Perú

Tarifas eléctricas: Claves técnicas para una reglamentación eficiente de la Ley 32249

La Ley 32249 surge para corregir estas fallas de mercado y complementar la Ley 28832, pero su efectividad real depende estrictamente de que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) diseñe reglamentos que prioricen la formación de precios competitivos

Guardar
Energía eléctrica. (AP Foto/Dolores Ochoa)
Energía eléctrica. (AP Foto/Dolores Ochoa)

El sector eléctrico peruano atraviesa un proceso de modernización donde la transparencia técnica y la eficiencia económica deben prevalecer sobre cualquier narrativa que busque preservar el statu quo.

De acuerdo con datos de Osinergmin, existe una distorsión estructural innegable: mientras los usuarios libres acceden a precios competitivos de aproximadamente USD 35/MWh, los 8 millones de usuarios regulados pagan cerca de USD 70/MWh por la misma energía. Esta brecha no responde a una escasez de recursos energéticos, sino a un marco regulatorio que ha cumplido su ciclo y que ha permitido una alta concentración de mercado. Según cifras del COES, más del 60% de la oferta es controlada por cuatro empresas generadoras, mientras que dos grandes empresas distribuidoras dominan la demanda regulada. Esta estructura, sumada a la ausencia de licitaciones de largo plazo en los últimos quince años, ha derivado en la proliferación de contratos bilaterales que perpetúan precios históricamente altos, impidiendo que las ganancias de eficiencia de las nuevas tecnologías lleguen al consumidor final.

La Ley 32249 surge para corregir estas fallas de mercado y complementar la Ley 28832, pero su efectividad real depende estrictamente de que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) diseñe reglamentos que prioricen la formación de precios competitivos. La narrativa que defiende la contratación única de las 24 horas del día, no solo ignora la naturaleza de la optimización del despacho, sino que actúa como una barrera de entrada para nuevos competidores. Es imperativo notar que, mientras se siga postergando la publicación de los reglamentos, la incertidumbre financiera asfixia a los desarrolladores independientes de proyectos solares y eólicos, quienes terminan cediendo sus activos a los operadores incumbentes. Este fenómeno permite que los beneficios de la generación renovable de bajo costo sean capturados por el portafolio privado de los actores dominantes del sector en lugar de ser trasladados al sistema y al usuario regulado a través de mecanismos de competencia abierta.

Para garantizar un parque generador diversificado y una arquitectura de mercado moderna, el MINEM debe institucionalizar tres pilares fundamentales en la reglamentación de la Ley 32249. Primero, el Reglamento de Licitaciones debe separar la energía de la potencia y establecer obligatoriamente la compra por bloques horarios. Esta medida técnica permite que el sistema aproveche la especialización productiva de cada tecnología según su perfil de generación, eliminando la ventaja artificial que hoy poseen los portafolios de activos antiguos. En segundo lugar, las licitaciones de largo plazo deben reservarse exclusivamente para la entrada de nueva capacidad de generación, asegurando que la demanda futura sea cubierta por proyectos que introduzcan competencia real y precios frescos al mercado. Tercero, el Reglamento de Servicios Complementarios debe transitar hacia un mercado de servicios auxiliares que integre sistemas de almacenamiento de energía (BESS), superando el paradigma hidrotérmico y garantizando la confiabilidad de una matriz que, por geografía, tiende hacia la integración renovable. Finalmente, la creación de un operador independiente para Iquitos es una urgencia moral y técnica para terminar con la deficiente calidad de servicio eléctrico en este sistema eléctrico aislado, uno de los más grandes del mundo.

El Perú posee recursos solares, eólicos e hídricos de clase mundial que deben traducirse en bienestar económico. El MINEM tiene hoy la responsabilidad técnica de reglamentar en favor de la eficiencia del mercado, asegurando que la transición energética sea un vehículo de competitividad y no una herramienta de consolidación de posiciones de dominio. El éxito de la Ley 32249 será el éxito de 34 millones de peruanos que demandan un sistema eléctrico justo, moderno y sostenible.

Temas Relacionados

Energía eléctricaLuz eléctricaSector eléctricoOsinergminCOESTarifas de luzOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Christian Meier lanza ‘No Aguanta’, el cuarto tema de su próximo álbum

El artista peruano lanzó su nuevo sencillo en medio de la expectativa de sus dos conciertos en el Gran Teatro Nacional

Christian Meier lanza ‘No Aguanta’,

Dónde ver el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 HOY: canal tv online del evento internacional

Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín conocerán a sus rivales en el certamen continental. Conoce cómo seguir la transmisión de la ceremonia

Dónde ver el sorteo del

Detienen a tres ciudadanos ecuatorianos en Tumbes con armas, municiones y equipos tácticos

Las autoridades peruanas intervinieron a los sujetos que ingresaron de manera irregular al país. El cargamento incautado incluía chalecos, cascos y radios de comunicación

Detienen a tres ciudadanos ecuatorianos

Lisandro Alzugaray, el nuevo delantero de Universitario en 2026: experiencia, promedio de gol y estilo de juego

La ‘U’ hizo oficial la llegada del atacante argentino y se pondrá la camiseta del tricampeón por dos temporadas. Conoce los detalles de su arribo a Ate

Lisandro Alzugaray, el nuevo delantero

Retiro de AFP: Afiliados pueden pedir S/600 más con segunda solicitud, excepto en estos casos

Rectificación de retiro de AFP permite pedir S/600 más de las cuentas individuales, pero solo podrán quienes tienen guardado más dinero

Retiro de AFP: Afiliados pueden
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exfiscal Sandra Castro fuera definitivamente

Exfiscal Sandra Castro fuera definitivamente de las Elecciones: JNE confirma que su candidatura es improcedente

Abogado dice que el JNE no puede inaplicar leyes y Roberto Burneo le responde: “Demuestra falta de conocimiento”

Mercedes Aráoz cambia la política por la pista y deslumbra bailando bachata: “¡Regia Meche! Cada día bailas mejor”

Rafael López Aliaga: “Todo venezolano que el 28 de julio no esté con papeles en regla será enviado en barco (a su país)”

Martha Moyano feliz con suspensión de José Domingo Pérez: “Es una decisión justa”

ENTRETENIMIENTO

‘Youna’ emocionado por el apoyo

‘Youna’ emocionado por el apoyo que recibe desde que reveló que lucha contra la leucemia: “Me hacen sentir más acompañado”

Usuario muestra “la casita” de Bad Bunny en el Estadio Nacional con un dron y genera debate en redes: “Es ilegal”

Bad Bunny en Lima: accesos, horario, recomendaciones y más para los conciertos del ‘Conejo Malo’

Sombreros, camisetas y sapitos: furor por los productos alusivos a Bad Bunny en la previa del concierto en Lima

Conciertos de BTS en Lima: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Perú?

DEPORTES

Dónde ver el sorteo del

Dónde ver el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 HOY: canal tv online del evento internacional

Lisandro Alzugaray, el nuevo delantero de Universitario en 2026: experiencia, promedio de gol y estilo de juego

Juan Pablo Varillas cayó en semifinales ante Andrea Collarini y le dice adiós al Challenger de Buenos Aires

Pablo Guede puso paños fríos a tenso cruce con Sergio Peña tras ‘blooper’ en Serie de Río de la Plata: “He dicho cosas peores”

¿Alianza Lima estará en el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?: la firme postura de la FPV