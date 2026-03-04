Perú

Familiares de más trabajadores públicos podrían recibir tres sueldos como subsidio por sepelio

En su última sesión, la Comisión de Trabajo presidida por el congresista Alex Paredes logró validar una medida para los trabajadores del régimen 276

Guardar
El subsidio por sepelio podrá
El subsidio por sepelio podrá ser de hasta tres remuneraciones del trabajador. - Crédito Andina/Jhony Laurente

Predictamen aprobado. La Comisión de Trabajo y Seguridad social del Congreso, presidida por el congresista Alex Paredes de Somos Perú logró aprobar beneficios económicos para los trabajadores públicos bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, o Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

Se trata de la entrega de subisidios (montos de dinero) por deceso y cobertura de sepelio para los servidores 276, a quienes no se les consideraba en este beneficio, como sí a otros trabajadores.

Es decir, ahora, con el fin de aliviar la carga económica de las familias de trabajadores del 276, estas recibirán no solo un subsidio por fallecimiento de sus familiares, sino también un subsidio para que sea destinado a los gastos de sepelio si este fallece.

Alex Paredes, presidente de la
Alex Paredes, presidente de la Comisión de Trabajo celebró la aprobación de la medida. - Crédito Alex Paredes

Subsidio por sepelio

La Comisión de Trabajo aprobó la medida por mayoría (con solo 7 votos a favor, cero votos en contra y 2 abstenciones). El dictamen propone modificar el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, para garantizar el pago oportuno de los subsidios por fallecimiento y por sepelio. Esta iniciativa recae en los proyectos de ley 9413/2024-CR y 13953/2025 CR.

Así, para lograr este objetivo se incorpora el literal d) al artículo 54 del Decreto Legislativo 276. “Su finalidad es garantizar la protección social y económica de los servidores públicos y de sus familiares directos ante situaciones de fallecimiento, asegurando el reconocimiento oportuno y efectivo de los subsidios por deceso y por gastos de sepelio, bajo principios de equidad, previsibilidad y responsabilidad administrativa”, aclaran desde la comisión.

Si la Ley se aprueba, ahora los 276 tendrán “beneficios económicos por deceso y cobertura de sepelio. El fallecimiento de los funcionarios y servidores públicos sujetos al régimen del Decreto Legislativo N.º 276, incluidos aquellos que desempeñan cargos de confianza, genera el derecho al otorgamiento de un subsidio equivalente a tres remuneraciones mensuales íntegras a favor de sus deudos.

Aún falta que la medida
Aún falta que la medida pase al Pleno del Congreso. - Crédito Congreso

Este se dará “conforme al siguiente orden de prelación excluyente”:

  • Cónyuge o conviviente legalmente acreditado
  • Hijos
  • Padres
  • Hermanos.

¿Y en el otro caso?

Adicionalmente, en caso de fallecimiento del cónyuge o conviviente, hijos o padres del funcionario o servidor público, se entregará dos remuneraciones mensuales íntegras, así como un subsidio por gastos de sepelio por igual monto a favor de quien acredite haber asumido dichos gastos.

Hasta tres remuneraciones se pueden
Hasta tres remuneraciones se pueden recibir como subsidio por sepelio. - Crédito Andina

“Los beneficios establecidos en el presente literal tienen carácter preferente y deben ser atendidos por la entidad pública correspondiente dentro del ejercicio fiscal en que se origine el derecho. Para efectos de su cálculo, se considera como remuneración mensual íntegra el total de ingresos permanentes que perciben los funcionarios y servidores públicos del régimen del Decreto Legislativo N.º 276, excluyéndose los pagos extraordinarios, eventuales o sujetos a condición”, aclara el texto.

Si se aprueba el proyecto en el Pleno y se valida por el Ejecutivo, entonces las entidades públicas deberán adecuar sus procedimientos internos y directivas administrativas a lo dispuesto en la presente Ley, en un plazo máximo de treinta 30 días hábiles contados desde su entrada en vigencia.

Temas Relacionados

Bono por sepelioDecreto Legislativo 276Comisión de Trabajoperu-economia

Más Noticias

No hay GNV en Lima: La fecha límite en que se restablecería el abastecimiento

Ni autos particulares, ni taxis, ni vehículos de carga podrán llenar su tanque con Gas Natural Vehicular tras emergencia por ruptura del ducto de Camisea

No hay GNV en Lima:

A pesar de crisis del gas, Perú puede atender su demanda de electricidad, pero queda vulnerable a cortes

Perú inicia el año con crisis del gas natural, lo que podría poner en jaque a la electricidad en el país. ¿Qué dice el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional?

A pesar de crisis del

BCP podrá cerrar tu cuenta de ahorros personal si la usas para colectas, rifas, sorteos y más

Cada vez más los emprendimientos de suscripciones por sorteos se hacen más común. Pero los usuarios no podrán usar sus cuentas personales para esta clase de ‘negocios’

BCP podrá cerrar tu cuenta

¿Por qué no venden GNV para taxis, autos particulares y vehículos de carga?

La restricción de venta de Gas Natural Vehicular va desde el lunes 1 al sábado 14 de marzo, siempre y cuando todo vaya bien con la reparación del tubo roto de Camisea

¿Por qué no venden GNV

Negociación colectiva 2026-2027 debería empezar con instalación de comisión este marzo

Según fuentes de Infobae Perú, este marzo el Gobierno debería instalar la mesa de negociación colectiva con los gremios de trabajadores

Negociación colectiva 2026-2027 debería empezar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Comisión de Ética aprueba

Congreso: Comisión de Ética aprueba denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores, pero habrá nueva votación

JNE lanza ‘Pregúntale a tu Candidato’ para el debate presidencial previo a las Elecciones Perú 2026: así puedes mandar tu consulta

Rafael López Aliaga dio positivo en prueba de alcohol y terminó en comisaría de San Isidro en 2019, confirman policías

Fernando Rospigliosi no teme condena por difamación a Delia Espinoza: “Seguiré criticándola”

Plan de Seguridad de Balcázar incluye más leyes y presencia militar, pero no resuelve la falta de recursos en la Fiscalía

ENTRETENIMIENTO

Monserrat Seminario arremete contra Melcochita:

Monserrat Seminario arremete contra Melcochita: “Es ludópata y hasta para la intimidad tenía que lavarlo”

Abogado de familia Marzano sobre situación legal de Marisel Linares: “Hay otros delitos, vamos a dar sorpresas”

Magaly Medina sobre investigar políticos: “Me encerraron haciendo farándula, imagínense si hago política”

Abogado de la familia Marzano sobre la prisión preventiva contra Adrián Villar: “Todavía falta la sentencia”

Gino Marzano rompe en emoción tras 9 meses de prisión preventiva para Adrián Villar: “Es una paz parcial”

DEPORTES

Cienciano vs Melgar EN VIVO

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Yoshimar Yotún cobró con efectividad un penal en Sporting Cristal vs Carabobo por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Carabobo: día, hora y canal TV del partido de vuelta por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Sebastián Aranda, en el punto de mira del FK Auda de la Virslīga: se trabaja una cesión con el Sport Boys