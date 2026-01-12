Disparos en pleno evento musical en SMP deja dos heridos y pánico entre decenas de familias en centro recreacional

Balacera interrumpe concierto en San Martín de Porres: dos personas heridas tras ataque armado en centro recreacional. (Exitosa)

Un domingo de música y reunión familiar terminó marcado por disparos y pánico en el distrito de San Martín de Porres. El centro recreacional Villa Carmencita, conocido por albergar eventos musicales de verano, se convirtió en escenario de un ataque armado que dejó dos personas heridas y decenas de asistentes buscando refugio. El hecho ocurrió mientras varias orquestas animaban el local y el público ocupaba gran parte del recinto.

La violencia irrumpió sin advertencia. Dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron a la entrada principal y dispararon hacia el interior del establecimiento. La secuencia desató gritos, carreras y confusión. Familias completas, grupos de amigos y trabajadores del evento intentaron ponerse a salvo en cuestión de segundos, mientras la música se interrumpía de forma abrupta.

La escena resultó aún más delicada por el entorno. Villa Carmencita se ubica en una zona transitada, rodeada de negocios y frente a un colegio. Vecinos y asistentes coincidieron en que el riesgo no solo alcanzó a quienes se encontraban dentro del local, sino también a quienes circulaban por los alrededores en ese momento.

Ataque armado durante el evento musical

El tiroteo se produjo cuando el espectáculo se encontraba en pleno desarrollo. Según el registro de lo ocurrido, los atacantes dispararon de forma indiscriminada desde el exterior. Uno de los proyectiles alcanzó a un agente de seguridad que se encontraba de franco. El efectivo respondió con su arma, lo que derivó en un cruce de disparos en la puerta del local. En medio de esa situación, una mujer también resultó herida.

El momento quedó reflejado en testimonios recogidos por medios locales. En una transmisión se escuchó: “Es el preciso instante en el que un ataque a balazos por parte de dos sujetos a bordo de una motocicleta obligó a paralizar el evento de verano en el centro recreacional Villa Carmencita de San Martín de Porres”. Dentro del recinto, el temor se apoderó de los asistentes. Una espectadora relató: “Nos escondimos todos en el baño. Eran bastantes personas. Todos estábamos asustados”.

Pese al peligro, el evento continuó cerca de una hora más. Desde el escenario, un animador intentó tranquilizar al público con el mensaje: “La seguridad está afuera, así que tranquilos, muchachos, no ha pasado nada, continuamos con el evento, todo está tranquilo”. Sin embargo, la tensión se mantuvo hasta la intervención policial y la posterior cancelación definitiva del espectáculo.

Heridos y traslado a centros de salud

Las víctimas del ataque recibieron atención de emergencia. Edgar Elías Huamán Quispe, de 49 años, efectivo policial que se encontraba fuera de servicio, y María Elena Lozano Ochoa, de 56, sufrieron impactos de bala en el hombro. Ambos fueron trasladados al Hospital Cayetano Heredia. El Ministerio de Salud informó que la mujer permanece estable, mientras el diagnóstico del agente resultó similar tras su evaluación médica.

La Policía Nacional, a través de la comisaría Laura Caller, acordonó la zona y permitió el ingreso de peritos del Ministerio Público. En el lugar se registró la presencia de al menos cuatro casquillos de bala, dato clave para la investigación balística.

Las autoridades vinculan el atentado con un caso de cobro de cupos. De acuerdo con la información policial, los propietarios del local se negaron a cumplir exigencias económicas de una banda criminal. Este ataque representó el segundo contra el mismo negocio en los primeros días del año. Un trabajador del lugar confirmó esa situación al señalar: “Ya tres veces, ya tres veces ya va con este”, y luego precisó el motivo: “Es, es, es ese motivo, pues. Extorsión”.

Vecinos y trabajadores señalaron que hechos similares ocurrieron con anterioridad. Un testigo recordó: “La vez pasada también lo mismo. Estábamos adentro nosotros y hubo balacera aquí en la puerta y todos corrieron”. Otra voz agregó que días antes “balearon a un seguridad… en la espalda”, lo que refuerza la hipótesis de ataques reiterados con el mismo patrón.

Investigación policial y preocupación vecinal

Tras el atentado, la Policía Nacional inició peritajes y revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables, quienes escaparon en la motocicleta tras los disparos. El caso se suma a otros episodios registrados en San Martín de Porres, donde comerciantes y organizadores de eventos enfrentan amenazas constantes de bandas dedicadas a la extorsión.

La preocupación se extiende entre los vecinos del sector. Durante una cobertura en vivo, un reportero describió el entorno del local y advirtió sobre el riesgo: “Este lugar está ubicado en un punto bastante estratégico… hay un colegio frente a donde se encuentra este lugar”. Residentes de la zona expresaron temor y, bajo reserva de identidad, señalaron que preferirían el traslado del centro recreacional debido a los ataques repetidos.

Mientras las investigaciones avanzan, el episodio deja en evidencia una problemática que afecta a comerciantes, trabajadores y familias que buscan espacios de recreación, en un contexto donde la violencia asociada a la extorsión continúa presente en varios distritos de Lima Norte.