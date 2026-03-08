Día de la Mujer: La participación femenina en cargos directivos públicos en Perú alcanza el 31%, pero la brecha persiste en el sector privado

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras de participación femenina en posiciones de decisión en Perú muestran un avance constante durante los últimos años, aunque las brechas de género persisten en distintos ámbitos. Según el portal de datos de ONU Mujeres, actualmente las mujeres ocupan el 38,5% de los escaños en el Congreso y cerca del 31% de los cargos directivos en el sector público. Estas cifras reflejan una presencia cada vez más relevante, pero también evidencian desafíos para alcanzar la paridad en los espacios de mayor poder.

De acuerdo con un informe publicado por UN Women Data Hub, el crecimiento de la representación femenina en el Congreso de la República del Perú se relaciona con reformas electorales que han impulsado cuotas de género y acciones afirmativas. En el periodo 2021-2026, el número de parlamentarias alcanzó su máximo histórico, con 50 mujeres sobre un total de 130 congresistas. Según el mismo reporte, este avance permitió que Perú se ubique entre los países latinoamericanos con mayor proporción de legisladoras, aunque lejos del equilibrio total.

El sector público también registra avances en la incorporación de mujeres a puestos de liderazgo. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) indica que el 31% de los cargos directivos y de alta dirección en la administración central están ocupados por mujeres. Esta proporción ha crecido durante la última década, impulsada por políticas de igualdad y la creación de mecanismos de monitoreo de la participación femenina. Sin embargo, la presencia de mujeres disminuye en los niveles más altos de jerarquía. El informe de Stakeholders señala que en los ministerios estratégicos y en la presidencia de organismos autónomos, el porcentaje de mujeres en puestos de máxima responsabilidad sigue siendo bajo.

Brecha en el sector privado

El panorama empresarial presenta retos adicionales. Según el estudio “Guía de Líderes Empresariales: De la diversidad hacia los directorios”, elaborado por Women CEO Perú, solo el 14% de las gerencias generales y el 10% de los puestos en directorios de empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima están en manos de mujeres. La investigación recogida por Stakeholders destaca que la participación femenina en el mundo corporativo peruano creció de manera sostenida en la última década, pero advierte que la brecha con respecto a los hombres se mantiene amplia, especialmente en sectores como minería, construcción y energía.

Desde la perspectiva internacional, Latin Times y Global Woman Leader han subrayado los logros de referentes peruanas en el sector privado y en la innovación. Ejecutivas como Carla Olivieri y Gabriela León han sido reconocidas por su labor en educación y biotecnología, áreas donde la presencia femenina se ha incrementado. No obstante, el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo en grandes conglomerados y empresas multinacionales todavía es limitado en comparación con otros países de la región.

El avance de las mujeres en el ámbito judicial es otro aspecto relevante. Según datos del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el 55% de las juezas en el sistema judicial peruano son mujeres, aunque en las cortes supremas y constitucionales la cifra desciende. El informe de UN Women Data Hub indica que la paridad en los tribunales de mayor jerarquía constituye un desafío pendiente, a pesar de que la presencia femenina en instancias medias y bajas ha experimentado un crecimiento constante.

Más mujeres en acción

La participación de las mujeres en espacios de liderazgo social y comunitario también ha sido significativa. Organizaciones como DEMUS y figuras como Tania Pariona han impulsado agendas de igualdad, defensa de derechos y acceso a servicios básicos en zonas rurales y urbanas. Según UN Women Data Hub, la labor de estas lideresas ha sido fundamental para visibilizar problemáticas locales y promover la inclusión de mujeres indígenas, afrodescendientes y de comunidades originarias en el debate público.

Los avances observados durante los últimos años tienen relación directa con la implementación de políticas públicas, la presión de movimientos sociales y la cooperación internacional. El UN Women Data Hub destaca el impacto de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, así como de los planes nacionales de igualdad de género. Estas normativas han facilitado la incorporación de mujeres a procesos de selección, promoción y capacitación en distintas áreas de gestión pública y privada.

Brechas de género en Perú

A pesar de estos progresos, las brechas de género persisten en Perú. Informes de Women CEO Perú y Stakeholders advierten sobre la existencia de barreras estructurales, sesgos culturales y dificultades para conciliar la vida laboral y familiar. La sobrecarga de tareas domésticas y la violencia de género continúan limitando el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo, especialmente en regiones fuera de Lima Metropolitana.

La brecha salarial entre hombres y mujeres en cargos directivos se mantiene por encima del 20%, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Además, la participación femenina en sindicatos y asociaciones gremiales sigue siendo minoritaria, lo que dificulta la representación de sus intereses en negociaciones colectivas y debates sectoriales.

El informe de UN Women Data Hub concluye que la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo en Perú ha crecido de manera constante durante la última década, aunque los avances han sido desiguales según el sector y el nivel jerárquico. Las cifras más altas se observan en el sector público y en la justicia, mientras que en el ámbito empresarial y en la dirigencia gremial la brecha continúa siendo pronunciada.

Especialistas consultados por Stakeholders y Latin Times coinciden en que la consolidación del liderazgo femenino en Perú requerirá la profundización de políticas de igualdad, el fortalecimiento de redes de apoyo y mentoría, y la eliminación de barreras culturales que dificultan el acceso de las mujeres a los espacios de poder. Mientras tanto, la visibilidad de referentes y el monitoreo de los avances constituyen herramientas clave para cerrar las brechas de género en los próximos años.