Magaly Medina acusa a Gabriel Calvo de ocultar romance con Majo con Sabor mientras promocionaba obra sobre Keiko Fujimori

La conductora mostró registros y recordó declaraciones que, según su análisis, evidenciarían que el actor ya salía con la influencer mientras promocionaba su obra teatral ‘El primer damo’

Magaly Medina sostuvo que la historia del supuesto interés por Keiko Fujimori habría sido parte de la narrativa que rodeaba el espectáculo del actor. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente emisión de Magaly TV: La Firme volvió a generar polémica luego de que la conductora Magaly Medina analizara lo que calificó como una historia que, según su interpretación, muchos creyeron durante meses: el supuesto interés sentimental del actor Gabriel Calvo por Keiko Fujimori, mientras que en paralelo habría mantenido una relación discreta con la influencer Majo con Sabor.

Durante el programa del 17 de febrero, la conductora inició el comentario con un tono crítico y directo, afirmando que la historia pública que se difundió no habría sido completamente transparente. "Nosotros nos creímos el cuento del año. Gabriel Calvo nos la hizo. Porque hizo una obra de teatro basada en estas, digamos, entrevistitas que les había hecho a Keiko y donde se generaba una cierta química y atracción”, señaló al iniciar el tema.

Magaly Medina recordó que incluso la propia Keiko Fujimori había comentado en el pódcast del actor que le parecía atractivo. “Keiko dijo en mi pódcast que le parecía muy guapo Gabriel Calvo. Él aceptó que habían ido a tomar cafecito varias veces, no una, sino varias”, añadió, contextualizando el origen de la narrativa que, durante varios meses, alimentó titulares y comentarios en redes sociales.

La conductora también mencionó la obra teatral “El primer damo”, proyecto que, según el programa, se apoyó en esa historia pública. “Y luego hizo El primer damo, donde invitó a Keiko Fujimori a ser parte de... Y luego, ya parece que la cosa se diluyó y de pronto, lo vemos vinculado a Majo con Sabor”, dijo, sugiriendo que el giro en la vida sentimental del actor sorprendió a quienes seguían el tema.

El reportaje emitido en el programa presentó un recuento de apariciones públicas, entrevistas y registros que, según la producción, evidenciarían que la relación entre Gabriel Calvo y Majo con Sabor habría comenzado mucho antes de hacerse pública. En el informe, una voz en off planteó la interrogante que marcó el desarrollo del reportaje: “¿Este junte de Majo con sabor y Gabriel Calvo, en qué momento pasó? Porque yo me quedé con la novela que el actor vendía pegándola de templado, de Keiko”.

El informe recordó que incluso las portadas del pódcast del actor, desde mediados del año pasado, mostraban una narrativa cercana entre él y la lideresa de Fuerza Popular. Además, se mencionó que el 12 de diciembre, durante su espectáculo, el actor interpretaba un personaje inspirado en ese supuesto interés sentimental, reforzando la idea ante el público.

En paralelo, el programa mostró imágenes y audios de ese contexto, incluyendo fragmentos de la promoción del show, mientras el reportaje señalaba que la obra teatral se mantuvo en cartelera hasta el 29 de enero, y que poco después el actor oficializó su relación con la influencer.

Gabriel Calvo y Majo con Sabor viajaron juntos

El informe también expuso que ambos habrían coincidido en diferentes espacios meses antes. Se recordó, por ejemplo, la participación de Majo con Sabor en un programa y posteriormente en un pódcast del actor, donde incluso surgieron bromas sobre una posible relación. En ese contexto, se reprodujo una de las respuestas de la influencer ante la pregunta de si existía algo entre ellos: “A mí no me gusta estar... Yo lo voy a decir, por ejemplo, si tuvieras y me preguntas, hablándolo así, como están jodiendo, ¿Gabo y tú están? No. O sea, te voy a decir la verdad. Y si estuviésemos, te diría sí”.

El reportaje sugirió que, pese a esas declaraciones, existían indicios que apuntaban a que ambos mantenían cercanía desde tiempo atrás. Entre los elementos mencionados estuvieron registros migratorios que mostrarían viajes coincidentes, uno a Colombia en noviembre y otro a Argentina entre fines de diciembre y los primeros días de enero, fechas en las que, según el programa, no publicaron fotografías juntos.

Sobre este punto, Magaly Medina retomó la palabra y reforzó su interpretación. “O sea, viajaron juntos en noviembre del cinco al nueve a Colombia y luego del 30 de diciembre al 3 de enero a pasar Año Nuevo en Argentina. Mientras tanto, su obra siguió hasta el 29 de enero. O sea, claro, ellos tenían que salir calladitos, ser discretos, no hacer mucha bulla, no publicarse en redes sociales, nada”, comentó.

La conductora fue más allá y cuestionó la actitud pública de ambos durante ese periodo. “O sea, la Majo bien haciéndole ahí para que el Gabo siga con su cuentazo. Nos haga pensar a todos que estaba muy interesado y andaba de galán con la Keiko Fujimori, cuando en realidad andaba de galán con la Majo con sabor, ¿no?”, expresó.

El programa también señaló que, en su opinión, la discreción habría respondido a motivos profesionales. Medina lo explicó de forma directa: “Todo es una sarta de mentiras que se dicen para salir al paso y en este caso, pues protegerlo a él para que su show no se le vaya al caño. Claro, porque él tenía que facturar, ¿ah? No tenía sentido el show si la gente no siguiera pensando que Gabriel Calvo estaba interesado en la China Fujimori. O sea, no tenía sentido. Su show se le iba a desbaratar, todo se le venía abajo”.

En su comentario final sobre el tema, la conductora insistió en que, a su juicio, la relación no sería reciente. “Así que no vengan a decir que ahorita nada más es la cosa. Nooo, hace rato. Lo que pasa es que ahorita ya se están luciendo juntos y él ya lo está contando, está soltando que está enamorado y todo eso, pero claro, sin decir todavía el nombre”, afirmó, dejando entrever que la historia aún podría tener nuevos episodios.

