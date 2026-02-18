Perú

Kapo llega por primera vez a Perú: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que debes saber del concierto

El cantante colombiano alista su arribo a nuestro país con un repertorio grande para sus seguidores

Kapo, el reconocido artista urbano,
El fenómeno de la música urbana suma un nuevo capítulo en Lima con la llegada de Kapo, quien debutará en la capital peruana con un show exclusivo de la gira “Por si alguien nos escucha Tour”. El cantante colombiano prepara una velada para sus seguidores en Costa 21, donde ofrecerá un repaso por sus éxitos. El concierto, programado para el 27 de marzo de 2026, ha generado expectativa entre el público local y se perfila como uno de los eventos más destacados del año.

Kapo ha consolidado una propuesta que fusiona reggaetón, trap y pop latino, atrayendo a una audiencia diversa. Su presencia escénica y el respaldo de producciones de alto nivel han hecho que sus lanzamientos trasciendan fronteras y dominen las plataformas digitales. Su tema “La Villa” se mantiene entre los más escuchados y ha marcado tendencia en las pistas de baile de la región.

La visita de Kapo a Perú representa una conexión directa con sus seguidores, quienes aguardan la oportunidad de disfrutar en vivo de un repertorio que combina la esencia de la calle con una actitud magnética.

El propio cantante expresó su entusiasmo: “Perú siempre ha tenido una energía especial para mi música y saber que voy por primera vez me llena de adrenalina. Estoy muy emocionado de pisar suelo peruano y encontrarme finalmente con mis fans; vamos a dejar el corazón en el escenario”, afirmó el artista en un mensaje dirigido al público local.
El artista urbano Kapo posa
¿Dónde y cuándo será el concierto de Kapo?

La cita con Kapo tendrá lugar en Costa 21, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad de Lima, el próximo 27 de marzo de 2026. El concierto forma parte de la gira mundial del artista, titulada “Por si alguien nos escucha Tour”, y promete una experiencia exclusiva para quienes siguen la evolución de la música urbana latinoamericana.

El espectáculo se enfoca en un recorrido por los mayores éxitos de Kapo, con especial atención a temas que han revolucionado el género y que ocupan lugares privilegiados en las listas de reproducción de plataformas digitales.

El artista Kapo se presentará
Precio y venta de entradas para el concierto de Kapo

La venta de entradas se encuentra activa desde el 2 de diciembre. La preventa inicial, que ofrecía un descuento del 25%, ya se agotó. Actualmente, los boletos continúan disponibles en todas las localidades, aunque con un menor porcentaje de descuento y la posibilidad de adquirirlos a precio full. Los precios parten desde S/153 y llegan hasta S/6.500 para los boxes destinados a grupos de hasta diez personas.

Las diferentes zonas habilitadas permiten elegir entre opciones individuales y espacios premium, diseñados para quienes buscan una experiencia personalizada. El sistema de venta ha registrado alta demanda, reflejando el interés que genera la llegada de Kapo y su propuesta musical en el contexto actual de la escena urbana latinoamericana.

La tabla de precios de
¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Este es el paso a paso para comprar tus entradas a través de esta página web

  • Ingresa al sitio oficial de Teleticket: Ve directamente a www.teleticket.com.pe en tu navegador.
  • Crea tu cuenta de usuario: Si es tu primera vez en la plataforma, deberás completar un registro con tus datos personales y correo electrónico válido. Recibirás un email para activar tu cuenta.
  • Confirma tu registro: Haz clic en el enlace recibido por correo para validar tu cuenta y poder acceder a la venta.
  • Busca el evento de Kapo: Una vez logueado, utiliza el buscador hasta encontrar el espectáculo. Haz clic sobre el banner del evento para acceder a las opciones de compra.
  • Únete a la cola virtual: Teleticket implementa una espera virtual donde por orden de llegada se otorgan los turnos. No recargues la página y permanece conectado. Una desconexión podría hacerte perder tu lugar.
  • Selecciona tu ubicación: Cuando sea tu turno, elige la zona que prefieras según los asientos y precios disponibles. Presiona “reservar asiento” y luego “comprar”.
  • Completa el pago: Ingresa los datos de tu tarjeta (si tienes el beneficio Interbank, utilízalo para el descuento) y procede con la compra.
  • Verifica tus tickets: Finalizado el proceso, recibirás la confirmación y tus entradas aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta Teleticket.
