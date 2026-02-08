Gobernador de Tumbes es trasladado de emergencia a hospital mientras cumple detención preliminar por presunto lavado de activos

El gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, fue trasladado de emergencia al hospital de EsSalud tras una complicación de salud durante su detención preliminar. (Composición: Infobae)

El traslado de emergencia del gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, al hospital de EsSalud introduce un nuevo elemento de tensión en una región que ya enfrenta un escenario político y administrativo complejo. La situación ocurre mientras la autoridad permanece bajo detención preliminar por una investigación fiscal vinculada al presunto delito de lavado de activos, un proceso que mantiene en pausa varias decisiones clave de gestión pública.

El episodio médico ocurre en paralelo a diligencias fiscales activas, lo que obliga a equilibrar derechos fundamentales, protocolos de salud y requerimientos judiciales. Este cruce de factores sitúa el caso más allá del ámbito penal y lo inserta en una discusión sobre estabilidad institucional, gobernabilidad regional y previsibilidad económica.

La información oficial disponible hasta el momento describe un cuadro clínico delicado, bajo observación especializada, mientras el Ministerio Público aguarda reportes médicos para definir los pasos siguientes dentro del proceso legal.

Traslado médico y contexto judicial

Información preliminar del nosocomio apunta a un cuadro compatible con isquemia cerebral, aún pendiente de confirmación oficial.

Durante la mañana, Segismundo Cruces Ordinola fue trasladado en una ambulancia del SAMU al hospital de EsSalud “Carlos Cortez Jiménez”, tras presentar una complicación en su estado de salud mientras permanecía detenido. La intervención médica ocurrió en el marco de una detención preliminar por 15 días, medida que responde a un operativo ejecutado en Lima el jueves 5 de febrero por el Ministerio Público, seguido de su traslado a Tumbes al día siguiente.

Fuentes vinculadas al área de emergencia del nosocomio señalaron que el ingreso respondió a un episodio compatible con isquemia cerebral, controlado durante los primeros minutos de atención, lo que permitió una estabilización inicial. El diagnóstico definitivo depende de exámenes especializados en curso, por lo que no existe todavía un parte médico oficial.

EsSalud informa mediante un comunicado que sus condiciones de salud preexistentes, específicamente la diabetes y la hipertensión arterial, ya han sido controladas por los especialistas para lograr su estabilización.

Actualmente, el gobernador se encuentra bajo supervisión médica constante y permanecerá en la unidad de observación según dicte su evolución clínica en las próximas horas.

Custodia, investigación y efectos institucionales

La detención forma parte de una investigación por presunto lavado de activos y organización criminal.

El procedimiento médico se desarrolla bajo custodia policial permanente, con al menos tres efectivos asignados a la seguridad del área donde permanece internado el gobernador. Esta medida refuerza el carácter especial del proceso judicial abierto y confirma que la investigación fiscal continúa activa pese a la situación clínica.

La Fiscalía mantiene diligencias orientadas al esclarecimiento del presunto delito de lavado de activos y a la presunta vinculación de la autoridad regional con la organización criminal denominada “Los Elegantes del GORE”. En paralelo, la presencia del abogado del gobernador en el hospital confirma que las decisiones médicas y legales avanzan de forma simultánea.

“Los Elegantes del Gore”

Cae gobernador de Tumbes en investigación por lavado de activos y organización criminal. Video: Alonso Ramos / X

La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos logró la detención preliminar judicial del gobernador regional Segismundo Cruces Ordinola, investigado por presunto lavado de activos y organización criminal, tras una serie de allanamientos simultáneos en Tumbes, Lambayeque y La Libertad.

De acuerdo con la investigación preliminar del Ministerio Público, la gestión regional de Segismundo Cruces habría adjudicado de manera irregular obras de descolmatación en el distrito de Corrales, así como proyectos de alto presupuesto relacionados con infraestructura vial y educativa.

Uno de los casos más graves está vinculado a la reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-I, ubicado en la provincia y distrito de Tumbes. Según la Fiscalía, Cruces —señalado como presunto cabecilla de la organización criminal denominada ‘Los Elegantes del Gore’— habría obtenido ganancias ilícitas al aprobar, entre abril y junio de 2023, pagos por adelanto directo de S/ 18 928 410 y adelanto de materiales por S/ 37 790 074 a favor de una empresa china encargada de dicha obra.

La Fiscalía sostiene que el dinero proveniente de estas presuntas actividades ilícitas habría sido entregado por Cruces a sus hijos, quienes habrían adquirido maquinaria pesada a nombre de terceras personas, con el objetivo de ocultar el origen ilegal de los fondos.

A ello se suman otros hechos investigados, como la supervisión de la obra del hospital con un presunto perjuicio al Estado superior al millón de soles, la licitación del proyecto “Mejoramiento de la ruta departamental TU-105 tramo Rica Playa – La Bocana” en 2024, la adquisición irregular de maquinaria pesada mediante un Decreto de Emergencia y la implementación de mejoras en dos colegios del distrito de Zarumilla.