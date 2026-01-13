Perú

Magaly Medina responde a la parodia de María Pía Copello tras cirugía: “Hay demasiada hipocresía”

La periodista aseguró que no le afectan las bromas y destacó el respaldo masivo en redes sociales. Además, afirmó que prefiere mostrarse sin filtros antes que alimentar una imagen falsa

María Pía Copello se une a la tendencia y, con pañoleta en la cabeza, realiza una divertida parodia de una llamada a Magaly Medina para preguntarle todos los detalles de su reciente cirugía. Video: Instagram.

La reciente intervención estética de Magaly Medina en Argentina no solo marcó un nuevo episodio en la vida pública de la conductora, sino que volvió a colocarla en el centro de la conversación mediática. El cambio en su rostro tras someterse a un lifting facial fue suficiente para generar una avalancha de reacciones en redes sociales, comentarios divididos y, sobre todo, contenido viral que trascendió el ámbito de la farándula tradicional.

Entre ese material, destacó la parodia realizada por María Pía Copello, quien imitó el look de recuperación de la periodista, luciendo una pañoleta amarilla y lentes de sol, una imagen que rápidamente acumuló millones de vistas.

Lejos de tratarse de una burla anónima, la parodia adquirió mayor relevancia por provenir de alguien cercano a la conductora de ATV, una figura con la que ha compartido no solo espacios televisivos, sino también una amistad conocida públicamente. El video de Copello no tardó en “rallar” en reproducciones, provocando risas, comentarios cómplices y también críticas por parte de usuarios que consideraron el gesto como una exposición innecesaria del proceso personal que atraviesa la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina afirma no molestarse por bromas de María Pía Copello

Ante la ola de reacciones, Magaly Medina decidió pronunciarse y lo hizo fiel a su estilo directo y sin rodeos. La periodista dejó en claro que las bromas, incluso las que provienen de su entorno cercano, no la afectan como muchos podrían suponer. Por el contrario, utilizó la situación para reflexionar sobre lo que considera uno de los grandes males del espectáculo: la hipocresía alrededor de los procedimientos estéticos y la obsesión por aparentar una perfección inexistente.

Creo que todos estamos acostumbrados a ocultar lo que nos hacemos y de pronto aparecer deslumbrantes como si se tratara de un milagro de la naturaleza”, expresó Magaly Medina, dejando entrever que, en su experiencia, gran parte del mundo del showbusiness opta por negar o minimizar las intervenciones quirúrgicas. Para la conductora, esta práctica alimenta una narrativa falsa que engaña al público y refuerza estándares irreales de belleza.

Con la misma contundencia que la caracteriza, la periodista fue más allá y apuntó directamente a quienes critican su decisión de mostrarse tal cual está durante el proceso de recuperación. “Hay demasiada hipocresía en el mundo del showbusiness y mi filosofía de vida no va por ahí”, afirmó a Trome.

La conductora también recordó que su manera de comunicarse no es nueva ni responde a una estrategia coyuntural. “Todos saben que me gusta hablar claro, alto y fuerte, sin mentiras”, señaló, reafirmando una identidad mediática que ha construido durante décadas y que le ha valido tanto seguidores fieles como detractores acérrimos. En esa misma línea, cerró su declaración con una frase que resume su postura frente a la exposición pública: “A mí se me quiere o se me odia”.

Magaly Medina sorprendida con la expectativa que tuvo el paso a paso de su cirugía

Más allá de la polémica, uno de los aspectos que la conductora destacó con mayor énfasis fue la respuesta del público en redes sociales. Al compartir videos al natural y sin producción, mostrando el paso a paso de su recuperación, Magaly Medina se encontró con una reacción que superó ampliamente sus expectativas. Lejos del rechazo que algunos anticipaban, la audiencia respondió con curiosidad, apoyo y un interés masivo por conocer los detalles de su intervención.

Mis videos al natural y sin producción que he posteado tienen millones de vistas y los comentarios ya van a llegar a los 10 mil”, afirmó la periodista, subrayando el impacto que tuvo su decisión de no esconder el proceso. Para Medina, estas cifras no solo reflejan popularidad, sino también una conexión genuina con un público que valora la honestidad por encima de la perfección artificial.

La conductora confesó que jamás imaginó el nivel de expectativa que generaría mostrar abiertamente su experiencia. “Jamás imaginé el nivel de expectativa que iba a causar publicar el paso a paso de mi intervención”, concluyó.

