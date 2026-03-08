Ayacucho: Rayo mata más de 25 alpacas y pérdida se valoriza en 10 mil soles

Una descarga eléctrica mató a más de 25 alpacas en Ayacucho, dejando a una familia campesina sin su principal fuente de ingresos. El hecho ocurrió en el anexo de Aluzpampa, distrito de Huacaña, provincia de Sucre, durante una tormenta que sorprendió a los habitantes de la región el pasado 4 de marzo.

La tragedia golpeó a Felicitas Huamani Medina, cuya familia dependía de la venta de fibra, carne y crías para subsistir. El fenómeno natural expuso la vulnerabilidad de los productores rurales, quienes enfrentan condiciones extremas en la sierra del Perú.

Tras el incidente en Aluzpampa, vecinos y dirigentes comunales habilitaron el número 915 927 852 para canalizar ayuda solidaria destinada a Huamani Medina y otras familias afectadas.

Organizaciones sociales y autoridades locales instaron al Gobierno Regional de Ayacucho y al Ministerio de Agricultura a evaluar el impacto y brindar asistencia técnica y económica a los ganaderos perjudicados.

Mientras tanto, en el distrito de Ayna, personal de Defensa Civil, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Ejército del Perú (CE VRAEM) continúan con las tareas de limpieza y rescate en las zonas afectadas por el desborde del río.

Las familias damnificadas solicitaron víveres, agua y herramientas de limpieza, dado que muchas perdieron sus pertenencias y la habitabilidad de sus viviendas quedó comprometida.

Comunidades afectadas por fenómenos climáticos extremos

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, la descarga alcanzó a los animales mientras pastaban en campo abierto. El impacto del rayo ocurrió cerca de las 3 de la tarde, durante una intensa tormenta eléctrica.

Vecinos y familiares de la afectada presenciaron la escena y alertaron a las autoridades del distrito de Huacaña y al Gobierno Regional de Ayacucho para solicitar apoyo.

Los criadores de alpacas de la zona obtienen su sustento diario de la venta de productos derivados de estos animales, por lo que la pérdida representa un duro golpe económico y social para la comunidad.

En esa misma semana, la región de Ayacucho enfrentó otras emergencias provocadas por el clima. El desborde del río Sarkihuato, en el distrito de Ayna, provincia de La Mar, dejó viviendas y vehículos dañados..

El caudal del río creció abruptamente durante la madrugada del 6 de marzo, arrastrando lodo y piedras hacia las casas de la ciudad de San Francisco, ubicada en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Decenas de familias fueron sorprendidas mientras dormían y solicitaron ayuda humanitaria para superar la emergencia.

Calles en Ayacucho quedaron cubiertas de lodo y escombros, con vehículos sepultados y edificios parcialmente destruidos tras el desborde del río Sarkihuato. (Foto Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco VRAEM)

Pronósticos ante la temporada de lluvias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que persistirán las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, acompañadas de nieve, granizo, aguanieve, lluvias y descargas eléctricas.

El especialista en meteorología Eric Rojas señaló que las ráfagas de viento podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora, incrementando el riesgo para las comunidades rurales.

La temporada de lluvias mantiene a varias regiones del sur y centro del país en alerta, con pronósticos de temperaturas máximas que pueden superar los 32 ℃ en diversas zonas de la sierra y la costa. La combinación de humedad, calor y nubosidad propicia la formación de tormentas eléctricas, fenómeno que, según el Senamhi, podría repetirse si se mantienen las condiciones atmosféricas.