Perú

Fiscalía investiga choque múltiple en la Panamericana Sur que dejó muertos y heridos

Accidente ocurrió en el kilómetro 17, a la altura del puente Brisas de Villa, e involucró a cinco vehículos

Triple choque en la Panamericana
Triple choque en la Panamericana Sur provoca una víctima fatal y varios lesionados| Latina Noticias

La Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores (Segundo Despacho) inició diligencias urgentes para esclarecer el choque múltiple ocurrido en el kilómetro 17 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente Brisas de Villa, que dejó tres personas fallecidas y al menos ocho heridas, en uno de los accidentes más graves registrados en la zona en las últimas semanas.

La fiscal provincial Victoria Milagritos Briceño Portilla dispuso el levantamiento de los cadáveres y coordina con la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Sur las diligencias destinadas a establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las posibles responsabilidades penales.

Entre las acciones ordenadas se encuentran la toma de declaraciones a testigos, revisión de cámaras de seguridad, peritajes técnicos a los vehículos involucrados y la evaluación de las condiciones de la vía.

Fiscalía inicia diligencias por choque
Fiscalía inicia diligencias por choque múltiple en la Panamericana Sur. Foto: Ministerio Público / X

Cinco vehículos involucrados en el impacto

De acuerdo con la Policía de Tránsito, el choque involucró a cinco vehículos: un camión que transportaba pollos, una furgoneta de transporte de personal, una unidad perteneciente a la Municipalidad de Lima y otros dos vehículos particulares.

El accidente ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando el tránsito comenzaba a intensificarse en esta importante vía que conecta el sur de Lima con el resto del país.

Revelan imágenes del accidente en
Revelan imágenes del accidente en la Panamericana Sur: dos trabajadores de EMAPE murieron tras el impacto| ANDINA/Ricardo Cuba|Canal N

Trabajadores realizaban mantenimiento en la vía

Testigos y personal de emergencia informaron que trabajadores de EMAPE realizaban labores de mantenimiento en la carretera al momento del accidente. La furgoneta de transporte de personal se encontraba detenida esperando a que los trabajadores culminaran sus tareas cuando fue impactada violentamente por el camión de gran tamaño que trasladaba pollos.

El impacto provocó que una de las unidades quedara empotrada en la parte central de la vía, generando una escena de gran complejidad para los rescatistas.

Imágenes de una cámara de seguridad muestran el preciso instante en que un camión que transportaba pollos impacta a gran velocidad contra dos vehículos de mantenimiento en la Panamericana Sur. El trágico accidente dejó un saldo de dos fallecidos y ocho heridos. Canal N

Rescate prolongado entre fierros retorcidos

Bomberos de varias compañías, con apoyo de brigadas de Surco y Villa El Salvador, utilizaron cizallas hidráulicas, cortadoras y equipos especializados para liberar a las personas atrapadas.

Uno de los trabajadores municipales quedó atrapado entre los fierros de la furgoneta. Permanecía consciente, pero con múltiples lesiones, mientras recibía oxígeno y soporte médico durante las maniobras de rescate, que se extendieron por varias horas debido a la deformación de la estructura metálica del vehículo.

Víctimas identificadas

Las víctimas mortales fueron identificadas como:

  • Wilfredo Solano Palma, capataz del equipo de limpieza vial de la Municipalidad de Lima, quien falleció en el lugar del accidente.
  • Jessica Corachahua Toledo, quien fue trasladada con vida al Hospital María Auxiliadora, pero murió horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

Los al menos ocho heridos fueron evacuados por personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y del Hospital de la Solidaridad a distintos centros de salud.

Un trágico accidente múltiple ocurrido en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur ha dejado un lamentable saldo de dos personas fallecidas y cinco heridas. La colisión involucró a varios camiones de carga pesada, generando una gran congestión vehicular mientras las autoridades investigan las causas. | Latina TV

Tránsito restringido y labores de emergencia

El accidente generó una fuerte congestión vehicular en ambos sentidos de la Panamericana Sur. La vía permaneció parcialmente restringida durante varias horas mientras se realizaban las labores de rescate, atención médica, retiro de vehículos y peritajes policiales.

Una persona permanecía aún atrapada dentro de uno de los camiones cuando llegaron los primeros equipos de emergencia, lo que obligó a un despliegue coordinado de bomberos, policías y personal médico.

Investigación busca establecer causas

La Fiscalía evalúa diversas hipótesis, entre ellas exceso de velocidad, falta de señalización durante los trabajos de mantenimiento, imprudencia de los conductores y posibles fallas mecánicas.

Las autoridades indicaron que los resultados de los peritajes técnicos serán determinantes para establecer las responsabilidades penales correspondientes.

El kilómetro 17 de la Panamericana Sur es uno de los tramos con mayor tránsito diario de vehículos de carga, transporte público y vehículos particulares, lo que incrementa el riesgo de accidentes, especialmente cuando se realizan trabajos de mantenimiento sin una adecuada gestión del tránsito.

