Perú

Examen de admisión San Marcos 2026-II: ¿Quiénes deben asistir a la prueba este sábado 07 de marzo?

El examen de ingreso a la casa de estudios destaca por la gran cantidad de postulantes que atrae cada año, impulsado por el prestigio de la institución y la variedad de carreras que ofrece

Guardar
El examen de admisión de
El examen de admisión de San Marcos se llevará a cabo en cuatro fechas en marzo - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevará a cabo este sábado 7 de marzo la primera jornada del examen de admisión correspondiente al proceso 2026-II, un evento que marca el inicio del camino universitario para miles de jóvenes que aspiran a integrarse a la institución más antigua y emblemática del país.

La expectativa es alta, ya que cada edición del proceso de ingreso en esta universidadcongrega a un gran número de postulantes que buscan demostrar sus conocimientos y obtener un lugar en alguna de las especialidades ofrecidas.

Para esta fecha inicial, la universidad ha reservado el acceso a quienes se encuentran inscritos en las carreras de las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, y Ciencias Jurídicas y Sociales. Los aspirantes deberán presentarse en las sedes designadas cumpliendo estrictamente las indicaciones establecidas en el cronograma oficial, el cual detalla horarios, puntos de acceso y rutas internas para facilitar el desplazamiento ordenado dentro del campus.

La UNMSM implementó estrictas medidas
La UNMSM implementó estrictas medidas de seguridad: está prohibido ingresar con dispositivos electrónicos, material impreso, mochilas, alimentos, bebidas y accesorios personales, para garantizar la transparencia y prevenir fraudes durante el examen - Créditos: Andina.

Entre las especialidades consideradas para esta jornada figuran Administración, Administración de Turismo, Administración de Negocios Internacionales, Administración de la Gastronomía, Administración Marítima y Portuaria, Marketing, Contabilidad, Gestión Tributaria, Auditoría Empresarial y del Sector Público, Presupuesto, Finanzas Públicas y Criminalística Financiera Forense.

Además, se incluyen Economía, Economía Pública, Economía Internacional, Derecho, Ciencia Política, Literatura, Filosofía, Lingüística, Comunicación Social, Arte, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Danza, Conservación y Restauración, Lengua, Traducción e Interpretación, Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Física, Historia, Sociología, Antropología, Arqueología, Trabajo Social y Geografía.

La Universidad Nacional Mayor de
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos organizará este sábado 7 de marzo la primera jornada del examen de admisión 2026-II - Créditos: UNMSM.

¿Qué está prohibido llevar al examen de admisión?

La UNMSM dispuso rigurosas medidas de seguridad para garantizar la transparencia y equidad del proceso. La institución advirtió que no se permitirá el ingreso de dispositivos electrónicos como celulares, radios, audífonos, reproductores de música, memorias USB, microcámaras ni equipos de transmisión de datos.

Asimismo, está restringido portar lápices, borradores, tajadores, libros, material impreso o manuscrito, mochilas, carteras, billeteras, alimentos, bebidas, atomizadores, llaveros o servilletas. Estas disposiciones buscan prevenir cualquier intento de suplantación o uso indebido de información durante la evaluación.

San Marcos es una de
San Marcos es una de de las universidades más prestigiosas del país - Créditos: Andina.

En cuanto a la indumentaria, la universidad indicó que los postulantes deben acudir con vestimenta cómoda y sencilla. Está prohibido usar polos o chompas con capucha, pantalones o vestidos con correas, prendas con aplicaciones metálicas, aretes, piercings y accesorios similares.

El calzado debe ser simple, sin hebillas ni partes metálicas. Respecto al cabello, tanto hombres como mujeres con melena larga deberán llevarlo suelto, sin sujetadores ni adornos. Tampoco se permitirá el uso de aretes ni otros accesorios personales.

Las autoridades universitarias recomendaron a los postulantes revisar minuciosamente las instrucciones publicadas en los canales oficiales antes del día del examen. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones puede significar la imposibilidad de rendir la prueba, lo que subraya la importancia de actuar con responsabilidad y preparación. Con este operativo, la UNMSM busca asegurar una jornada ordenada, justa y transparente, reafirmando su compromiso con la excelencia académica y la igualdad de oportunidades.

Temas Relacionados

San MarcosUNMSMexamen San Marcosperu-noticias

Más Noticias

Puerto espacial en Perú logra avance en el Congreso: ¿Dónde estará ubicado?

La Comisión de Defensa Nacional del Congreso ha aprobado un dictamen que declara el interés en construir el primer puerto espacial del país. A la par ya existen discusiones sobre cuál es la región que se evalué para albergarlo

Puerto espacial en Perú logra

Presidente de UTC confirma que arbitraje favoreció a Alianza Lima y pide que se anule gol tras escuchar audios del VAR

Osias Ramírez informó que el juez principal modificó la decisión de saque de meta a tiro de esquina a favor de los ‘blanquiazules’ tras la intervención del videoarbitraje

Presidente de UTC confirma que

Línea 1: ProInversión anuncia firma de la adenda del Metro de Lima en junio del 2026, ¿habrá alza de tarifas?

La Línea 1 confirmó a Infobae Perú la compra de 31 trenes nuevos y la ampliación en tamaño de las estaciones existentes, con el objetivo de tener la infraestructura lista para el año 2029

Línea 1: ProInversión anuncia firma

EN VIVO desabastecimiento de GNV en Perú: situación de los taxis y transporte tras declaratoria de emergencia de gas natural

Algunos conductores pasaron la noche haciendo colas en los grifos, mientras que el precio en ciertos casos se triplicó. Todo esto cuando en la víspera se anunció que no se vendería el combustible a vehículos menores por desabastecimiento tras fuga en Camisea

EN VIVO desabastecimiento de GNV

ATU garantiza abastecimiento de buses del Metropolitano y corredores tras declaratoria de emergencia de gas natural

La crisis energética no afecta la operación total de los principales sistemas de transporte masivo, por lo que coordina con concesionarios y proveedores para evitar interrupciones en el servicio

ATU garantiza abastecimiento de buses
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan que José María Balcázar

Revelan que José María Balcázar sí se benefició con la Ley Soto

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

José Balcázar impulsó una ley que benefició a su hijo y lo propuso para un cargo en el Congreso sin revelar el parentesco

Hoy inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza” hacia el gabinete de Denisse Miralles antes del voto de confianza

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava confirma su separación

Yiddá Eslava confirma su separación de Ángel Fernández tras anunciarse su ingreso a ‘La Granja VIP’

Sergio Mayer y Fabio Agostini protagonizan fuerte pelea y se van a los golpes en La Casa de los Famosos

Janet Barboza cuestiona las disculpas de Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

Magaly Medina enfurece contra versión de Adrián Villar: “No escondes el carro y luego sales en una bicicleta a ver qué pasó”

Arcángel regresa a Lima con ‘La 8va Maravilla World Tour’: fecha, lugar, precio de entradas, preventa y más del show

DEPORTES

Presidente de UTC confirma que

Presidente de UTC confirma que arbitraje favoreció a Alianza Lima y pide que se anule gol tras escuchar audios del VAR

Posible rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Natalia Málaga advierte a voleibolistas peruanas ante aumento de extranjeras en la Liga: “Si quieren jugar, que les cueste”

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: los equipos clasificados y cómo se definirán los cruces