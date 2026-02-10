A partir del 25 de febrero, peruanos que necesiten visa para el Reino Unido por estudios o trabajo recibirán eVisa, no documento físico

Publican ley que establece el Día de la Amistad..Foto: El Peruano

La cuenta oficial de la Embajada Británica en Lima, Perú, informó mediante sus redes sociales un cambio relevante en el sistema migratorio del Reino Unido. Desde el 25 de febrero, todas las personas que requieran visa para ingresar a ese país, ya sea por estudios superiores a seis meses o por motivos laborales, recibirán una eVisa en lugar de una visa física adherida al pasaporte. El anuncio se dirigió de manera directa a los peruanos y a quienes mantienen planes académicos o profesionales vinculados con territorio británico.

La comunicación oficial precisó que este ajuste forma parte de un proceso de digitalización del control migratorio. Según lo difundido, el nuevo mecanismo permitirá a los usuarios acceder a su estatus migratorio en línea, sin depender de documentos impresos o sellos físicos. La embajada remarcó que el sistema ya se encuentra operativo y que su aplicación se ampliará de forma progresiva.

En su mensaje, la representación diplomática explicó que las eVisas reemplazan documentos tradicionales que durante años funcionaron como prueba de identidad y estatus migratorio. La información compartida buscó aclarar dudas frecuentes y orientar a los solicitantes sobre los pasos necesarios para acceder a este registro digital.

Qué es una eVisa y qué información contiene

A partir del 25 de febrero, peruanos que soliciten visas de estudios superiores a seis meses o laborales recibirán eVisas. Este cambio es parte de una estrategia de modernización. X: Embajada Británica en Lima, Perú

De acuerdo con la información difundida, una eVisa constituye un registro digital que reúne datos clave del estatus migratorio de una persona en el Reino Unido. Este registro incluye la identidad del titular y el tipo de permiso otorgado, como una visa de estudios, una visa de trabajo o un permiso de residencia indefinido.

Este sistema digital ya sustituyó a los permisos de residencia biométricos (BRP). Además, reemplazará otros soportes físicos como las tarjetas de residencia biométricas (BRC) y los sellos de tinta o viñetas colocadas en los pasaportes. La embajada señaló que, por lo general, una persona recibirá una eVisa tras una solicitud aprobada de visa u otro permiso para permanecer en el Reino Unido.

La información oficial explicó que el titular puede visualizar su eVisa en línea y generar un código compartido. Este código sirve para comprobar el estatus migratorio en situaciones cotidianas, como al iniciar un nuevo empleo o al firmar un contrato de alquiler. El sistema permite a empleadores y arrendadores verificar la situación migratoria sin solicitar documentos físicos.

La embajada también indicó que los viajes internacionales resultan posibles con una eVisa, siempre que el usuario agregue los datos de su pasaporte o documento de viaje en la plataforma correspondiente. Este paso resulta esencial para que el registro digital se vincule con la identidad utilizada en los controles fronterizos.

Acceso a la eVisa y creación de una cuenta UKVI

Una persona utiliza su teléfono móvil en modo avión mientras viaja en avión, sentada junto a la ventanilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a la eVisa, cada persona necesita una cuenta de Visas e Inmigración del Reino Unido (UKVI). La Embajada Británica aclaró que quienes todavía no cuenten con una pueden crearla sin costo. “No necesita pagar para configurar una cuenta UKVI o acceder a su eVisa”, precisó el comunicado.

La embajada también brindó detalles dirigidos a personas que ya poseen residencia en el Reino Unido y cuentan con una prueba física de su estatus migratorio. En estos casos, el titular puede optar por obtener una eVisa si dispone de un sello de tinta o una viñeta sin fecha de caducidad que demuestre permiso indefinido para permanecer o entrar al país, conocidos como ILR o ILE.

Según la información difundida, la obtención de una eVisa no modifica el estatus migratorio existente. El documento físico mantiene su validez y uso. La eVisa se presenta como un registro digital adicional que facilita la verificación de identidad y estatus.

Para acceder a este registro, la persona debe realizar una solicitud gratuita denominada “sin límite de tiempo” (NTL). La embajada aclaró que no corresponde presentar esta solicitud si el solicitante posee otro tipo de evidencia, como un BRP vencido o un estatus bajo el Plan de Asentamiento de la Unión Europea.

Proceso de solicitud NTL y requisitos

El proceso NTL requiere un número de teléfono y una dirección de correo electrónico de uso habitual. También se solicita el pasaporte o documento de viaje utilizado en el último ingreso al Reino Unido. En caso de contar con un documento físico que acredite el estatus de residente permanente, este debe incluirse en la solicitud.

La creación de la cuenta UKVI puede realizarse al inicio de la solicitud NTL, si la persona posee un pasaporte válido. En situaciones distintas, la cuenta se habilita tras la aprobación de la solicitud. Una vez iniciado el trámite, el solicitante debe acudir a un punto de servicio de UKVCAS para el registro de huellas dactilares y fotografía.

La embajada informó que también se solicitarán documentos de respaldo, con indicaciones específicas al final del formulario. Los documentos pueden cargarse en línea o escanearse durante la cita. El procesamiento de la solicitud NTL puede demorar hasta seis meses, periodo durante el cual el solicitante puede seguir utilizando su documento físico.