Día de la Mujer 2026: conciertos y eventos imperdibles para celebrar este 8 de marzo en Lima

El Día Internacional de la Mujer se vive con intensidad en Lima y este 8 de marzo la capital se llena de música, arte y celebraciones. Desde conciertos de grandes voces femeninas y orquestas de cumbia hasta propuestas culturales y galas de música criolla y clásica, la agenda para conmemorar la fecha es amplia y diversa. Aquí te presentamos los eventos más destacados para que elijas cómo homenajear y celebrar a las mujeres en su día.

Susan Ochoa y su homenaje en el Teatro Plaza Norte

La cantautora peruana Susan Ochoa ofrecerá un concierto especial este sábado 7 de marzo en el Teatro de Plaza Norte (8:00 p.m.), donde presentará en vivo su nuevo tema ‘Reina’ y rendirá homenaje a la mujer peruana. Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/89. El show promete emoción y talento, y es una excelente opción para quienes buscan una velada inspiradora.

Día de la Mujer 2026: conciertos y eventos imperdibles para celebrar este 8 de marzo en Lima

Pamela Franco

Pamela Franco se suma a la celebración con un show en 3 Regiones (Calle 1 Mz. A-Lt. 26-27, al costado de Megaplaza, Independencia), el sábado 7 de marzo desde las 9:00 p.m. La cantante, que atraviesa un gran momento personal y profesional, promete lo mejor de su repertorio de cumbia. Entradas en Vaope por solo S/20, ideales para quienes buscan bailar y celebrar en la previa al Día de la Mujer.

Día de la Mujer 2026: conciertos y eventos imperdibles para celebrar este 8 de marzo en Lima

Caribeños de Guadalupe, Leslie Shaw y Armonía 10

El sábado 7 de marzo a las 8:00 p.m., El Huaralino Internacional (Ovalo El Naranjal, Los Olivos) será escenario de una gran fiesta con Caribeños de Guadalupe, Leslie Shaw, Armonía 10 y Amor Rebelde, quienes prometen un show inolvidable. Entradas desde S/60 en Vaope.

Día de la Mujer 2026: conciertos y eventos imperdibles para celebrar este 8 de marzo en Lima

Sebastián Molina y el show “Arjona a la carta”

¿Eres fan de Ricardo Arjona? El sábado 7 de marzo a las 10:30 p.m., Sebastián Molina presenta “Arjona a la carta” en La Estación de Barranco. El público podrá elegir entre más de 50 canciones del repertorio del cantante guatemalteco, haciendo de la noche una experiencia interactiva y emotiva. Entradas desde S/67 en Teleticket.

Día de la Mujer 2026: conciertos y eventos imperdibles para celebrar este 8 de marzo en Lima

Doble gala de Eva Ayllón en el Gran Teatro Nacional

La gran Eva Ayllón ofrecerá conciertos de gala los días 7 y 8 de marzo a las 8:30 p.m. en el Gran Teatro Nacional. El espectáculo reunirá clásicos de la música criolla como “Enamorada de estar aquí”, “Jamás Impedirás” y “Contigo Perú”. Entradas en Teleticket.

Día de la Mujer 2026: conciertos y eventos imperdibles para celebrar este 8 de marzo en Lima

José José, Pedro Infante y Dyango en Plaza Norte

Este domingo 8 de marzo, el Teatro Plaza Norte será escenario de un tributo a la balada romántica con los imitadores de José José (Carlos Burga), Pedro Infante (Jesús Zavaleta) y Dyango (Bryan Guarniz). Habrá 30% de descuento para mujeres con el código MUJER30 en Ticketmaster Perú.

Bella Luz y Las Estrellas de la Cumbia en Comas

Desde la 1:00 p.m. del domingo 8 de marzo, El Remanso (Av. Trapiche Km 4.5, Comas) vibrará con la música de La Bella Luz y Las Estrellas de la Cumbia. Entradas desde S/30 en Vaope.

Día de la Mujer 2026: conciertos y eventos imperdibles para celebrar este 8 de marzo en Lima

Killa Fest: festival cultural andino

El Centro de Convenciones Maracaná acoge este domingo 8 de marzo el Killa Fest, festival andino que reúne a Amanda Portales, Flor Sinqueña y Nayda Gutiérrez. El evento busca destacar el papel de la mujer en la música tradicional. Entradas desde S/77 en Ticketmaster.

Día de la Mujer 2026: conciertos y eventos imperdibles para celebrar este 8 de marzo en Lima

Mauro Lionel, el niño prodigio de la música clásica, en el Gran Teatro Nacional

El domingo 8 de marzo, el joven director y compositor Mauro Lionel Malca Peñaranda ofrecerá el concierto gratuito “Sólo Clásicos” en el Gran Teatro Nacional a las 5:30 pm, rindiendo homenaje a la Mujer Peruana y presentando su primera sinfonía.

Recomendaciones y entradas

Compra tus entradas solo en canales oficiales (Teleticket, Vaope, Ticketmaster).

Llega con anticipación para asegurar tu lugar y disfrutar de la experiencia completa.

Consulta horarios y ubicaciones para cada evento y revisa las restricciones establecidas por los organizadores.