxis, combis, coasters y mototaxis.

También podrán cargar GNV los camiones compactadores de basura de las municipalidades y los camiones cisterna dedicados al transporte de combustibles, junto a empresas productoras del sector. Esta decisión busca asegurar la continuidad de servicios críticos sin comprometer el abastecimiento a la población general.

Conductores forman filas en un grifo de Lima para abastecerse de GNV, impactados por el desabastecimiento generado por una fuga de gas en el ducto de Camisea en Cusco. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

Restricciones, sectores esenciales y llamado a la responsabilidad

La prioridad también alcanza a industrias relacionadas con la salud pública, que atienden hospitales, farmacias y clínicas, aunque estas deberán ser evaluadas y aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas conforme a la Resolución Directoral 026-2026-MINEM/DGH.

Además, se autorizó el consumo de gas para empresas generadoras eléctricas no incluidas en el SEIN, previo visto bueno del COES, y para servicios vinculados a las elecciones presidenciales de 2026, como la impresión de cédulas y planillones.

Estas restricciones tienen un plazo inicial de 14 días, periodo durante el cual se buscará restablecer el flujo normal de gas natural desde Cusco.

Todas las medidas de emergencia en Lima y Callao

• Ante la emergencia en el suministro, el Gobierno ha dispuesto un proceso de racionalización del gas natural con un objetivo claro: garantizar que el recurso llegue primero a quienes más lo necesitan.

• La racionalización permite ordenar el uso del gas, optimizar su distribución y asegurar el suministro durante la emergencia poniendo en el centro a las familias y servicios esenciales como salud, transporte público masivo y otras industrias complementarias.

Medidas de continuidad laboral y económica

• Se dispondrá el teletrabajo en el sector público en Lima v Callao durante el periodo de contingencia.

• Se promoverá que empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo.

• Se promoverá el adelanto de vacaciones en industrias afectadas

Medidas de educación

• Se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos en Lima y Callao por una semana. La medida aplicará para: Colegios, institutos y Universidades privadas.

Medidas de protección a las familias

• Se incrementará el vale FISE para la compra del balón de gas de 10 kg. El vale pasará de S/20 a S/30 por un periodo de 30 dias La medida beneficiará a 1.3 millones de hogares, lo que representa aproximadamente 5 millones de peruanos.

Medidas energéticas para garantizar abastecimiento

• Se aprobará un dispositivo legal que permitirá liberar reservas de combustibles para reforzar el abastecimiento interno. El Ministerio de Energía y Minas autorizará esta liberación, así como la flexibilización de la mezcla de combustibles con biocombustibles y otras exigencias en la producción de hidrocarburos, a fin de ampliar la disponibilidad en el mercado.

•El racionamiento de gas natural asegurará el suministro de actividades esenciales como: Salud, Industrias alimentarias, Servicios básicos, Telecomunicaciones Transporte y logística, Sistema financiero, Continuidad del proceso electoral o Seguridad y orden interno.

Medidas de apoyo en el transporte

• Se implementará una medida de compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural

• El Estado cubrirá el pago mínimo mensual de la deuda por conversión durante el periodo de contingencia. Este costo será asumido por el Fisco en beneficio de 165 mil vehículos convertidos.

Control y fiscalización para evitar especulación

• INDECOPI intensificará el monitoreo en grifos para evitar especulación y acaparamiento de combustibles.

•OSINERGMIN reforzará la supervisión del abastecimiento y distribución de combustibles.

• Se precisará en el Código de Protección al Consumidor que el acaparamiento durante situaciones de emergencia constituye infracción grave, con sanciones correspondientes.