Directorio de APC despide a Manuel Acuña Forno de la gerencia general luego de que pateara a una mujer en Miraflores

Directorio de la empresa APC destituyó a su gerente general luego de agredir a una mujer en Miraflores. (Crédito: Canal N)

El directorio de APC Corporación S.A. anunció la desvinculación inmediata de Manuel Enrique Acuña Forno del cargo de gerente general, luego de que se difundiera un video en el que se le observa agrediendo por la espalda a una mujer en el distrito de Miraflores. La decisión fue adoptada tras una sesión extraordinaria convocada específicamente para evaluar los hechos registrados y difundidos públicamente.

De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa, la separación del cargo tiene efecto inmediato y comprende “todo cargo, función y responsabilidad en la gestión empresarial”. El directorio precisó que la conducta atribuida al entonces gerente general motivó una reacción inmediata por su gravedad y por la incompatibilidad con los estándares institucionales de la compañía.

La empresa señaló que el hecho generó un rechazo unánime dentro de la organización, debido a la agresión física cometida contra una transeúnte en la vía pública y al impacto que tuvo la difusión del video en la opinión pública.

Empresa APC desvincula a Manuel Acuña Forno luego de video que registra agresión a una mujer. (Foto composición: Infobae Perú)

Vulneración de normas internas

En su comunicado, el directorio de APC expresó su “tajante rechazo e indignación” frente a la conducta de Acuña Forno, señalando que lo ocurrido es “totalmente incompatible con los principios, valores y políticas empresariales” de la corporación.

Asimismo, la empresa precisó que las acciones del exgerente general vulneran su Reglamento Interno de Trabajo, su Política de Prevención de la Violencia y Promoción de la Equidad, así como su Código de Ética y Conducta. “Lo difundido en el reportaje aludido es un hecho totalmente incompatible con los principios y valores de APC Corporación S.A.”, se lee en el documento.

El directorio también dejó constancia de que el comportamiento del exfuncionario no representa la cultura organizacional de la empresa ni los estándares éticos que promueve en su gestión empresarial.

Empresa APC desvincula a Manuel Acuña Forno luego de video que registra agresión a una mujer. (Foto: FB/@APC Corporación)

Nuevo gerente general

Tras la desvinculación de Acuña Forno, el directorio designó a Eduardo Miguel Guembes León como nuevo gerente general de APC Corporación S.A. Según la empresa, el nuevo directivo cuenta con amplio conocimiento operativo y financiero, lo que permitirá asegurar la continuidad de la gestión.

La compañía indicó que esta designación busca garantizar la estabilidad administrativa y operativa de la organización, evitando afectaciones en el desarrollo de sus actividades y en la conducción de sus negocios.

Finalmente, la empresa reafirmó su postura de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia. “Declaramos que las acciones del señor Acuña Forno no reflejan la cultura y valores éticos que difunde APC. Ratificamos la tolerancia cero frente a estos actos que tanto daño hacen a nuestra sociedad”, concluye el comunicado.

Empresario agredió con una patada a joven médico que caminaba por la calle en Miraflores. (Crédito: América Noticias)

Sujeto agredió a mujer por la espalda

Hace unos días, una joven médico de 32 años fue agredida en el distrito de Miraflores luego de un incidente de tránsito ocurrido cuando cruzaba correctamente por un paso peatonal. El hecho se registró alrededor de las 3:00 de la tarde en la intersección de las calles Trípoli y Bolognesi, según imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con los registros, la víctima, identificada como Renata Pulcha Ugarte, caminaba por el cruce peatonal cuando una camioneta se aproximó sin reducir la velocidad y estuvo a punto de atropellarla. Ante el riesgo, la joven golpeó con la mano la parte posterior del vehículo como reacción inmediata, y continuó su camino sin prever la reacción del conductor.

Médica denuncia ataque cobarde por la espalda en cruce peatonal de Miraflores. Créditos: Cuarto Poder

Segundos después, el chofer descendió del auto y corrió hacia ella, propinándole una patada por la espalda a la altura de la zona lumbar. Tras el ataque, la víctima se tambaleó y enfrentó a su agresor, reclamándole por su conducta imprudente. Las imágenes muestran que el sujeto intentó nuevamente agredirla con manotazos en plena vía pública y ante la presencia de otros transeúntes.