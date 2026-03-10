¿Cuánto cuesta la gasolina hoy en Lima? Consulta los precios actualizados

Diversos factores modifican el valor de las gasolinas. (Infobae)

La crisis energética ha convertido al precio de la gasolina en la preocupación central de varios conductores en Lima. Según el reporte oficial de Osinergmin, los precios de los principales combustibles aumentaron de manera considerable en la semana del 2 al 9 de marzo. La gasolina premium subió de 10.35 a 11.55 soles por galón, lo que representa un alza del 11.57%. La gasolina regular pasó de 9.89 a 11.05 soles, un incremento del 11.75%. Por su parte, la gasolina 84 alcanzó los 10.41 soles por galón, con una variación del 11.62%.

El diésel B5 bajo azufre, fundamental para el transporte, subió de 11.89 a 14.00 soles por galón, un aumento del 17.68%. El combustible para aviación TURBO A-1 fue el que más se encareció, pasando de 10.35 a 13.09 soles por galón, lo que significa una variación semanal del 26.45%. Estos incrementos afectan el bolsillo de conductores y transportistas, quienes encuentran cada vez más diferencia entre una estación de servicio y otra.

Cómo consultar los precios actualizados: Facilito

Para quienes buscan el mejor precio en gasolina, diésel, GLP o GNV, la herramienta más útil es Facilito, la plataforma oficial de Osinergmin. Desde la web https://www.facilito.gob.pe/ o la aplicación para celulares, cualquier usuario puede consultar los precios reportados directamente por cada grifo, comparar diferentes opciones y encontrar la estación más cercana con el costo más conveniente.

Esperan buque importado de GLP entre el 16 y 18 de marzo, pero grifos seguirán vacíos

Facilito no solo muestra los valores del día, sino también el rango de precios más altos y más bajos de cada combustible durante la jornada. Así, los usuarios pueden planificar mejor sus compras y evitar sorpresas en el gasto semanal.

Factores que influyen en el precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Lima depende de varios factores. El principal es el precio internacional del petróleo, que varía constantemente. A esto se suman los impuestos nacionales, como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), junto con los costos de transporte y distribución desde puertos o refinerías, y los márgenes de ganancia de cada estación de servicio.

Estas variables explican la diferencia de precios entre distritos y grifos, así como las subidas y bajadas que pueden darse de una semana a otra, especialmente en contextos de volatilidad internacional o problemas logísticos internos, como el que atravesamos actualmente.

El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Andina)

Advertencia sobre el abastecimiento de gasolina

La preocupación sobre la continuidad del suministro de combustibles líquidos sigue vigente. La Asociación de Grifos del Perú advirtió que, aunque se regularice el GLP tras la llegada del buque importado, el problema podría persistir en la gasolina premium, la regular y el diésel. Según el gremio, la reparación del ducto de GLP no asegura el abastecimiento de estos productos y la situación podría prolongarse.

Gobierno promueve adelanto de vacaciones en industrias afectadas.

Desde febrero, la Asociación de Grifos ha enviado cartas al Ministerio de Energía y Minas alertando sobre la escasez, los cupos de los proveedores y el aumento de precios, pero hasta ahora aseguran que no han recibido respuesta ni han logrado reunirse con las autoridades. Esta falta de comunicación mantiene la incertidumbre entre los operadores y los usuarios, que dependen de un mercado estable para su movilidad y sus actividades diarias.