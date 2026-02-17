Terror en call center: Más de 20 jóvenes se desmayan en pleno turno por golpe de calor y clausuran local en Piura

Según los reportes, la interrupción del servicio eléctrico habría impedido una ventilación adecuada, generando condiciones desfavorables dentro de las instalaciones. Hasta el lugar llegó personal de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Piura para realizar las verificaciones correspondientes. // Video: Walac Noticias

Momentos de alarma se vivieron en el centro comercial Plaza del Sol – sede Grau, en Piura, luego de que decenas de jóvenes reportaran desmayos masivos en el interior de la empresa Konecta, un conocido call center que opera en la ciudad. Según testimonios recogidos por medios locales y redes sociales, más de 20 trabajadores habrían perdido el conocimiento en pleno turno, en medio de una intensa ola de calor y tras un prolongado corte de energía eléctrica.

La situación generó preocupación entre familiares y ciudadanos, quienes alertaron sobre presuntas fallas en la ventilación del local. De acuerdo con las versiones difundidas, la interrupción del suministro habría dejado sin funcionamiento el sistema de aire acondicionado, mientras cientos de colaboradores continuaban laborando en espacios cerrados. Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú, representantes de la Defensoría del Pueblo y personal de Fiscalización de la Municipalidad Provincial para verificar lo ocurrido y brindar apoyo a los afectados.

Ministerio Público interviene local tras reportes de golpe de calor en Piura

Composición: Infobae Perú

Tras la difusión de videos y testimonios en redes sociales, el Ministerio Público de Piura confirmó su participación en la intervención al establecimiento. La Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura acudió junto a otras autoridades al local de Konecta, ubicado en el segundo piso del centro comercial Plaza de la Luna, ante publicaciones realizadas por trabajadores que señalaban presuntos síntomas de golpe de calor durante su jornada laboral.

De acuerdo con la información oficial, la intervención tuvo como finalidad verificar las condiciones en las que se desarrollaban las labores y constatar si se estaban cumpliendo los protocolos de seguridad y salubridad. Las diligencias se realizaron luego de que en redes sociales circularan mensajes en los que se advertía que varios jóvenes presentaban mareos, debilidad y pérdida de conocimiento en medio de altas temperaturas.

Un trabajador que pidió mantener su identidad en reserva señaló que, tras el corte eléctrico registrado desde aproximadamente las 10:00 a.m., se habría priorizado el funcionamiento de las computadoras mediante un generador, mientras el sistema de climatización permanecía inoperativo. En el establecimiento laboran más de 500 personas, según versiones difundidas por los propios colaboradores.

Posteriormente, autoridades municipales procedieron con la clausura temporal del local, mientras se desarrollan las verificaciones correspondientes. Hasta el momento, la empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando lo ocurrido ni el número exacto de trabajadores afectados por el presunto golpe de calor en Piura.

Piura supera las 36 horas sin electricidad tras falla en subestación clave

La agroexportación concentró el 24% del total exportado en Piura, impulsada por el envío de mangos, bananas y uvas en estado fresco. Foto: Uber

La ciudad de Piura permaneció más de 36 horas sin luz luego de que, en la madrugada del domingo 15 de febrero, se registrara una falla en el transformador principal de la Subestación Piura Centro. La avería afectó a miles de usuarios del casco urbano, entre viviendas, comercios y servicios básicos. La empresa concesionaria Electronoroeste S.A. (Enosa) activó un plan de contingencia; sin embargo, el restablecimiento del suministro no se concretó en el plazo inicialmente anunciado, extendiendo la emergencia eléctrica.

Ante la prolongación del apagón en Piura, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura realizó una inspección en la subestación junto a personal de Osinergmin, con el objetivo de verificar las acciones técnicas ejecutadas por la concesionaria y supervisar el cumplimiento de los protocolos correspondientes. De manera paralela, la Contraloría General de la República inició un servicio de control simultáneo a través del Órgano de Control Institucional de Enosa, que inspeccionó la instalación de un transformador provisional de 20 MVA, trasladado desde la subestación Castilla e instalado de forma externa para acelerar la reposición del servicio.

El corte impactó principalmente a los sectores abastecidos por la Subestación Piura Centro, incluyendo zonas comerciales y residenciales. Negocios como restaurantes, farmacias y mercados reportaron pérdidas económicas por la paralización de actividades y el deterioro de productos perecibles. Además, la interrupción eléctrica afectó el abastecimiento de agua potable en diversas áreas, debido a que los sistemas de bombeo dependen de energía para operar. Mientras Enosa realizaba pruebas técnicas previas a la reconexión, amplios sectores de la ciudad continuaban sin suministro.