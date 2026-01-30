Perú

Sujeto que golpeaba a su pareja en la calle, fue rodeado por un grupo de hombres y terminó noqueado en la vereda

Vecinos registraron la agresión en video y la compartieron en redes sociales, generando indignación por la violencia ejercida contra la mujer en plena calle

Un sujeto golpeaba a su pareja en plena vía pública cuando un grupo de hombres intervinieron para defenderla.

Un acto de violencia de género en plena vía pública fue detenido gracias a la intervención de transeúntes en Ventanilla, Callao. Vecinos grabaron cómo un hombre agredía físicamente a su pareja, forcejeando con ella, tirándole del cabello y empujándola sobre la vereda, escenas que se difundieron rápidamente en redes sociales y provocaron indignación.

Al percatarse de la agresión, un grupo de hombres intervino para separar a la pareja. El agresor, al verse superado en número, soltó a la mujer y comenzó a increpar a quienes se acercaban a reprenderlo. En medio de la confrontación, uno de los transeúntes le propinó un fuerte golpe en el rostro, que lo dejó noqueado en la vereda, mientras los vecinos que presenciaban la escena celebraban lo ocurrido.

Tras la intervención, los hombres que defendieron a la mujer se retiraron del lugar, dejando al agresor inconsciente en el pavimento. La acción de los vecinos ha generado comentarios en redes sociales sobre la reacción ciudadana frente a la violencia de género, resaltando la importancia de actuar ante situaciones de riesgo para proteger a las víctimas.

Sujeto golpea a su pareja en plena vía pública pero termina noqueado por transeunte.

Violencia contra la mujer está penada

En el Perú, la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar está regulada por la Ley N.º 30364, que establece un marco integral para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de maltrato físico, psicológico, sexual y patrimonial tanto en espacios públicos como privados. Esta norma define la violencia como cualquier acción que cause daño, sufrimiento o privación de derechos por razones de género o en el contexto de relaciones familiares, y obliga al Estado a proteger a las víctimas y perseguir penalmente a los agresores.

El Código Penal peruano tipifica específicamente el delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar en el artículo 122‑B, señalando que quien cause lesiones corporales o afectaciones psicológicas a una mujer por su condición de tal puede ser sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años e inhabilitación, con incrementos de pena ante agravantes como el uso de armas o si la víctima es gestante, menor de edad, adulta mayor o con discapacidad.

Asimismo, el ordenamiento legal contempla sanciones más severas dependiendo de la gravedad del hecho: lesiones graves pueden implicar penas de hasta 12 o 15 años de prisión, según el daño causado y las circunstancias, y en casos de feminicidio, definido como el asesinato de una mujer por razones de género, la pena mínima es de 20 años hasta cadena perpetua. La Ley 30364 también faculta a la Policía Nacional a detener en flagrancia al agresor e incluso allanar sin orden judicial para proteger a la víctima y aplicar medidas de protección inmediatas.

Juzgados de Arequipa logran récord
Juzgados de Arequipa logran récord de producción judicial: 1.900 resoluciones contra agresores de mujeres y menores. (Foto Difusión)

Canales de ayuda

Las personas que enfrentan situaciones de violencia contra la mujer cuentan con canales oficiales de ayuda y orientación gratuitos. Entre los principales se encuentran:

  • Línea 100: Servicio telefónico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) disponible 24/7 para orientación, soporte emocional y derivación de casos.
  • Chat 100: Atención en línea para orientación psicológica y legal en tiempo real.
  • Centros Emergencia Mujer (CEM): Brindan asesoría legal, contención emocional y apoyo social en comisarías y locales propios distribuidos en todo el país.

Para formalizar denuncias y solicitar medidas de protección, se puede acudir a comisarías o fiscalías, donde se debe recibir la denuncia y tramitar acciones de protección en un plazo de 24 a 72 horas. Los CEM coordinan con la Policía Nacional y el Poder Judicial para implementar medidas cautelares como órdenes de alejamiento, prohibición de contacto y resguardo temporal de la víctima, garantizando una respuesta rápida y especializada frente a situaciones de riesgo.

