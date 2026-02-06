Canciller De Zela se reunió con María Corina Machado y le expresó el compromiso del Perú con la “recuperación de la democracia en Venezuela”

Perú insiste en la necesidad de elecciones transparentes y respeto a los derechos humanos en Venezuela. - Cancillería

Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, sostuvo este jueves en Washington una reunión con María Corina Machado, líder opositora venezolana, en la que ratificó el respaldo del Gobierno peruano a la "pronta y plena recuperación de la democracia en Venezuela". El encuentro, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú a través de redes sociales, incluyó imágenes de ambos dirigentes conversando en un clima cordial.

De acuerdo con la Cancillería peruana, De Zela subrayó ante Machado el interés de Perú en promover el “retorno al orden constitucional” y la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela. El funcionario viajó a la capital estadounidense para participar en la Reunión sobre Minerales Críticos, convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Durante su estadía, también mantuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de Argentina, Ecuador, República Dominicana, India y Canadá.

El Gobierno peruano, encabezado de manera interina por el congresista José Jerí tras la destitución de Dina Boluarte, ha continuado con la política de reconocer a Edmundo González Urrutia —alterno de María Corina Machado en la candidatura presidencial— como presidente electo de Venezuela. Esta postura se ha mantenido incluso después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, hecho que generó una reconfiguración política en Caracas. El Ejecutivo de Lima, junto a otros países de la región, ha abogado por la proclamación de González Urrutia como jefe de Estado venezolano.

Reacción venezolana: críticas y descalificación a la postura peruana

La respuesta del Gobierno venezolano no se hizo esperar. Yván Gil, ministro de Exteriores de Venezuela, lanzó duras críticas contra Hugo de Zela por su encuentro con Machado, cuestionando que el canciller peruano “opine de democracia” en Caracas mientras integra un gobierno “manchado por la ilegitimidad”.

A través de sus redes sociales, Gil recordó los hechos de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, motivando su destitución y encarcelamiento. “El canciller de un gobierno producto de un golpe de Estado en contra del presidente Pedro Castillo, y de un posterior proceso marcado por la ilegitimidad, opina de democracia y orden constitucional en Venezuela, país que puede darle lecciones de dignidad y orden constitucional”, señaló el funcionario venezolano.

En otro mensaje, Gil deseó que el pueblo peruano “recupere pronto su verdadera esencia de pueblo bolivariano”, aludiendo a una supuesta pérdida de legitimidad democrática en el actual gobierno peruano, al cual acusó de mantener el poder “sin el apoyo popular” y de esconderse “tras discursos cargados de cinismo”.

El encuentro forma parte de la agenda internacional para coordinar apoyo regional a la transición política venezolana.

Un año de cambios en Venezuela: captura de Maduro y giro político

El 2026 ha sido un año de cambios profundos para Venezuela. El tres de enero, fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro, en el marco de una operación militar internacional que puso fin a su mandato, generando un vacío de poder y un periodo de incertidumbre institucional. Tras la detención de Maduro, la oposición, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, tomó protagonismo en el escenario político.

Machado, en su paso por Washington, también mantuvo conversaciones con el canciller argentino Pablo Quirno, a quien agradeció el respaldo del presidente Javier Milei a la causa democrática venezolana. Este apoyo internacional ha sido clave para fortalecer la posición de la oposición y consolidar una nueva etapa política en Venezuela.