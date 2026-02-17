Los memes de la destitución de José Jerí como presidente de la República: el ingenio peruano no perdona

(Internet)

La política peruana volvió a sacudir a la sociedad tras la censura y destitución de José Jerí, quien ocupó la presidencia apenas cuatro meses. La rápida salida del mandatario en un pleno extraordinario del Congreso, realizado en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, reavivó la sensación de inestabilidad institucional que ha caracterizado al país durante la última década.

La ciudadanía, fiel a su ingenio, inundó las redes sociales con memes que ironizan sobre la sucesión ininterrumpida de presidentes y los escándalos que envuelven a la clase política.

La inminente elección de un nuevo jefe de Estado, el octavo en solo diez años, acentuó la incertidumbre y volvió a colocar a Perú en el centro de la conversación digital latinoamericana.

Ola de memes tras la salida de José Jerí

Horas después de que el Congreso aprobara la censura con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, las plataformas digitales se llenaron de imágenes humorísticas que reflejaron la reacción popular ante el nuevo episodio de crisis política. Los usuarios destacaron la rapidez con la que los peruanos convierten la adversidad en sátira, utilizando figuras como la banda presidencial para bromear sobre el “sillón rotatorio” que representa el máximo cargo del Estado.

Entre los memes más compartidos, se observaron alusiones a la inestabilidad, donde personajes animados y referencias al fútbol ironizaban sobre la fugacidad de cada presidente en el Palacio de Gobierno.

Este fenómeno no solo permitió canalizar la frustración colectiva, sino que también sirvió como válvula de escape frente a los constantes cambios de liderazgo. La creatividad nacional, ya característica en situaciones complejas, encontró en la censura a José Jerí una oportunidad para reírse de la adversidad e invitar a la reflexión sobre la naturaleza cíclica de la crisis.

Un nuevo capítulo en la crisis política

La sesión extraordinaria, realizada fuera del hemiciclo habitual debido a reformas para la futura bicameralidad, marcó el abrupto final del breve mandato de Jerí. Su salida estuvo precedida por investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y polémicas en torno al manejo de contrataciones en Palacio, episodios que minaron su respaldo político y social.

La presión se intensificó con la llamada “Chifagate” y la publicación de mociones de censura, lo que llevó a los partidos, incluso aquellos que inicialmente apoyaron su designación, a distanciarse en vísperas de las próximas elecciones.

La incertidumbre se agravó ante el anuncio de un pleno extraordinario para definir la nueva Mesa Directiva, de la que surgirá el siguiente presidente o presidenta. El ciclo de inestabilidad, con ocho jefes de Estado en diez años, quedó nuevamente expuesto y alimentó tanto la crítica ciudadana como la creatividad digital, que encontró en el humor una forma de procesar el desconcierto.

Voces críticas y advertencias sobre el futuro

La crisis institucional fue analizada por el expresidente Francisco Sagasti, quien advirtió sobre la profundidad del problema y apuntó directamente al Congreso y a la fragmentación de los partidos políticos. “El Gobierno, luego de la actitud y de los actos que ha cometido el presidente, era insostenible.

Pero esto no es solo responsabilidad del presidente, sino del Congreso, que ya nos ha puesto dos presidentes que terminaron en situaciones críticas”, expresó Sagasti, subrayando la corresponsabilidad de las bancadas de izquierda y derecha.

Sagasti también hizo énfasis en el papel de los partidos, señalando que algunos cuentan con decenas de candidatos al Parlamento con sentencias vigentes. “Existen partidos abanderados de la corrupción y de la delincuencia”, sostuvo, y llamó a la ciudadanía a ejercer un voto responsable para evitar repetir los errores del pasado. El exmandatario recordó que Perú ha tenido ocho presidentes en diez años, evidencia, según sus palabras, del “daño causado por un Parlamento irresponsable”.

