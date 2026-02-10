Curso sin costo con formación en inglés para conductores de taxi: conoce los detalles y el link de la inscripción

Perú

La capacitación, que se desarrolla de manera virtual, facilita el acceso para los conductores y cubre temas clave como derechos, obligaciones y primeros auxilios - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el lanzamiento del curso gratuito “Taxistas a toda máquina: atención de calidad, seguridad y turismo en Lima y Callao”, dirigido a conductores registrados en el sistema formal.

El objetivo central es potenciar las capacidades de los operadores y optimizar la experiencia de los pasajeros en ambas ciudades. Esta iniciativa busca elevar los estándares de atención en el sector con el objetivo de promover tanto la profesionalización como el desarrollo de un servicio más seguro y orientado al visitante

El programa inicia este lunes 9 de febrero y será impartido en modalidad virtual, facilitando el acceso a quienes deseen participar. El proceso de inscripción finaliza hoy, martes 10, a través del enlace habilitado por la ATU (LINK), lo que permite a los interesados asegurar su acceso de forma sencilla y rápida.

Las sesiones correspondientes a febrero se llevarán a cabo los días 11, 13, 16 y 18, en horario matutino de 10:30 a.m. a 12:00 m. Posteriormente, la capacitación continuará en marzo, con encuentros programados para los días 10, 12, 17, 19, 24 y 26, en un turno vespertino de 2:15 p.m. a 3:45 p.m.

Uno de los módulos está dedicado al aprendizaje de inglés, lo que permitirá a los taxistas brindar un mejor servicio a turistas nacionales y extranjeros- Créditos: Andina.

El primer bloque del curso aborda aspectos fundamentales sobre los derechos y obligaciones del conductor, así como información relevante sobre el Programa de Regularización de Sanciones en materia de transporte terrestre de personas (PRS). Además, se enfatiza la importancia de erradicar prácticas discriminatorias, promover el trato preferencial hacia personas con discapacidad y brindar lineamientos básicos en primeros auxilios, aspectos clave para un entorno más inclusivo y seguro.

El segundo segmento está dedicado al fortalecimiento de habilidades blandas, haciendo énfasis en el manejo del estrés y la mejora de la comunicación interpersonal. Estas competencias resultan esenciales para enfrentar situaciones cotidianas y ofrecer respuestas adecuadas ante diferentes perfiles de usuarios, contribuyendo a una interacción más cordial y eficiente.

La ATU lanzó un curso gratuito para taxistas formales de Lima y Callao, cuyo objetivo principal es fortalecer sus habilidades y mejorar la atención al usuario - Créditos: Andina.

Por su parte, el tercer módulo introduce una capacitación en inglés, estructurada en seis sesiones, destinada a facilitar la atención tanto a turistas nacionales como extranjeros. Esta herramienta permite a los participantes adquirir nociones en el idioma y mejorar el trato ofrecido a visitantes internacionales, lo que impacta positivamente en la percepción del servicio y en la imagen de Lima y Callao como destinos turísticos.

La instrucción está a cargo de especialistas de la ATU, con la colaboración del Ministerio de CulturaCONADIS y entidades privadas como el Centro Británico. Este enfoque multidisciplinario garantiza una visión integral sobre servicio, inclusión y hospitalidad.

Al concluir satisfactoriamente las etapas del curso, los conductores recibirán una certificación oficial que valida su formación y compromiso.

¿Por qué los taxistas deben saber inglés?

  • El conductor puede ofrecer información clara sobre rutas, atractivos turísticos y recomendaciones, lo que mejora la experiencia del visitante.
  • El conocimiento de este idioma incrementa las posibilidades de captar pasajeros en zonas frecuentadas por viajeros internacionales y favorece un aumento en los ingresos.
  • Contar con esta competencia refuerza la imagen profesional del taxista y del servicio formal, posicionando a Lima y Callao como destinos accesibles y hospitalarios.

