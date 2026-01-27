Imprudencia en el Metropolitano: captan a chofer usando el celular mientras conducía

Graban a chofer del Metropolitano utilizando su celular mientras manejaba| Francito Perú (TikTok)

El sistema de transporte Metropolitano enfrenta cuestionamientos después de que un video publicado en redes sociales muestra a uno de sus conductores utilizando el celular mientras conducía a alta velocidad. Este hecho se difundió poco después de un accidente que dejó más de 30 personas heridas y reavivó el debate sobre la seguridad en el transporte público de la ciudad.

En la grabación, que circuló en la cuenta de TikTok del usuario FrancitoPerú, se observa al conductor del Metropolitano mirando el teléfono móvil y manipulando la pantalla mientras permanece al volante. El video exhibe que el chofer lleva audífonos en una oreja al mismo tiempo que transporta pasajeros, situación que podría dificultar su capacidad de escuchar alertas sonoras externas.

Además, se evidencia que el conductor intentaba responder mensajes durante el trayecto. La difusión del video generó una ola de comentarios en plataformas digitales, donde usuarios expresaron preocupación por la seguridad de quienes viajan en el Metropolitano, considerado uno de los servicios de transporte público con la tarifa más elevada en el país.

Graban a conductor del Metropolitano usando el celular mientras transporta pasajeros| Francito Perú (TikTok)

Accidente en el Metropolitano

Un reporte de Latina Noticias reveló que, a pesar de la magnitud del siniestro, varios conductores mantienen las velocidades cercanas al límite permitido incluso en tramos críticos, como la estación México, donde la vía se angosta por la presencia de un puente peatonal.

Durante su recorrido en una unidad del servicio, se constató que los buses circulan a entre 50 y 55 por hora, velocidad próxima al máximo autorizado en la ruta. El trayecto inició en la estación Central y siguió por la vía expresa hasta Plaza Flores, replicando el recorrido de la unidad implicada en el accidente.

El informe señala que, al llegar a la estación México, los conductores no disminuyen la velocidad pese a la reducción del espacio y al antecedente del choque reciente.

Según el perito forense vial Luis Chumbe, entrevistado por el citado medio, existe una obligación de reducir la velocidad ante situaciones de riesgo.

Tras el grave accidente de un bus del Expreso 5 del Metropolitano que dejó 47 heridos, un reportaje evidencia que los conductores continúan manejando a exceso de velocidad en la misma zona del siniestro. Expertos apuntan a una mala maniobra y falta de precaución como las causas principales. Latina

“Por principio de seguridad, todo conductor cuando enfrenta curvas, puentes peatonales o paraderos debería reducir su velocidad”, explica el especialista. Chumbe resalta que la actitud del conductor está ligada a factores como atención, reacción, concentración y capacidad para calcular distancias y velocidades.

En uno de los viajes, se detectó a un conductor con el cinturón de seguridad flojo, lo que se suma a las preocupaciones sobre el cumplimiento de las normas básicas de tránsito.

De acuerdo con los registros, Luis Alfredo Pariona, conductor de la unidad accidentada, solo reporta una papeleta L04 en 2024 por dejar la puerta de su vehículo abierta al estacionar, lo que obstaculizó la circulación vehicular. Además, cuenta con una restricción para conducir con lentes, medida que, según pudo constatar el medio, sí cumple. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició un peritaje para definir las causas del accidente y determinar responsabilidades.

Sin embargo, los reclamos también se suman a la falta de ventilación en los buses en épocas de verano. La situación no ha cambiado pese a los años de antigüedad de las unidades.