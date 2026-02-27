Perú

Peruanos buscaron trabajo en enero con menores expectativas salariales: ¿De cuánto?

El salario pretendido de los peruanos bajo de diciembre a enero, según reveló Bumeran en un nuevo informe con análisis por géneros y cargos

Los postulantes peruanos buscaron trabajo
Los postulantes peruanos buscaron trabajo en enero, pero con menores pretensiones salariales. - Crédito Andina

Un nuevo informe de Bumeran ha revelado el salario promedio requerido por los peruanos enero. Pero detallan que esta cifra disminuyó 3,61% con respecto a diciembre de 2025 y alcanzó los S/3.310.

¿Qué es este salario pretendido? Se trata de la cantidad de dinero que un candidato o postulante espera recibir como pago por sus servicios en un puesto de trabajo.

Así, los que está buscando trabajo ahora, en promedio, solicitan un menor monto salarial, ajustando expectativas, al busca nuevos trabajos.

Las expectativas salariales crecen según
Las expectativas salariales crecen según el nivel de experiencia. Por ejemplo, los jefes o supervisores piden, en promedio, un sueldo de S/5.364. Foto: composición Infobae Perú/IPE

Salario pretendido a S/3.310

De acuerdo con el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, portal líder de empleo en Latinoamérica, el salario promedio requerido en enero fue de S/3.310 mensuales.

Dentro de estos, además, los puestos de Administración de Base de Datos, Dirección y Dirección de Obra se destacan como aquellos puestos con las pretensiones salariales más altas.

Pero si bien el salario promedio requerido en enero registró una disminución del 3,61% en comparación al mes anterior, en términos interanuales el salario pretendido registra un incremento del 5,27%.

Perú tiene de los más
Perú tiene de los más bajos salarios pretendidos para puestos junior, senior y de jefatura. - Crédito Andina

“El Index de Bumeran registró en enero un salario pretendido promedio de S/3,310 mensuales, lo que significa una disminución del 3.61% en comparación con diciembre y un aumento interanual acumulado del 5.27%. Estas circunstancias han creado un escenario más previsible, lo que podría haber llevado a los profesionales a moderar sus expectativas salariales”, señala Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

¿Y los de más rango?

Por otro lado, con respecto al salario solicitado según nivel de seniority, estos son los montos que en enero se requieren en cada grupo de postulantes:

  • Los puestos de jefe o supervisor requieren en promedio S/5.364
  • El segmento semi senior y senior requeire S/3.361
  • Para los niveles de los puestos junior el pretendido es de S/2,245.
La brecha de salarios también
La brecha de salarios también se ve en los 'pretendidos'. - Crédito Deposit Photos

Así, en enero, los salarios requeridos en los segmentos junior, senior y jefe disminuyeron en -2.92%, -3.76% y -3.66%, respectivamente.

¿Cuáles son los mejores salarios pretendidos por seniority por el tipo de puesto? Así lo apunta Bumeran:

  • En el segmento jefe o supervisor, el puesto de Administración de Base de Datos es el que presentó el salario solicitado más alto, con S/10.500
  • En el segmento semi senior y senior, Dirección es el puesto que muestra la mayor pretensión salarial, con S/5.000
  • En el segmento junior, el puesto de Dirección de Obra es el que registra la pretensión salarial más alta, con S/4.000.
El puesto de finanzas internacionales
El puesto de finanzas internacionales tiene la mayor aspiración salarial para jefes y supervisores. Foto: MarketData

La brecha de género

De igual manera, el Index de Bumeran registra una brecha del salario requerido de 9.53% en enero, donde la remuneración promedio solicitada por los hombres fue de S/ 3,413 al mes, mientras que el de las mujeres de S/ 3,116.

En este contexto, el salario medio requerido por los hombres disminuye un 3.07% y el salario medio requerido por las mujeres disminuye un 2.78%, respecto al mes anterior.

Las mujeres representan solo el 27% de las postulaciones para cargos de jefe o supervisor. El 40.85% de las postulaciones de todos los seniority provienen de mujeres, mientras que el 59.15% de hombres. Además, a medida que aumenta el nivel de seniority el porcentaje de postulaciones femeninas disminuye.

En los puestos junior, la distribución de postulaciones es de un 44.76% para las mujeres frente a un 55.24% para los hombres. En niveles semi senior y senior, esta brecha aumenta significativamente: sólo el 35.61% de las postulaciones son de mujeres y el 64.39% hombres. En los puestos de jefe o supervisor, el 27.02% son mujeres, en contraste con el 72.98% que son hombres.

