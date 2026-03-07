Midis despliega equipos en Ayacucho tras desborde del río Sankirhuato en el Vraem

Calles en Ayacucho quedaron cubiertas de lodo y escombros, con vehículos sepultados y edificios parcialmente destruidos tras el desborde del río Sarkihuato. (Foto Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco VRAEM)

Las intensas lluvias que se registran en la región Ayacucho provocaron el desborde del río Sankirhuato en el distrito de Ayna, provincia de La Mar, generando una emergencia que afectó viviendas y obligó a las autoridades a activar mecanismos de respuesta inmediata en la zona del Vraem.

Frente a este escenario, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció el despliegue de acciones para atender a la población afectada y garantizar que los programas sociales continúen operando.

Así fue como el gran huaico por el desborde del río Sarkihuato dejó en ruinas las calles de Ayna en el Cusco. Prensa Ayacucho

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez Dávila, informó que su sector viene realizando labores de monitoreo y coordinación para responder a la emergencia, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias que resultaron impactadas por el desborde del río.

Desde el Ejecutivo, la funcionaria asumió la articulación de las acciones de atención en la región Ayacucho, en coordinación con autoridades locales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Funcionarios de Midis, incluyendo a la ministra Lily Vásquez (derecha), coordinan acciones de respuesta y apoyo a la población afectada por el desborde del río Sankirhuato en Ayacucho y el Vraem, utilizando mapas satelitales en su módulo de operaciones. (MIDIS)

Coordinación con autoridades locales y Defensa Civil

El Midis informó que, a través de su Centro de Operaciones de Emergencia, se viene coordinando con la Municipalidad Distrital de Ayna, el Gobierno Regional de Ayacucho y la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para canalizar la ayuda humanitaria hacia la zona afectada.

Estas acciones buscan garantizar que las familias impactadas por el evento climático reciban atención prioritaria mientras se realizan las evaluaciones sobre los daños provocados por el desborde del río.

Un hombre camina descalzo sobre el lodo y los escombros de El Rubble, donde la infraestructura fue severamente dañada por un desastre natural. (Foto Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco VRAEM)

De acuerdo con el sector, la articulación interinstitucional permitirá movilizar recursos y coordinar la asistencia necesaria para las personas afectadas, en un contexto en el que las autoridades continúan evaluando la magnitud de la emergencia.

“El Gobierno está presente. Nuestra prioridad es que ningún poblador quede desprotegido tras este fenómeno natural. Nuestro equipo territorial está en el campo verificando la atención y también estamos coordinando con las autoridades locales y el Gobierno central para que la ayuda llegue de forma oportuna”, señaló la ministra Vásquez.

Las autoridades locales también vienen realizando labores de verificación en las zonas más impactadas, donde se reportaron viviendas afectadas y daños en diversos sectores del distrito.

Personal de Midis utiliza tecnología de mapeo satelital en una sala de operaciones para coordinar la respuesta y asistencia a las zonas afectadas por el desborde del río Sankirhuato en Ayacucho. (MIDIS)

Buscan asegurar continuidad de programas sociales

El Midis también informó que una de las prioridades durante la emergencia es asegurar que los programas sociales continúen llegando a las familias en situación de vulnerabilidad que viven en la zona afectada.

Para ello, el equipo territorial viene gestionando medidas que permitan mantener la entrega de servicios y subvenciones que forman parte de las intervenciones sociales del sector.

Según indicó el ministerio, estas acciones buscan evitar que la emergencia interrumpa la atención a los hogares más vulnerables, particularmente en zonas rurales, donde los programas sociales cumplen un rol clave para el acceso a recursos básicos.

Mientras continúan las labores de evaluación de daños en el distrito de Ayna, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la situación y coordinan la movilización de ayuda hacia las comunidades impactadas por el desborde del río Sankirhuato.

La emergencia se produce en medio de la temporada de lluvias que afecta a distintas regiones del país.