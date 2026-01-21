Perú

Tomás Gálvez dice que están “preocupados” por reuniones clandestinas de José Jerí: “Hay indicios de delitos”

Fiscal de la Nación interino sostiene que, a raíz de la sentencia del TC, las diligencias son contadas y la investigación se suspenderá inmediatamente al culminarlas. Se le tomaría declaración al presidente interino la próxima semana

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez dijo que desde el Ministerio Público están “preocupados” por las reuniones clandestinas del presidente interino José Jerí con empresarios chinos, hechos que viene investigando desde la Fiscalía de la Nación.

En entrevista con Willax, Gálvez precisó que se iniciaron diligencias el martes siguiente al reportaje de Punto Final donde se mostró el encuentro subrepticio entre Jerí y Zhihua Yang.

“Nosotros ya habíamos actuado, sino que no podemos estar publicitando, porque obviamente esto no es un show. Más bien estamos preocupados porque se trata de la Presidencia de la República”, dijo el fiscal de la Nación interino.

Al ser consultado si considera que los hechos son graves, Tomás Gálvez dijo que “por eso es que hemos abierto investigación” ya que considera que “hay indicios de la comisión de delitos y por eso estamos investigando”.

Gálvez sostiene que, debido a la sentencia del Tribunal Constitucional, los actos de investigación son pocos y sin ninguna “afectación a las facultades de la presidencia de la República”. Culminadas las diligencias, se suspenderá la investigación y podrá retomarse solo cuando Jerí deje el cargo.

“Algunas diligencias fundamentales tenemos que hacerlas. Por ejemplo, acopiar pruebas, recabar informes, tomar declaraciones. Seguramente que vamos a tomar una declaración también al presidente de la República y luego trataremos de acopiar todo lo que necesitemos. Una vez que terminemos de actuar nuestras diligencias, la suspenderemos la investigación hasta que concluya sus funciones. O también, si es que llegamos a la conclusión de que no existe indicios de la comisión de un delito, también podemos archivarlo”, apuntó.

Tomás Gálvez confirmó que se le atribuye preliminarmente a José Jerí los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Señaló que se podría incluir el delito de cohecho si salen indicios de una entrega de regalos al mandatario encargado.

El fiscal de la Nación interino indicó que para la próxima semana se programaría la toma de la declaración de Jerí en Fiscalía de la Nación, aunque señaló que no tenía problema en acudir a Palacio de Gobierno para la diligencia.

José Jerí no va a renunciar

El presidente inteirno José Jerí afirmó que no renunciará a su cargo pese a la presión política y las múltiples mociones presentadas en el Congreso tras la difusión de videos sobre reuniones no registradas con empresarios chinos. En entrevista con Canal N, Jerí dejó ser víctima de “un ataque personal” dirigido a afectar el actual proceso electoral y sostuvo que no incurrió en actos irregulares ni ilícitos.

El mandatario reconoció la posibilidad de que surjan nuevos videos de sus visitas al establecimiento de Zhihua Yang (también conocido como Jhonny Yang), aunque señaló que ya no existe un vínculo de amistad. “Yo no tengo mayor comunicación con él. Si una persona viene perjudicando personalmente y pretende afectar la presidencia y generar desestabilización, no puede ser considerada mi amigo”, aseguró Jerí.

Al referirse a la polémica por la compra de caramelos chinos, indicó que su presencia en el local del Centro de Lima obedecía a otros motivos y sostuvo que la llamada telefónica realizada no guardaba relación con la situación de Yang, sino que se trataba de temas vinculados a otro sector. No precisó, sin embargo, con quién se comunicó en esa ocasión.

Frente a que habría realizado gestiones ante funcionarios de Indecopi para beneficiar al dueño de Market Capón, Jerí fue categórico: “Descartado tajantemente. No tengo mayor comunicación con Indecopi en ningún nivel, porque eso se ve evidentemente por intermedio del premier”. Explicó que las resoluciones administrativas poseen un procedimiento propio y negó que exista correlación entre su visita al local y las decisiones tomadas posteriormente por ese organismo.

En varias oportunidades durante la entrevista, el presidente reiteró: “Yo no le mentí al país”, y aclaró que no renunciaría porque “uno renunciaría si es que tuviera algo que ocultar”. Finalizó asegurando su disposición a colaborar con la Comisión de Fiscalización y el Ministerio Público en todas las investigaciones en curso.

