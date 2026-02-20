Perú

“La traicionaron”: compañeros de bancada de María del Carmen Alva no votaron por ella, revela Ernesto Bustamante

Según Bustamante, la bancada de Acción Popular no votó en bloque por Alva y esa fractura interna resultó determinante en el resultado final que favoreció a José María Balcázar

El congresista Ernesto Bustamante analiza la elección de la Mesa Directiva y denuncia que Maricarmen Alva fue traicionada por su propia bancada. Además, comenta sobre las presuntas negociaciones de otros partidos a cambio de ministerios.

La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y encargado de la presidencia de la República sigue generando réplicas políticas, esta vez al interior del partido Acción Popular, donde voces autorizadas han hablado abiertamente de una traición contra María del Carmen Alva.

Durante una entrevista en Canal N, el congresista Ernesto Bustamante fue tajante al señalar que su bancada no respaldó en bloque a quien había sido propuesta como candidata. Bustamante declaró: “Se estaba contando con que Acción Popular votara por Maricarmen Alva, y no fue así, la traicionaron.” Ante la insistencia de la periodista sobre si se trataba de una traición directa, su respuesta fue: “¡Ah, pero claro! Pero por supuesto.”

Bustamante precisó que no todos los parlamentarios incumplieron el respaldo, aunque sí reconoció que congresistas que habían posado con Alva en reuniones previas finalmente no votaron por ella: No votaron por ella, eso está claro.”

El legislador deslizó que parte de los votos que terminaron favoreciendo a Balcázar habrían provenido de sectores de Alianza para el Progreso (APP), aunque aclaró que no actuaron en bloque. Según indicó, existirían rumores sobre negociaciones vinculadas al control de ministerios como Trabajo o Salud—carteras que influyen directamente en EsSalud—, aunque dijo no tener confirmación de que esos pedidos hayan sido formulados directamente a Alva.

María del Carmen Alva se pronuncia por desaprobación del Congreso de la República

Bustamante destacó: “Es un antivoto anti Maricarmen y es un voto pro Balcázar. No es un voto por Vladimir Cerrón ni por Perú Libre.” Sugirió que el objetivo principal habría sido impedir que su correligionaria asumiera la presidencia del Congreso.

Las sospechas de fractura interna también fueron reconocidas por el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde en declaraciones a Willax: “Creo que inclusive gente de mi bancada no ha votado por Maricarmen Alva. Entonces eso también ha restado.”

La votación secreta impidió confirmar responsabilidades individuales por el ascenso de José María Balcázar—legislador de Perú Libre—a la Presidencia de la República por sucesión constitucional. El resultado profundizó la ruptura interna en la derecha, reflejada en redes sociales mediante acusaciones directas entre Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú.

Las declaraciones de militantes y congresistas de Acción Popular también evidenciaron una división interna significativa. Lo que inicialmente se percibía como una candidatura sólida terminó exponiendo fracturas dentro del partido que, según sus propios dirigentes, habrían sido determinantes en el desenlace.

¿Cómo fue la votación que dio como ganador a José María Balcázar?

El tipo de cambio sí ha reaccionado a la designación de José María Balcázar, aunque el alza aún es ligera.

La elección que dio como ganador a José María Balcázar se desarrolló en dos vueltas y con cuatro listas en competencia en la primera ronda.

En la votación inicial participaron cuatro fórmulas. La lista 2, encabezada por María del Carmen Alva, era considerada la principal carta de la derecha. La lista 4, liderada por Balcázar, legislador de Perú Libre, terminó dando la sorpresa.

Ninguna lista alcanzó la mayoría requerida en la primera vuelta. Sin embargo, Balcázar obtuvo la primera mayoría relativa, superando por un margen estrecho —tres votos— a la lista 2 de Alva. Ambas fórmulas pasaron a la segunda ronda.

En el balotaje, el escenario cambió. Se produjeron movimientos entre bancadas y comenzaron a circular versiones sobre negociaciones políticas. Finalmente, Balcázar alcanzó 60 votos, imponiéndose a los 46 que logró Alva.

Al tratarse de un voto secreto, no fue posible identificar públicamente qué congresistas variaron su respaldo entre la primera y la segunda vuelta. Esa opacidad fue precisamente lo que detonó las acusaciones cruzadas posteriores entre partidos de derecha.

