Dayiro Castañeda: El regreso de Dayiro Castañeda y su orquesta a los escenarios: “La elegancia de la cumbia peruana”

El joven artista vuelve a la escena pública con un proyecto que mezcla nostalgia y renovación. Infobae Perú / Captura: TikTok

Dayiro Castañeda ha iniciado una nueva etapa profesional lejos de la actuación que lo hizo conocido desde niño. El exactor infantil peruano se ha lanzado oficialmente como cantante de cumbia, marcando su retorno al escenario público luego de varios años fuera de la televisión.

Con el proyecto Dayiro y su orquesta, el joven artista busca consolidarse dentro del género tropical y conectar con una nueva audiencia, mientras el público que lo recuerda por su etapa infantil vuelve a mirarlo desde otro lugar.

Muchos peruanos conocieron a Dayiro cuando tenía apenas 4 años, edad en la que comenzó su carrera artística. Desde entonces, participó en programas de América Televisión, series nacionales, campañas publicitarias y proyectos musicales.

Destacó por su facilidad para el baile, su rapidez para memorizar coreografías y su naturalidad frente a cámaras. Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los niños talento más reconocidos de la televisión peruana.

Hoy, con 19 años y próximo a cumplir 20, Dayiro decidió, junto a su familia, dar un giro a su carrera. Tras una pausa voluntaria en su exposición mediática, optó por formarse profesionalmente en el canto y preparar un proyecto musical propio. El objetivo, según ha señalado, es ofrecer un show de calidad, con una propuesta clara y bien trabajada.

Dayiro y su familia

Dayiro es el segundo de cinco hermanos, y el apoyo de su entorno familiar ha sido clave en este proceso. Durante los años en los que estuvo alejado de la televisión, priorizó su crecimiento personal y evitó saltarse etapas. Él mismo ha explicado que, aunque se encontraba en un buen momento profesional siendo niño, lo más importante era vivir su infancia con normalidad. Esa decisión fue respaldada por sus padres, quienes apostaron por su bienestar antes que por la continuidad en pantalla.

Durante su etapa como actor infantil, Castañeda acumuló una trayectoria poco común para su edad. Llegó a presentarse en el show de Don Francisco, participó en un programa conducido por Raúl Romero, formó parte de series como ‘Mi amor, el wachimán’ y desarrolló un proyecto con Warner Bros que se trabajó entre México y Colombia. Además, fue parte de campañas nacionales, tuvo presencia artística en Estados Unidos y lanzó videoclips infantiles, entre ellos el conocido ‘Chu chu ua’.

Usuarios felicitan a Dayiro

A pesar de estar en un punto alto de su carrera infantil, Dayiro Castañeda decidió hacer una pausa. Según ha explicado, lo hizo para no perderse etapas importantes de su vida. Ese tiempo le permitió definir qué camino quería seguir y prepararse para regresar con una propuesta distinta. Con el paso de los años, la música se consolidó como su principal interés.

Con ese enfoque nace Dayiro y su orquesta, el proyecto con el que se presenta este 2026 como cantante de cumbia. Actualmente, el joven artista se encuentra trabajando en su primer álbum, el cual incluirá canciones propias y covers románticos, adaptados a su estilo. Además, ya ha empezado a presentarse en programas y escenarios, donde ha mostrado el resultado de su preparación vocal.

La respuesta del público ha sido mayoritariamente positiva. En redes sociales, los comentarios destacan su elegancia en el escenario, su crecimiento artístico y el perfil bajo con el que ha regresado. “EL CABALLERO DE LA CUMBIA”, escribió un usuario, mientras otro comentó: “Con él no se toma cerveza, se toma whisky”, en referencia a su imagen. Una seguidora señaló: “Mi niño elegante con clases”, y otro mensaje resaltó: “Cuando te das cuenta que la cumbia puede ser muy elegante también”.

Otros comentarios ponen el acento en su evolución personal. “Chiquito era, ahora una promesa de la cumbia”, escribió una usuaria, mientras que otro mensaje indicó: “Perfil bajo, sin escándalos, subiendo como la espuma”. También hubo quienes recordaron su etapa infantil con cariño: “Yo de niña bailaba el ‘Chu chu ua’ de Dayiro, ahora me hace bailar cumbia”.

