Christian Meier lanza ‘No Aguanta’, el cuarto tema de su próximo álbum

El músico y actor peruano Christian Meier inicia el año con una agenda cargada de novedades. Luego de agotar las entradas para su primer concierto en el Gran Teatro Nacional de Lima, el artista anunció una segunda función para el 13 de marzo, en el marco de su gira “Así Es El Tour”. La respuesta del público confirma el renovado interés en la trayectoria de Meier, quien acaba de lanzar su sencillo más reciente, 'No Aguanta’, disponible ya en todas las plataformas digitales. Las entradas para ambos conciertos se adquieren a través de Ticketmaster.

Con este nuevo lanzamiento, Meier suma un cuarto adelanto de su próximo álbum de estudio, un proyecto que busca integrar música, imagen y concepto bajo una visión artística contemporánea. ‘No Aguanta’ se caracteriza por fusionar sonidos de pop rock con matices soul, apostando por una sonoridad fresca y un ritmo envolvente. La canción aborda el mundo de las apariencias y el exceso, retratando una época donde, en palabras del propio artista, “todo brilla intensamente, pero nada parece durar demasiado”.

El sencillo fue compuesto por Meier y producido en Los Ángeles por Gustavo Borner, productor reconocido en la industria musical. El lanzamiento se acompañó de un videoclip en plano secuencia dirigido por el mismo cantante, que forma parte de un cortometraje de cinco capítulos, cada uno correspondiente a los sencillos que preceden al álbum. El artista buscó que este nuevo sencillo combine disfrute y reflexión, atrapando primero con el ritmo y luego dejando una pregunta al oyente.

La estrategia de Christian Meier apunta a consolidar su presencia en el panorama musical peruano y latinoamericano, conectando con nuevas generaciones sin perder la esencia que lo ha convertido en uno de los referentes de la escena local. Los tres sencillos previos del artista han acumulado cientos de miles de reproducciones en plataformas digitales, lo que evidencia el impacto de su propuesta renovada.

El videoclip de ‘No Aguanta’ suma un capítulo más al universo audiovisual que Meier ha construido para este nuevo ciclo artístico. La narrativa de los videos refuerza la idea de un proyecto concebido como experiencia continua y no solo como una serie de canciones aisladas.

Expectativa por la gira

La gira “Así Es El Tour” representa para Christian Meier un reencuentro con su público en escenarios emblemáticos. Los conciertos programados para el 12 y 13 de marzo en el Gran Teatro Nacional prometen un recorrido por los grandes éxitos de su carrera y las nuevas composiciones de su próximo álbum. La propuesta escénica busca celebrar tanto el pasado como el futuro del artista, con un repertorio pensado para conectar generaciones.

El interés por los conciertos de Meier se refleja en la velocidad con la que se agotaron las entradas para la primera fecha. Desde el anuncio de la segunda función, la demanda se mantiene alta y la expectativa crece entre los seguidores. La venta de entradas se realiza exclusivamente a través de Ticketmaster.

La presencia sostenida de Christian Meier en la música peruana y su capacidad para reinventarse han sido reconocidas por diversos medios. "Me gusta explorar, me gusta sentir que puedo seguir contando historias en distintos ámbitos, en la música, en la actuación, en el cine. De eso se trata la vida, creo que se trata de seguir produciendo, de mantenernos siempre creativos y de mantenernos activos", dijo en una última entrevista con Infobae Perú.

“No Aguanta” ya se encuentra disponible en servicios de streaming como Spotify, Apple Music y YouTube. El sencillo marca un paso importante en el camino hacia el nuevo álbum de Meier, del que aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento ni el título definitivo. El artista anticipó que el proyecto se irá revelando por capas y que cada sencillo aportará una pieza al relato general.

