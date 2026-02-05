“Él no habla y no mide el peligro”: Madre de joven autista desaparecido en Chorrillos pide ayuda para ubicarlo

Se emite alerta por la desaparición de un joven con autismo en el distrito de Chorrillos, Lima, pidiendo la colaboración ciudadana para su pronta localización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una intensa búsqueda se ha activado en el distrito de Chorrillos tras la desaparición de Carlos Urci Sánchez Toribio, un joven de 28 años con autismo y retardo mental severo, quien fue visto por última vez la noche del martes 3 de febrero, luego de salir de su vivienda ubicada en la zona de Cocharcas Alto.

Según la denuncia policial registrada en la Comisaría PNP Mateo Pumacahua, Carlos salió de su domicilio aproximadamente a las 7:30 p. m. y fue observado caminando por las inmediaciones de Cocharcas Alto, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

No habla ni reconoce situaciones de peligro

La madre del joven, María Toribio, alertó que su hijo presenta una condición que lo coloca en alto riesgo. En declaraciones a Infobae Perú, explicó: “Él no habla, tiene autismo y retardo severo. Él no mide el peligro”. La familia teme por la integridad física del joven.

De acuerdo con el parte policial, Carlos tiene las siguientes características:

Tez trigueña

Estatura aproximada de 1.69 metros

Contextura delgada

Ojos negros, achinados

Cabello lacio y corto

Presenta heridas visibles en el pómulo derecho

El día de su desaparición vestía un polo color celeste, buzo plomo, sandalias tipo Cross de color plomo. Llevaba consigo una frazada envuelta de color morado.

Continúan desaparecidos

Bruno Guillen Huingo, de 16 años, fue visto por última vez el 2 de febrero en el kilómetro 41 de Punta Hermosa | Video: Infobae Perú

Bruno Guillén Huingo, un adolescente de 16 años que presenta Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y requiere medicación diaria, continúa desaparecido desde el 14 de enero, tras salir de su vivienda en el distrito de Los Olivos.

La familia de Bruno ha manifestado su profunda angustia por la falta de noticias luego de más de dos semanas de búsqueda. En uno de los pocos indicios, se recibió un reporte de que el joven habría sido visto el 2 de febrero en la zona del kilómetro 41 de Punta Hermosa, donde un video lo mostraba pernoctando en la vía pública. A pesar de ello, las autoridades no habrían activado mecanismos de protección ni trasladado al menor a un lugar seguro, según los familiares.

Bruno, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, vestía una casaca azul con beige con capucha, short negro y sandalias. Si usted lo ha visto, comuníquese al 955 740 277.

Sebastián Huayaban Tapullima, de 18 años, se encuentra desaparecido | Foto: Conadis

Otro caso que sigue sin resolverse es el de Sebastián Huayaban Tapullima, de 18 años, quien presenta trastorno del espectro autista (TEA) y también requiere de atenciones especiales. Sebastián fue visto por última vez el 23 de enero, cuando salió de su domicilio en el asentamiento humano La Planicie, en Carabayllo. Su familia y vecinos han intensificado la difusión de su caso con la esperanza de recibir pistas que permitan su hallazgo.

Al momento de su desaparición, Sebastián vestía una chompa negra, buzo plomo y zapatillas azules. Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse al: 902 945 825.

Por otro lado, Junior Pastrana Flores, de 17 años, quien había desaparecido en su vivienda de Carabayllo, finalmente fue encontrado gracias al reporte de ciudadanos que dieron aviso a la familia y autoridades.

¿Cómo y dónde denunciar la desaparición de una persona vulnerable en Perú?

En el Perú, la desaparición de menores de edad (con o sin discapacidad) y de personas mayores de edad con discapacidad debe denunciarse de inmediato, sin plazos de espera.

La denuncia se presenta en cualquier comisaría de la PNP. Si no es recibida, puede acudirse a la Fiscalía de Familia o Penal. En Lima, también está habilitada la División de Investigación de Personas Desaparecidas (Dirincri). El registro virtual del Ministerio del Interior solo complementa la denuncia presencial. La Policía tiene obligación legal de iniciar la búsqueda desde el primer momento.

Información que debe consignarse en la denuncia

Nombre completo, edad, último lugar y hora en que fue visto, vestimenta, características físicas, fotografías recientes y datos de contacto de la familia.Si la persona presenta discapacidad o condición médica, esta información debe registrarse porque eleva el nivel de riesgo.

Casos de alta vulnerabilidad

Se consideran de alta vulnerabilidad:

Todos los menores de edad, tengan o no discapacidad.

Las personas mayores de edad con discapacidad que afecte su orientación, comunicación o autocuidado.

En estos casos, la PNP debe realizar búsqueda inmediata, coordinar con serenazgo, hospitales y albergues, y registrar obligatoriamente el caso en el sistema oficial. No corresponde delegar la búsqueda a la familia.

Alerta Amber: cuándo aplica

La Alerta Amber es un mecanismo de difusión inmediata para casos de alto riesgo. En el Perú puede activarse para:

Niñas, niños y adolescentes , y

Personas con discapacidad, sin límite de edad,cuando existan indicios de peligro para su integridad.

La activación corresponde a la PNP, en coordinación con el Ministerio del Interior, tras evaluar el caso. Una vez emitida, permite la difusión masiva de la información para facilitar su pronta ubicación.