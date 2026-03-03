Examen de admisión San Marcos 2026-II: ¿Quiénes deben asistir a la prueba este sábado 07 de marzo?

El examen de admisión de San Marcos se llevará a cabo en cuatro fechas en marzo - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevará a cabo este sábado 7 de marzo la primera jornada del examen de admisión correspondiente al proceso 2026-II, un evento que marca el inicio del camino universitario para miles de jóvenes que aspiran a integrarse a la institución más antigua y emblemática del país.

La expectativa es alta, ya que cada edición del proceso de ingreso en esta universidadcongrega a un gran número de postulantes que buscan demostrar sus conocimientos y obtener un lugar en alguna de las especialidades ofrecidas.

Para esta fecha inicial, la universidad ha reservado el acceso a quienes se encuentran inscritos en las carreras de las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, y Ciencias Jurídicas y Sociales. Los aspirantes deberán presentarse en las sedes designadas cumpliendo estrictamente las indicaciones establecidas en el cronograma oficial, el cual detalla horarios, puntos de acceso y rutas internas para facilitar el desplazamiento ordenado dentro del campus.

Entre las especialidades consideradas para esta jornada figuran Administración, Administración de Turismo, Administración de Negocios Internacionales, Administración de la Gastronomía, Administración Marítima y Portuaria, Marketing, Contabilidad, Gestión Tributaria, Auditoría Empresarial y del Sector Público, Presupuesto, Finanzas Públicas y Criminalística Financiera Forense.

Además, se incluyen Economía, Economía Pública, Economía Internacional, Derecho, Ciencia Política, Literatura, Filosofía, Lingüística, Comunicación Social, Arte, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Danza, Conservación y Restauración, Lengua, Traducción e Interpretación, Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Física, Historia, Sociología, Antropología, Arqueología, Trabajo Social y Geografía.

¿Qué está prohibido llevar al examen de admisión?

La UNMSM dispuso rigurosas medidas de seguridad para garantizar la transparencia y equidad del proceso. La institución advirtió que no se permitirá el ingreso de dispositivos electrónicos como celulares, radios, audífonos, reproductores de música, memorias USB, microcámaras ni equipos de transmisión de datos.

Asimismo, está restringido portar lápices, borradores, tajadores, libros, material impreso o manuscrito, mochilas, carteras, billeteras, alimentos, bebidas, atomizadores, llaveros o servilletas. Estas disposiciones buscan prevenir cualquier intento de suplantación o uso indebido de información durante la evaluación.

En cuanto a la indumentaria, la universidad indicó que los postulantes deben acudir con vestimenta cómoda y sencilla. Está prohibido usar polos o chompas con capucha, pantalones o vestidos con correas, prendas con aplicaciones metálicas, aretes, piercings y accesorios similares.

El calzado debe ser simple, sin hebillas ni partes metálicas. Respecto al cabello, tanto hombres como mujeres con melena larga deberán llevarlo suelto, sin sujetadores ni adornos. Tampoco se permitirá el uso de aretes ni otros accesorios personales.

Las autoridades universitarias recomendaron a los postulantes revisar minuciosamente las instrucciones publicadas en los canales oficiales antes del día del examen. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones puede significar la imposibilidad de rendir la prueba, lo que subraya la importancia de actuar con responsabilidad y preparación. Con este operativo, la UNMSM busca asegurar una jornada ordenada, justa y transparente, reafirmando su compromiso con la excelencia académica y la igualdad de oportunidades.