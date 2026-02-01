Perú

Atentado con explosivos en obra municipal de SJL deja un muerto y dos heridos

Testigos señalan que la explosión fue de gran intensidad y que la atención médica demoró en llegar para auxiliar a los heridos

Guardar

Un atentado con explosivos ocurrió la tarde del jueves en una obra municipal de San Juan de Lurigancho. La detonación dejó un trabajador fallecido y dos heridos, y desató momentos de pánico entre los obreros que se encontraban en el lugar. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y es investigado por la Policía.

El fallecido fue identificado como Jorge Huayaní, capataz de la obra ejecutada por el consorcio Próceres, en el marco de un proyecto de Invermet de la Municipalidad de Lima. Sus compañeros intentaron auxiliarlo, pero las lesiones provocadas por la explosión fueron letales. Otros dos trabajadores quedaron gravemente heridos y permanecieron tendidos mientras se pedía ayuda desesperadamente.

Testigos señalan que la explosión fue de gran intensidad y que la atención médica demoró en llegar para auxiliar a los heridos.

Ataque con granada en obra
Ataque con granada en obra de SJL deja víctimas

Las imágenes que revelan cómo se ejecutó el ataque

Las cámaras de seguridad de la zona registraron los instantes previos al atentado. Eran las 3:53 de la tarde cuando una mototaxi avanzaba por la avenida Wiesse. En las imágenes se observa que el vehículo reduce la velocidad al aproximarse a la obra. Uno de sus ocupantes abre la puerta delantera y, segundos después, se produce la detonación.

El momento exacto en que se arroja el artefacto no queda registrado, pero el estallido ocurre justo cuando la mototaxi pasa frente al grupo de obreros. En el lugar quedaron marcas del impacto y fragmentos del objeto explosivo. Las primeras hipótesis apuntan a que se trataría de una granada, cuyo seguro habría sido retirado instantes antes de la explosión.

Un muerto y dos heridos
Un muerto y dos heridos tras atentado en obra municipal de San Juan de Lurigancho

No se descarta que el ataque esté vinculado a un presunto cobro de cupos. Testigos señalan que la obra habría sido blanco de extorsiones, una práctica cada vez más frecuente contra proyectos de infraestructura pública y privada. La modalidad del atentado refuerza la hipótesis de un acto intimidatorio dirigido a imponer control mediante el terror.

Un patrón de violencia que avanza sin contención

El atentado en San Juan de Lurigancho no es un hecho aislado. Se inscribe en un contexto más amplio de violencia urbana, extorsión y crimen organizado que se expande en distintos distritos de Lima. Obras públicas, comercios y transportistas se han convertido en blancos recurrentes de ataques con explosivos, disparos y amenazas, muchas veces a plena luz del día.

Tras el ataque, los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital de San Juan de Lurigancho, mientras la Policía acordonó la zona e inició las investigaciones para identificar a los responsables y reconstruir la ruta de escape de los agresores. Desde la Municipalidad de Lima se exigió que las diligencias se aceleren para dar con los autores del atentado.

Un gobierno sin plan en medio de la violencia

Mientras hechos como el atentado en San Juan de Lurigancho se repiten, el Gobierno continúa sin presentar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Por segunda vez, el Ejecutivo amplió el plazo para que el Grupo de Trabajo Multisectorial entregue el documento, otorgando diez días adicionales pese a que se había anunciado su presentación a mediados de enero.

El presidente José Jerí atribuyó
El presidente José Jerí atribuyó los avances en seguridad a las intervenciones en penales y el aumento de patrullajes, pero reconoció que persisten desafíos, especialmente en las zonas con mayores índices de homicidios. - Crédito: Presidencia

Esta demora resulta crítica, teniendo en cuenta el contexto actual. En las primeras semanas del año ya se registran más de un centenar de homicidios a nivel nacional, según cifras oficiales. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo ha estado marcada por prórrogas, balances estadísticos y promesas que no se concretan.

El plan que hoy se intenta actualizar arrastra varios años de antigüedad y debió renovarse en 2023. Aun así, su reformulación sigue entrampada, dejando al país sin una estrategia integral que articule prevención, control territorial, inteligencia y fortalecimiento institucional. Sin una hoja de ruta clara, el Estado parece reaccionar tarde frente a una criminalidad que actúa con rapidez y violencia.

Temas Relacionados

Atentadoextorsiónperu-crimencrimen organizadoSan Juan de LuriganchoSJLpnpperu-noticias

Más Noticias

Verano en Lima: esta será la temperatura máxima hoy, domingo 1 de febrero, según el Senamhi

La entidad meteorológica instó a la población de Lima a tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones climáticas

Verano en Lima: esta será

Sporting Cristal vs Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sin Luis Abram y Christofer Gonzales, los ‘cerveceros’ buscarán la hazaña frente el ‘rico Garci’ en la altura cusqueña. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Sporting Cristal vs Garcilaso EN

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 1 de febrero

Aquí está la lista de los precios más baratos de los combustibles y también los más caros en la ciudad peruana

Consulta en este link el

Jhonsson ‘Pulpo’, delincuente peruano condenado a cadena perpetua, es captado en Bolivia con nueva apariencia

Las investigaciones revelan que el delincuente peruano habría recurrido a cirugías y documentos alterados para eludir su captura en Sudamérica

Jhonsson ‘Pulpo’, delincuente peruano condenado

Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con varias bajas, la ‘U’ buscará asegurar su primer triunfo de la temporada frente el ‘vendaval celeste’ en el estadio Monumental. Entérate las señales disponibles para el debut ‘crema’

Dónde ver Universitario vs ADT
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ciro Castillo puede retornar a

Ciro Castillo puede retornar a su cargo como gobernador del Callao tras anulación de prisión preventiva, asegura penalista

Vicente Tiburcio y Luis Bravo comparecerán este lunes 2 ante la Comisión de Fiscalización por caso ‘Chifagate’: ¿por qué fueron citados?

Corte Suprema confronta a Fernando Rospigliosi: rechazan “amenazas de intervencionismo” por parte del presidente del Congreso

EMAPE defiende gestión de Rafael López Aliaga: rechaza acusaciones de Podemos Perú y respalda adjudicación de Vía Expresa Norte

Podemos Perú denuncia a Rafael López Aliaga por entregar construcción de Vía Expresa Norte a empresa china incluida en lista negra de corrupción

ENTRETENIMIENTO

Yessenia y Susan Villanueva acusan

Yessenia y Susan Villanueva acusan a Monserrat Seminario de maltratar a ‘Melcochita’: “Trátalo bien y no lo golpees”

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman

Ricardo Mendoza emocionado por la pronta llegada de su primer hijo y envía mensaje a Katya Mosquera: “Te amo y estoy muy emocionado”

Monserrat Seminario aparece llorando y afirma que ‘Melcochita’ terminó con ella luego de 17 años

Mamá de Sergio Peña se pronuncia tras filtración de testimonio de abuso: “Qué fácil es escribir con odio”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Garcilaso EN

Sporting Cristal vs Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: así van los partidos y equipos