Andrea Luna denuncia hackeo de su cuenta de Facebook: tenía más de un millón de seguidores y piden dinero en su nombre

La actriz peruana enfrenta la suplantación de su identidad digital, mientras alerta sobre el uso fraudulento de su imagen y la indiferencia de la empresa Meta ante esta situación que afecta su reputación profesional (Instagram/andrealunaoficial)

La artista Andrea Luna atraviesa una compleja situación digital tras denunciar que su perfil en Facebook —que supera el millón de seguidores— fue comprometido y empleado por terceros para divulgar información engañosa y solicitar pagos.

La intérprete, reconocida por su trabajo en la televisión y el cine peruano, enfrenta no solo la invasión a su privacidad sino también la afectación directa a su reputación profesional, mientras las respuestas de la tecnológica Meta brillan por su ausencia.

Luna ha recurrido a vías legales y apela al apoyo de sus seguidores para frenar la estafa, al tiempo que reafirma que sus únicos canales oficiales vigentes son Instagram, TikTok y YouTube.

Piden dinero en nombre de Andrea

La cuenta intervenida publica contenido falso cada pocas horas y ofrece una membresía de 32,90 soles, práctica que, según Luna, busca engañar a sus seguidores. (Instagram/andrealunaoficial)

El perfil oficial de Andrea Luna en Facebook, según la denuncia de la propia actriz, ha sido manipulado por personas ajenas durante más de un año. Los usurpadores publican imágenes, videos y mensajes cada pocas horas, imitando el estilo de la artista para generar la sensación de autenticidad.

Entre las prácticas fraudulentas detectadas, los responsables solicitan a los usuarios que paguen una supuesta membresía de 32,90 soles mensuales, bajo la promesa de acceder a contenido exclusivo o beneficios inexistentes. La actriz precisó que estos mensajes incluyen referencias inventadas a su vida privada y distorsionan situaciones personales, lo que alimenta la confusión entre quienes siguen su carrera.

Además de los pedidos de dinero, la cuenta intervenida ha difundido material antiguo y editado, como fotografías junto a figuras del medio artístico, presentado como actual y sin su autorización.

Uno de los casos recientes implicó la publicación de una imagen junto a Pietro Sibille, ex pareja de la actriz, utilizada para generar controversia y manipular la percepción pública de Luna. Según su testimonio, el uso reiterado de su imagen en contextos ficticios afecta no solo su entorno personal, sino también la forma en que el público interpreta su trayectoria profesional.

Se fue hasta Meta

La actriz pidió a sus seguidores reportar el perfil falso y confirmó que acudió a instancias legales ante la falta de respuesta de la empresa. (Instagram/andrealunaoficial)

A pesar de los esfuerzos desplegados, Andrea Luna no ha logrado recuperar el control de su cuenta en Facebook. En un video difundido a través de sus plataformas digitales, relató que ha realizado denuncias formales y buscado apoyo tanto a nivel nacional como internacional. Contó que incluso viajó personalmente a las oficinas de Meta en México para exponer su caso y solicitar una solución directa.

“Lamentablemente, no tuve el apoyo de Facebook Meta, a pesar de que he ido hasta México a tocarles la puerta y se ha hecho muchas denuncias a esa página”, expresó la artista en sus redes sociales, dejando en evidencia la falta de respuesta por parte de la compañía tecnológica.

Ante la inacción de la empresa y la continuidad del fraude, Luna optó por iniciar acciones judiciales para frenar la utilización de su identidad y proteger su integridad digital. Solicitó públicamente que sus seguidores reporten el perfil intervenido, contribuyendo así a visibilizar el problema y reducir el alcance de la estafa. “Ahora estoy tomando las acciones legales y haciendo todo lo que corresponde, pero necesito su ayuda”, manifestó la actriz a quienes la siguen en redes sociales.

Enfatizó, además, que la suplantación de identidad en entornos digitales constituye una forma de violencia que trasciende lo personal y alcanza dimensiones profesionales. Luna agradeció el respaldo de sus seguidores y advirtió sobre los riesgos de interactuar con perfiles o páginas que no cuenten con verificación o respaldo oficial. Recordó que, desde hace más de un año y medio, no utiliza Facebook para comunicarse con su público y que cualquier publicación atribuida a ella en esa plataforma es falsa. Actualmente, sus únicos canales de contacto directo son Instagram, TikTok y YouTube.

Andrea Luna: “este año quiero hacer cine”

Mientras enfrenta el hackeo, la actriz asume un nuevo reto en el cine peruano con un papel clave en una producción de Sinargollas. (Instagram/andrealunaoficial)

Mientras gestiona la recuperación de su presencia digital, Andrea Luna fue confirmada como protagonista de la película peruana Amigo, por ahí no es, proyecto dirigido por Gino Tassara y producido por Sinargollas. El elenco reúne a intérpretes como Tito Vega, Miranda Capurro, Jassir Yunis y Mathías Spitzer, quienes acompañarán a Luna en esta nueva apuesta por la comedia nacional.

La productora informó que Luna dará vida a Antonella, una joven descrita como “la amiga que disfruta el drama y las relaciones intensas”, cuyo rol será clave para el desarrollo de la trama. “Andrea Luna es Antonella y pondrá a todos de cabeza. La escondió muy bien”, adelantó Sinargollas en sus redes sociales, resaltando el misterio que rodea al personaje.

La actriz compartió su entusiasmo por abordar el género cómico: “Este año quiero hacer cine, me encanta hacer cine, me encanta la comedia. En los últimos años estoy haciendo comedia, normalmente me llamaban mucho para hacer drama, melodrama, terror”, detalló Luna, quien trabajará por primera vez bajo la dirección de Tassara, a quien definió como “un gran director que sabe mover sus películas”.

El filme Amigo, por ahí no es permanece en fase de preproducción y aún no inicia su rodaje. Tanto Luna como el resto del equipo preparan sus personajes, con la intención de aportar frescura y nuevas perspectivas a la narrativa cinematográfica peruana.