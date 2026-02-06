Venezuela afea a Perú que "opine de democracia" tras su encuentro con la opositora Machado en Washington

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha cargado este jueves contra su homólogo peruano, Hugo de Zela, por haberse reunido en Washington con la líder opositora María Corina Machado, afeando que éste "opina de democracia" en Caracas mientras forma parte de un Gobierno "manchado por la ilegitimidad".

"El canciller de un gobierno producto de un golpe de Estado en contra del presidente Pedro Castillo, y de un posterior proceso manchado por la ilegitimidad, opina de democracia y orden constitucional en Venezuela, país que puede darle lecciones de dignidad y orden constitucional", ha afirmado en redes sociales, evocando los acontecimiento de diciembre de 2022, cuando Castillo trató sin éxito de disolver el Congreso, convocar elecciones y crear un gobierno de excepción, hechos por los que desde entonces se encuentra encarcelado.

"Ojalá el pueblo peruano recupere más temprano que tarde su verdadera esencia de pueblo bolivariano, secuestrado hoy por quienes robaron la democracia y la mantienen sin el apoyo popular, escondiéndose tras discursos cargados de cinismo", ha agregado, en respuesta al encuentro entre De Zela y Machado.

En su reunión en la capital estadounidense, el jefe de la diplomacia peruana ha reafirmado ante la opositora venezolana el "firme compromiso" de Lima para la "pronta y plena recuperación de la democracia en Venezuela", así como con "el retorno al orden constitucional y la defensa y promoción de los Derechos Humanos en esa nación hermana".

Machado ha abordado asimismo la situación en el país latinoamericano en un encuentro con el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, que ha tenido lugar en la misma jornada y en la que ha aprovechado para transmitir su agradecimiento al presidente de este país, Javier Milei, por su "el apoyo a la causa democrática venezolana".