Perú

La paradoja de la empleabilidad de hoy: capacidad (in)suficiente

Un creciente número de trabajadores experimenta una sensación persistente de insuficiencia profesional, aun cuando acumulan títulos y certificaciones, en un entorno donde la formación continua se percibe como una obligación más que una opción

La actualización continua pasó de ser una ventaja competitiva a un mandato tácito para garantizar la empleabilidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy podríamos afirmar que, como humanidad, nunca hemos sabido tanto. Sin embargo, paradójicamente, cada vez resulta más difícil que un profesional sienta que ha hecho lo suficiente. Esta inquietud no nace de una falta real de preparación, sino de una sensación persistente de insuficiencia, que se mantiene incluso cuando se acumulan títulos, certificaciones o nuevas competencias digitales. No importa cuánto se estudie ni cuán “al día” se intente estar: siempre parece faltar algo más.

Por años, mantenerse actualizado fue una ventaja competitiva, ya sea a través de un curso, un diplomado o, mejor aún, una maestría. Aprender cosas nuevas propiciaba oportunidades, generaba confianza y señalaba progreso. Sin embargo, ese sentido se ha desvanecido hoy. La actualización dejó de ser una alternativa estratégica y se convirtió en un requerimiento constante. Ya no se aprende para progresar, sino para evitar quedar excluido o relegado. La empleabilidad se convirtió en un mandato tácito: siempre hay que estar preparado.

Y lo más alarmante es que este mandato ya no proviene únicamente del mercado laboral (las empresas y los reclutadores). Lo asumimos internamente. Nos valoramos a nosotros mismos con esa lógica. Desconfiamos de nuestro propio descanso y ausencia de actualización. Y ese temor, que propicia un reflejo defensivo, puede provocar algo peor: capacitarse sin un proyecto definido.

Aprender, en sí mismo, no es el problema. El verdadero inconveniente surge cuando la formación se recibe sin orientación y sin propósito. Se aprende para mantenerse a flote, no para construir. Se acumulan habilidades, aunque no necesariamente con una dirección clara; se adquiere conocimiento, pero no siempre se transforma en comprensión. En ese proceso, el aprendizaje deja de ser un medio para crecer y se convierte en una estrategia de supervivencia.

El aprendizaje reactivo, impulsado por el miedo a quedar excluido, reemplaza el desarrollo profesional estratégico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, la identidad profesional queda en una suspensión permanente. Durante mucho tiempo, una carrera solía atravesar períodos de consolidación: llegaba un momento en el que uno podía decir con cierta tranquilidad “esto lo sé hacer bien”. Hoy, ese punto se desplaza de forma continua. Nunca se está completamente formado. Nunca se está del todo preparado. El estado de indefinición se vuelve constante y el dominio parece siempre incompleto. Ante esta realidad surge, de manera inevitable, una pregunta más profunda: ¿qué tipo de identidad profesional se construye cuando una persona nunca logra sentirse suficiente?

Para muchos profesionales, su carrera es un ensayo ininterrumpido. No como un proceso de maduración, sino como una adaptación constante. Modificar, adaptarse y volver a aprender se convierten en la norma. No cabe duda de que la flexibilidad y la adaptación son importantes. Sin embargo, vivir siempre en modo provisional desgasta algo más profundo: la capacidad de reconocerse como competente y de declarar con tranquilidad el propio valor.

Asimismo, se rompió la promesa de que anteriormente el aprendizaje iba de la mano con el progreso. El aprendizaje no asegura hoy en día ni el progreso ni la estabilidad. En ocasiones, apenas permite continuar en el mercado laboral. La actualización continua ya no garantiza el crecimiento, lo que permite es la supervivencia. Y eso altera de manera radical su sentido.

La sobreabundancia de cursos y certificaciones no siempre se traduce en verdadero crecimiento profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí surge otra pregunta incómoda que a menudo pasamos por alto: ¿a quién beneficia que nunca sea suficiente? Hay una economía entera que se nutre de profesionales que viven en estado de actualización permanente: siempre inseguros, siempre en falta, siempre corriendo detrás del siguiente curso, la nueva certificación o la especialización “imprescindible”. No se trata de culpar a nadie, sino de entender la lógica: en muchos ámbitos, la sensación de insuficiencia no es un efecto secundario del sistema, sino una condición que lo mantiene en marcha. Mientras la obsolescencia se perciba como inmediata y el estándar se mueva sin parar, la urgencia de “ponerse al día” se vuelve un hábito, casi una identidad profesional.

Ante este contexto, quisiera plantear una reflexión distinta: tal vez el verdadero reto no sea aprender más, sino recuperar la capacidad de decidir qué vale la pena aprender. Porque hay una diferencia enorme entre el aprendizaje estratégico —el que responde a un proyecto profesional y a una dirección clara— y el aprendizaje reactivo, que nace de la comparación constante y del miedo a quedarse atrás. No todo lo que se aprende construye carrera; a veces solo construye ansiedad. El peligro más grande es pasar la vida persiguiendo un objetivo que, por naturaleza, no se detiene: una meta que se desplaza cada vez que uno cree alcanzarla. Por eso, la próxima vez que aparezca la publicidad de una nueva especialización, conviene hacerse una pregunta más honesta que urgente: ¿la necesito para crecer o la deseo porque temo no ser suficiente? En esa diferencia —entre elección y reacción— se juega buena parte de nuestra empleabilidad real.

