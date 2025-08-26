Perú

Zaperoko recuperó sus instrumentos robados: policía los halló a 48 horas del hurto

La agrupación salsera del Callao fue víctima de robo a su bus, quedando sin varios de sus elementos de trabajo

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Zaperoko recuperó sus instrumentos robados: policía los halló a las 48 horas | América TV

La orquesta salsera Zaperoko consiguió recuperar los instrumentos robados de su bus tan solo 48 horas después del delito, tras la intervención del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú en el Callao. El hallazgo y la restitución del equipamiento permitieron a la agrupación retomar su agenda artística, tras varios días de incertidumbre.

El director musical de la orquesta, Jhonny Peña, relató cómo vivió el proceso de recuperación. “Reconocí, hemos recuperado todo del ladrón”, afirmó el músico en conversación con América TV.

Peña sostuvo que él mismo acudió a las instalaciones policiales para certificar que el material incautado correspondía efectivamente a lo sustraído a la agrupación. “Solo fui a reconocer que eran mis cosas y al sujeto que lo sustrajo ya lo capturaron”, agregó el director de Zaperoko.
Zaperoko recuperó sus instrumentos robados:
Zaperoko recuperó sus instrumentos robados: policía los halló a las 48 horas

Los instrumentos se encontraron en la cuadra 1 de Jr. Tacna Norte, en pleno Callao. Entre los elementos identificados estaban dos campanas de metal, tres mazos de fibra de vidrio, un parante de aluminio, una cortina musical, un bongó y dos estuches, todos parte del arsenal musical de la agrupación. El Escuadrón Verde recuperó el botín solo dos días después de levantarse la denuncia formal.

La alerta se activó a raíz de la denuncia interpuesta la noche del sábado 24 de agosto, cuando el equipo de Zaperoko detectó el robo al intentar desplazarse hacia otra presentación. La Policía identificó y detuvo a Leandro Enrique Zeña Quillatupa, de 35 años, quien posee antecedentes previos por hurto y robo.

El presunto responsable permanece bajo investigación en el Complejo Policial Alipio Ponce del Callao. La intervención se ejecutó en el contexto de la investigación por presunto delito contra el patrimonio.

Zaperoko recuperó sus instrumentos robados:
Zaperoko recuperó sus instrumentos robados: policía los halló a las 48 horas

La agrupación agradeció el rápido accionar policial, que permitió restaurar la totalidad de los instrumentos sustraídos en apenas dos días. Para Zaperoko, este retorno supone el reencuentro con su principal fuente de trabajo y el cumplimiento de los compromisos artísticos pactados, algunos de los cuales resultaron afectados luego del robo.

Así fue el robo al bus de Zaperoko

La noche del sábado 23 de agosto a las 22:00, los músicos de Zaperoko hicieron una pausa en sus presentaciones para cenar en un restaurante localizado en la cuadra 8 de la Avenida Sáenz Peña en el Callao. Durante esa hora, el bus de la orquesta, donde transportan sus instrumentos y equipo de trabajo, permaneció estacionado en las inmediaciones.

Cuando el equipo se disponía a trasladarse para cumplir otra actuación, Jhonny Peña, director musical, narró que descubrieron el forzamiento de la bodega del autobús y la desaparición de los objetos musicales. “Estuvimos como una hora cenando y en la siguiente presentación nos dimos cuenta que la bodega estaba forcejeada y la levantaron y se habían llevado los instrumentos”, explicó Peña a Latina Noticias.

Los objetivos del robo fueron herramientas de uso profesional de la agrupación, indispensables para sus actividades diarias. “Nos afecta bastante. Ayer hemos perdido trabajos y hoy también tenemos presentaciones. Tenemos que solucionar que nos presten aunque sea para trabajar”, señaló el director durante el mismo reporte.

Orquesta Zaperoko fue víctima de robo en su propio bus | Latina

Zaperoko precisó que parte del material sustraído estaba marcado con su logo, aspecto que complica la reventa a terceros. Entre los elementos robados y luego recuperados figuraban un estuche con bongó, dos campanas, una lluvia, un parante de congas y otros accesorios personalizados.

La denuncia pública impulsada por la agrupación generó solidaridad y movilización en redes sociales para evitar el comercio ilegal del material. Además, la orquesta ofreció una recompensa a quienes proporcionaran información relevante para la recuperación de sus instrumentos. El llamado, compartido en todas sus cuentas digitales, cerraba solicitando a la comunidad compartir el mensaje y agradeciendo el respaldo recibido tras el robo.

Temas Relacionados

ZaperokoPolicíaRoboperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Todo lo que se sabe sobre la huelga de hambre seca de Betssy Chávez: sus reclamos desde prisión y su estado de salud

El experto en salud pública, Marco Almerí, advirtió que las personas que acatan esta medida de protesta fallecen entre el cuarto y séptimo día

Todo lo que se sabe

Sedapal programa corte de agua en Lima para mañana 27 de agosto en estos 4 distritos: zonas y horarios

La empresa estatal detalló, a través de sus redes sociales, cuáles serán las zonas afectadas de la capital y en qué horarios será la interrupción del servicio

Sedapal programa corte de agua

Se reveló el motivo por el que Piero Cari no fue convocado a la selección peruana absoluta para los partidos por Eliminatorias 2026

El técnico Óscar Ibáñez tenía en consideración al volante de Alianza Lima, sin embargo, prefirió no citarlo para los choques ante Uruguay y Paraguay

Se reveló el motivo por

Cierre parcial en av. Ramiro Prialé por construcción del bypass Las Torres: desvío vehicular desde este 27 de agosto

La rehabilitación comprende accesos de entrada y salida a un viaducto de 1,4 kilómetros, lo que implica cierres parciales de la vía entre Huachipa y Las Torres, y entre Carapongo y Ferrocarril

Cierre parcial en av. Ramiro

Intervienen local de lubricantes en Ventanilla que vendía material de abuso sexual infantil por WhatsApp

Una operación fiscal en el distrito limeño permitió capturar a sospechosos que comercializaban contenido de abuso sexual infantil por aplicaciones de mensajería, tras la denuncia de un ciudadano que fue incorporado a uno de los grupos

Intervienen local de lubricantes en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy: a cuánto se

Dólar hoy: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 26 de agosto

La confianza del agro cayó 15% en 2025 y se derrumbó la inversión, según un informe privado

Cómo la forma de manzana o pera del cuerpo influye en el envejecimiento del corazón

Qué significa hablar dormido según la psicología y a qué síntomas prestar atención

Dónde voto el 7 de septiembre en las elecciones de Buenos Aires 2025

INFOBAE AMÉRICA
“110 625″: el mensaje escrito

“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitación

Una rara tarjeta deportiva de Michael Jordan y Kobe Bryant rompe el récord mundial en una subasta

Cráteres ocultos, lluvias mediterráneas y migraciones humanas: el hallazgo que desafía la historia climática del Sahara

El astrofísico Adam Becker advirtió sobre la obsesión de la élite tecnológica por la inmortalidad y el control global

El futuro de Bolivia depende de la restitución constitucional para retirar al crimen organizado del poder

TELESHOW
La inesperada reacción de Nico

La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio

Joaquín Levinton contó cuántas veces tuvo que dar el examen para sacar el registro: “Me la tenían jurada”

La profunda reflexión de Nicki Nicole por su cumpleaños y el comentario de Lamine Yamal que encendió las redes

Nico Occhiato celebró el cumpleaños de Flor Jazmín con una tierna declaración: “La mujer más increíble”

La deslumbrante actuación de Alan Lez en La Voz Argentina con un hit de Michael Jackson: “Lo transformaste en magia”