Lis Padilla responde a críticas tras oficializar su relación: “Elijo vivir desde la verdad, sin culpas y con valentía”

Lis Padilla, reconocida tiktoker peruana de la región San Martín, hizo pública su relación con Tania Pinedo tras enfrentar críticas en redes sociales por la oficialización del romance. La creadora de contenido, de 33 años, compartió en sus cuentas de TikTok e Instagram mensajes en los que reafirma su felicidad y defiende su autenticidad con la frase: “Elijo vivir desde la verdad”, una consigna personal ante los comentarios negativos recibidos.

La declaración pública de la relación, realizada hace una semana, tuvo amplia repercusión tanto en plataformas digitales como en medios de espectáculos. Lis Padilla señaló que su vínculo con Pinedo surgió de manera espontánea y genuina.

“Hace cinco meses conocí a Tania Pinedo y mi corazón habló claro. No fue planeado, no fue buscado, solo fue real”, afirmó en un mensaje. La oficialización ocurrió en un campo abierto de la selva de San Martín con una ceremonia íntima y familiar, donde ambas compartieron un momento emotivo rodeadas de seres queridos y decoraciones especiales.

Respuesta de Lis Padilla ante críticas por su nueva relación

A raíz de la exposición mediática y el debate en redes sobre su relación, Padilla respondió insistiendo en la libertad y autenticidad con las que opta por vivir. En un video publicado en TikTok, declaró: “Esta soy yo, con mi pasado, mis aprendizajes y mi presente”. Reiteró también el carácter genuino de su relación: “El amor no borra lo que fuiste, suma a lo que eres hoy. Y yo elijo vivir desde la verdad”.

Frente a sus seguidores y críticos, Padilla agregó: “No todo el mundo va a entender tu historia, y está bien. Yo sí la entiendo”, reafirmando así su determinación de vivir sin culpas y con valentía. Además, durante la ceremonia, reconoció la complejidad de hacer pública una pareja diversa en una sociedad tradicional: “No crean que esto es tan simple, de reunir a las familias, sobre todo cuando vives en una sociedad tradicional, esto es totalmente diferente, lo sé, soy consciente, les agradezco a todos por estar aquí”, sostuvo.

Cronología del romance y respaldo familiar

La relación entre Padilla y Pinedo comenzó hace cinco meses, poco después de la separación definitiva de Padilla de su expareja y padre de sus hijos. La oficialización se concretó recientemente, cuando Pinedo preparó una sorpresa en un entorno natural de San Martín, decorado con globos, arreglos en forma de corazón y un mensaje romántico para formalizar su relación.

Durante el evento, Tania Pinedo, operadora logística internacional de 23 años, compartió sus sentimientos ante los presentes: “Dicen que cuando el amor se presenta, te cambia la vida, uno no lo busca, simplemente llega y eso me pasó contigo”, expresó. Añadió: “Desde que te vi supe que te quiero en mi vida. Espero que podamos compartir mucho tiempo más; me has demostrado que eres una mujer muy madura”.

La escena, grabada y difundida ampliamente en redes sociales, mostró a Lis Padilla conmovida por la propuesta y el respaldo familiar. Uno de los momentos clave de la ceremonia fue el mensaje de Jennifer, hija mayor de Padilla, de 18 años, quien expresó su respaldo a la pareja diciendo: “De verdad estoy muy feliz porque mi mamá lo es”.

También agregó: “Solamente quiero que las dos sean muy felices”, antes de abrazar a su madre y a Pinedo. La joven elogió la personalidad de Pinedo y agradeció a los familiares presentes por acompañar a la familia en esta nueva etapa, reflejando una atmósfera de aceptación en el entorno inmediato de la influencer. La cercanía de Pinedo con su familia ha sido evidente en distintos momentos y actividades junto a la madre de Jennifer.

El anuncio y la redefinición pública de la relación entre Padilla y Pinedo generaron amplias discusiones en redes sociales, donde la influencer tiene una comunidad considerable, principalmente en TikTok. Su coreografía viral de ‘Son de amores’ contribuyó a su popularidad, lo que convirtió el anuncio en un acontecimiento relevante para audiencias jóvenes y seguidores de tendencias. La historia ocasionó tanto comentarios de apoyo como críticas.

Lis Padilla se separa de su esposo (Créditos: ATV)

Padilla, a través de su exposición abierta y la visibilidad otorgada por la ceremonia familiar, se ha convertido en un referente para la visibilización de historias de vida LGTBIQ+ en redes del Perú. El apoyo explícito de los familiares y su mensaje a favor de la autenticidad han sido señalados en todas las fuentes como factores que otorgan especial relevancia a la experiencia compartida por la pareja.