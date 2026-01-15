Perú

Directorio de APC despide a Manuel Acuña Forno de la gerencia general luego de que pateara a una mujer en Miraflores

Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en que el sujeto descendió de su vehículo y atacó a la joven por la espalda

Guardar
Directorio de la empresa APC destituyó a su gerente general luego de agredir a una mujer en Miraflores. (Crédito: Canal N)

El directorio de APC Corporación S.A. anunció la desvinculación inmediata de Manuel Enrique Acuña Forno del cargo de gerente general, luego de que se difundiera un video en el que se le observa agrediendo por la espalda a una mujer en el distrito de Miraflores. La decisión fue adoptada tras una sesión extraordinaria convocada específicamente para evaluar los hechos registrados y difundidos públicamente.

De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa, la separación del cargo tiene efecto inmediato y comprende “todo cargo, función y responsabilidad en la gestión empresarial”. El directorio precisó que la conducta atribuida al entonces gerente general motivó una reacción inmediata por su gravedad y por la incompatibilidad con los estándares institucionales de la compañía.

La empresa señaló que el hecho generó un rechazo unánime dentro de la organización, debido a la agresión física cometida contra una transeúnte en la vía pública y al impacto que tuvo la difusión del video en la opinión pública.

Empresa APC desvincula a Manuel
Empresa APC desvincula a Manuel Acuña Forno luego de video que registra agresión a una mujer. (Foto composición: Infobae Perú)

Vulneración de normas internas

En su comunicado, el directorio de APC expresó su “tajante rechazo e indignación” frente a la conducta de Acuña Forno, señalando que lo ocurrido es “totalmente incompatible con los principios, valores y políticas empresariales” de la corporación.

Asimismo, la empresa precisó que las acciones del exgerente general vulneran su Reglamento Interno de Trabajo, su Política de Prevención de la Violencia y Promoción de la Equidad, así como su Código de Ética y Conducta. “Lo difundido en el reportaje aludido es un hecho totalmente incompatible con los principios y valores de APC Corporación S.A.”, se lee en el documento.

El directorio también dejó constancia de que el comportamiento del exfuncionario no representa la cultura organizacional de la empresa ni los estándares éticos que promueve en su gestión empresarial.

Empresa APC desvincula a Manuel
Empresa APC desvincula a Manuel Acuña Forno luego de video que registra agresión a una mujer. (Foto: FB/@APC Corporación)

Nuevo gerente general

Tras la desvinculación de Acuña Forno, el directorio designó a Eduardo Miguel Guembes León como nuevo gerente general de APC Corporación S.A. Según la empresa, el nuevo directivo cuenta con amplio conocimiento operativo y financiero, lo que permitirá asegurar la continuidad de la gestión.

La compañía indicó que esta designación busca garantizar la estabilidad administrativa y operativa de la organización, evitando afectaciones en el desarrollo de sus actividades y en la conducción de sus negocios.

Finalmente, la empresa reafirmó su postura de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia. “Declaramos que las acciones del señor Acuña Forno no reflejan la cultura y valores éticos que difunde APC. Ratificamos la tolerancia cero frente a estos actos que tanto daño hacen a nuestra sociedad”, concluye el comunicado.

Empresario agredió con una patada a joven médico que caminaba por la calle en Miraflores. (Crédito: América Noticias)

Sujeto agredió a mujer por la espalda

Hace unos días, una joven médico de 32 años fue agredida en el distrito de Miraflores luego de un incidente de tránsito ocurrido cuando cruzaba correctamente por un paso peatonal. El hecho se registró alrededor de las 3:00 de la tarde en la intersección de las calles Trípoli y Bolognesi, según imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con los registros, la víctima, identificada como Renata Pulcha Ugarte, caminaba por el cruce peatonal cuando una camioneta se aproximó sin reducir la velocidad y estuvo a punto de atropellarla. Ante el riesgo, la joven golpeó con la mano la parte posterior del vehículo como reacción inmediata, y continuó su camino sin prever la reacción del conductor.

Médica denuncia ataque cobarde por
Médica denuncia ataque cobarde por la espalda en cruce peatonal de Miraflores. Créditos: Cuarto Poder

Segundos después, el chofer descendió del auto y corrió hacia ella, propinándole una patada por la espalda a la altura de la zona lumbar. Tras el ataque, la víctima se tambaleó y enfrentó a su agresor, reclamándole por su conducta imprudente. Las imágenes muestran que el sujeto intentó nuevamente agredirla con manotazos en plena vía pública y ante la presencia de otros transeúntes.

Temas Relacionados

MirafloresLimaManuel Acuña FornoAPCperu-noticias

Más Noticias

¿Dar de baja el RUC de un establecimiento permanente es lo mismo que extinguir una sociedad?

La Autoridad Tributaria ha decidido igualar la situación de baja definitiva –extinción del RUC– con un procedimiento societario de disolución, liquidación y extinción

¿Dar de baja el RUC

Impulsan censura contra Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, por “indebida injerencia” en decisiones judiciales

La congresista Ruth Luque anunció una moción de censura contra el legislador fujimorista por supuesta presión a jueces que llevan el caso de la matanza de Cayara

Impulsan censura contra Fernando Rospigliosi,

Calor extremo: adultos mayores y pacientes cardíacos son los más vulnerables durante el verano

Especialistas advierten que la combinación de altas temperaturas, humedad y cambios climáticos imprevistos pone en riesgo a quienes padecen enfermedades cardíacas y a la población de adultos mayores

Calor extremo: adultos mayores y

Aeropuerto Jorge Chávez: vuelos directos Lima-Miami podrían cancelarse en las próximas semanas por nueva TUUA internacional

Los pilotos que operan en el aeropuerto de Lima alertaron que LATAM ya comenzó con el desvío de rutas directas hacia Punta Cana y Cancún. Limeños tendrían que hacer conexión en Brasil

Aeropuerto Jorge Chávez: vuelos directos

Sorteo para la fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: fecha, horario y canal del evento

Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín conocerán a sus rivales en la primera ronda del torneo continental que se jugará en Lima del 18 al 22 de febrero

Sorteo para la fase de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga señala que

Rafael López Aliaga señala que no teme probar alimentos que le regalan en campaña: “Si me quieren drogar, que me droguen”

Le dan la razón a Mario Vizcarra: Luz Pacheco, presidenta del TC, habría infringido neutralidad por declaraciones sobre su candidatura

Mario Vizcarra estuvo en audiencia del JNE, pero no intervino

Fiscalía asegura continuidad de 54 investigaciones por muertes en protestas tras temor por impunidad y cierre del Eficavip

JNE deja al voto el caso de Mario Vizcarra: Esto se dijo en la audiencia clave para Perú Primero

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón reaparece y abandona

Samahara Lobatón reaparece y abandona el departamento donde vivía con Bryan Torres tras denuncia por intento de feminicidio

“Yo soy músico”: Gian Marco enfrenta incómodo encuentro con influencer y se vuelve viral

Miranda Capurro responde a críticas por antiguo post sobre Bad Bunny: “ Yo solo quiero ir al concierto a disfrutarlo”

Conciertos de BTS en Perú: denuncian ofertas de “apoyo económico” y entradas a cambio de favores sexuales

Armys vuelven viral su carta de requerimientos a la promotora que trae a BTS a Perú

DEPORTES

Sorteo para la fase de

Sorteo para la fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: fecha, horario y canal del evento

Jesús Pretell declaró que “LDU de Quito me recuerda a Sporting Cristal por el cariño de la hinchada”

Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini: fecha, hora y dónde ver partido por semifinales del Challenger de Buenos Aires

Alianza Lima sorprende y ficha a delantera india que hizo historia en la Champions League Femenino: “He seguido al equipo”

Dos clubes podrían no jugar la Liga 1 2026 tras suspensión de licencias a pocos días del arranque del Torneo Apertura