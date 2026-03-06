Perú

¿Cómo elegir el calzado escolar adecuado para tu hijo? Consejos del Minsa para prevenir lesiones y asegurar su comodidad

La médica rehabilitadora Luz Bautista Chirinos destacó que el crecimiento acelerado en la etapa escolar exige revisar con frecuencia el calzado que usan los niños

La imagen muestra las piernas
La imagen muestra las piernas de dos niños con calzado escolar, destacando la advertencia del Ministerio de Salud de Perú sobre la importancia de elegir zapatos adecuados para la salud podal infantil.

La selección de un zapato escolar durante la etapa de crecimiento infantil es fundamental, ya que puede evitar complicaciones en la postura y el desarrollo podal. El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) advirtió que el uso de calzado inadecuado genera no solo incomodidad o dolor, sino que puede provocar alteraciones en la mecánica de la pisada y favorecer deformaciones permanentes en los pies.

La adecuada elección y revisión periódica del calzado escolar, de acuerdo con esta entidad, es fundamental para la salud locomotora de los niños desde edades tempranas. Así lo informó el Minsa mediante declaraciones de la médica rehabilitadora Luz Bautista Chirinos, del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” Amistad Perú-Japón, recogidas en un comunicado oficial.

Durante la fase escolar, el crecimiento acelerado obliga a un seguimiento riguroso al calzado que los niños utilizan diariamente. El Minsa precisa que los pies aumentan de tamaño con rapidez entre los 3 y 12 años, lo que exige revisar regularmente que el zapato no quede corto y que exista el espacio suficiente para la movilidad natural de los dedos.

El Ministerio de Salud de
El Ministerio de Salud de Perú enfatiza la importancia de seleccionar calzado escolar apropiado para prevenir problemas de salud y deformaciones permanentes en los pies de los niños.

Bautista Chirinos puntualizó la importancia de controlar de forma habitual si los niños siguen usando la talla adecuada: “Es importante verificar que el zapato no haya quedado corto y que aún exista espacio suficiente para que el pie se mueva con comodidad”. El riesgo de usar zapatos demasiado ajustados va más allá de simples molestias: puede llevar a la aparición de hallux valgus o juanete, alterar el arco plantar y afectar tanto la dinámica de la marcha como la postura general.

Ajuste correcto para prevenir problemas de crecimiento

El ajuste y las dimensiones del calzado escolar son determinantes en una pisada saludable. Las recomendaciones del Minsa indican que el zapato seleccionado debe tener entre 1 y 1,5 centímetros de espacio libre entre el dedo más largo del pie y la punta del calzado. Además, el ancho debe permitir la movilidad de los dedos sin compresión, evitando dolores y deformidades.

La flexibilidad de la suela representa otro aspecto clave. Bautista Chirinos explicó que un calzado flexible acompaña el movimiento natural del pie, mientras que las suelas rígidas o pesadas dificultan la marcha y aumentan el riesgo de molestias. Según el Minsa, los materiales recomendados son el cuero tipo guante, por su ligereza y comodidad. También se aconsejan suelas antideslizantes para reducir la probabilidad de caídas durante las actividades escolares.

Imagen referencial. (Azucena Cisneros Coss/FB)
Imagen referencial. (Azucena Cisneros Coss/FB)

Estos factores combinados contribuyen a proteger la salud postural y la seguridad de los niños a lo largo del ciclo escolar.

El calzado inadecuado favorece deformaciones y requiere revisión constante

El uso prolongado de un calzado muy ajustado está vinculado a la aparición de juanetes y modificaciones en el arco plantar, según las indicaciones del Minsa. Estas afecciones pueden desarrollarse de forma temprana si no se detecta y corrige el problema a tiempo.

Entre los 3 y 12 años, el pie infantil cambia de manera constante, por lo que la revisión periódica de la talla y el estado del calzado constituye una medida preventiva esencial. Si el zapato queda pequeño, el pie debe adaptarse de modo anómalo, lo que puede traer deformidades difíciles de revertir.

Convertir en hábito la revisión regular del calzado permite corregir cualquier ajuste incorrecto a tiempo. El Minsa enfatiza que mantener el calzado en buen estado disminuye los factores de riesgo de lesiones, incomodidades y problemas posturales.

A man and a young
A man and a young boy are shown experiencing back pain. This image can be used to illustrate the concept of back pain and its impact on different age groups.

Evaluación médica individual en casos especiales de pie plano u otras anomalías

La existencia de pie plano o dificultades al caminar requiere evaluación profesional antes del uso de calzado correctivo. Bautista Chirinos lo dejó en claro: “cada pie es diferente, por eso cualquier corrección o uso de zapatos especiales debe indicarlo un especialista después de evaluar al niño”.

El Minsa sugiere que, ante cualquier irregularidad en la marcha o estructura del pie, la familia consulte a un profesional especializado para determinar la necesidad de plantillas ortopédicas o zapatos a medida.

