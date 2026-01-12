Perú

Dayiro Castañeda: El regreso de Dayiro Castañeda y su orquesta a los escenarios: “La elegancia de la cumbia peruana”

Seguidores destacan su elegancia, voz y perfil bajo en su regreso a los escenarios

Guardar
El joven artista vuelve a la escena pública con un proyecto que mezcla nostalgia y renovación. Infobae Perú / Captura: TikTok

Dayiro Castañeda ha iniciado una nueva etapa profesional lejos de la actuación que lo hizo conocido desde niño. El exactor infantil peruano se ha lanzado oficialmente como cantante de cumbia, marcando su retorno al escenario público luego de varios años fuera de la televisión.

Con el proyecto Dayiro y su orquesta, el joven artista busca consolidarse dentro del género tropical y conectar con una nueva audiencia, mientras el público que lo recuerda por su etapa infantil vuelve a mirarlo desde otro lugar.

Muchos peruanos conocieron a Dayiro cuando tenía apenas 4 años, edad en la que comenzó su carrera artística. Desde entonces, participó en programas de América Televisión, series nacionales, campañas publicitarias y proyectos musicales.

De estrella infantil a promesa
De estrella infantil a promesa musical: así es el regreso de Dayiro Castañeda. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Destacó por su facilidad para el baile, su rapidez para memorizar coreografías y su naturalidad frente a cámaras. Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los niños talento más reconocidos de la televisión peruana.

Hoy, con 19 años y próximo a cumplir 20, Dayiro decidió, junto a su familia, dar un giro a su carrera. Tras una pausa voluntaria en su exposición mediática, optó por formarse profesionalmente en el canto y preparar un proyecto musical propio. El objetivo, según ha señalado, es ofrecer un show de calidad, con una propuesta clara y bien trabajada.

De estrella infantil a promesa
De estrella infantil a promesa musical: así es el regreso de Dayiro Castañeda. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Dayiro y su familia

Dayiro es el segundo de cinco hermanos, y el apoyo de su entorno familiar ha sido clave en este proceso. Durante los años en los que estuvo alejado de la televisión, priorizó su crecimiento personal y evitó saltarse etapas. Él mismo ha explicado que, aunque se encontraba en un buen momento profesional siendo niño, lo más importante era vivir su infancia con normalidad. Esa decisión fue respaldada por sus padres, quienes apostaron por su bienestar antes que por la continuidad en pantalla.

Durante su etapa como actor infantil, Castañeda acumuló una trayectoria poco común para su edad. Llegó a presentarse en el show de Don Francisco, participó en un programa conducido por Raúl Romero, formó parte de series como ‘Mi amor, el wachimán’ y desarrolló un proyecto con Warner Bros que se trabajó entre México y Colombia. Además, fue parte de campañas nacionales, tuvo presencia artística en Estados Unidos y lanzó videoclips infantiles, entre ellos el conocido ‘Chu chu ua’.

De estrella infantil a promesa
De estrella infantil a promesa musical: así es el regreso de Dayiro Castañeda. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Usuarios felicitan a Dayiro

A pesar de estar en un punto alto de su carrera infantil, Dayiro Castañeda decidió hacer una pausa. Según ha explicado, lo hizo para no perderse etapas importantes de su vida. Ese tiempo le permitió definir qué camino quería seguir y prepararse para regresar con una propuesta distinta. Con el paso de los años, la música se consolidó como su principal interés.

Con ese enfoque nace Dayiro y su orquesta, el proyecto con el que se presenta este 2026 como cantante de cumbia. Actualmente, el joven artista se encuentra trabajando en su primer álbum, el cual incluirá canciones propias y covers románticos, adaptados a su estilo. Además, ya ha empezado a presentarse en programas y escenarios, donde ha mostrado el resultado de su preparación vocal.

La respuesta del público ha sido mayoritariamente positiva. En redes sociales, los comentarios destacan su elegancia en el escenario, su crecimiento artístico y el perfil bajo con el que ha regresado. “EL CABALLERO DE LA CUMBIA”, escribió un usuario, mientras otro comentó: “Con él no se toma cerveza, se toma whisky”, en referencia a su imagen. Una seguidora señaló: “Mi niño elegante con clases”, y otro mensaje resaltó: “Cuando te das cuenta que la cumbia puede ser muy elegante también”.

Otros comentarios ponen el acento en su evolución personal. “Chiquito era, ahora una promesa de la cumbia”, escribió una usuaria, mientras que otro mensaje indicó: “Perfil bajo, sin escándalos, subiendo como la espuma”. También hubo quienes recordaron su etapa infantil con cariño: “Yo de niña bailaba el ‘Chu chu ua’ de Dayiro, ahora me hace bailar cumbia”.

De estrella infantil a promesa
De estrella infantil a promesa musical: así es el regreso de Dayiro Castañeda. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Temas Relacionados

Dayiro CastañedaDayiro Castañeda y su orquestaCumbiaAmérica Televisiónperu-entretenimiento

Más Noticias

Qué se celebra el 12 de enero en el Perú: una fecha atravesada por símbolos de soberanía, alianzas y construcción institucional

De la creación de la Orden del Sol al nacimiento de figuras políticas y deportivas, el 12 de enero revela hitos que han delineado la identidad republicana y el tejido social del Perú en distintos contextos históricos

Qué se celebra el 12

Karen Dejo cambia sus implantes mamarios y revela cómo se encuentra tras la cirugía: “Estoy contenta”

La integrante de ‘Esto es guerra’ renovó sus implantes tras 13 años y aseguró que la intervención fue un éxito

Karen Dejo cambia sus implantes

Empresarios denuncian presunta estafa por proyectos municipales y señalan a parlamentario andino Javier Fernando Arce

El informe de Panorama, incluyen testimonios directos, audios de alcaldes y registros puntuales de depósitos. El señalado afirma que no existe sustento documental y rechaza cualquier responsabilidad

Empresarios denuncian presunta estafa por

José Jerí se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte fuera de Palacio: detalles del encuentro no oficial

Sin registros oficiales, con una capucha y sin comitiva a fin de que no le tomen fotos, el mandatario acudió a un chifa en San Borja vinculado a Zhihua Yang, cercano al hermano de la exjefa de Estado

José Jerí se reunió con

“¿Qué estás hablando?”: Video revela que Kira Alcarraz llamó a comandante tras agredir e insultar a trabajador del SAT

Imágenes difundidas muestran a la parlamentaria golpeando y arrebatando el celular al fiscalizador, mientras intervenían una camioneta de su propiedad con una deuda pendiente

“¿Qué estás hablando?”: Video revela
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí se reunió con

José Jerí se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte fuera de Palacio: detalles del encuentro no oficial

“¿Qué estás hablando?”: Video revela que Kira Alcarraz llamó a comandante tras agredir e insultar a trabajador del SAT

Contratos en el INPE: jóvenes sin experiencia ni requisitos consiguen empleo luego de reunirse con el presidente Iván Paredes

José Jerí, ministros y PNP preparan balance de declaratoria de emergencias en medio del peor inicio de año en materia de seguridad

Obispo auxiliar de Lima sobre extorsiones: “Ni con prepotencia ni con violencia se puede restaurar el mundo”

ENTRETENIMIENTO

Karen Dejo cambia sus implantes

Karen Dejo cambia sus implantes mamarios y revela cómo se encuentra tras la cirugía: “Estoy contenta”

Arcángel está en el Perú para el concierto de Bad Bunny: esto dicen las redes sociales

Moisés Vega reaparece en redes sociales tras 10 meses y explica el fin de su matrimonio con Flavia Gómez

Día Internacional de Besar a un Pelirrojo: el origen de una fecha que nació como respuesta al estigma y la burla

María Pía Copello revela cómo Catitejas y Starbucks llegaron a un acuerdo de coexistencia de marcas

DEPORTES

Raúl Ruidíaz sorprendió con nueva

Raúl Ruidíaz sorprendió con nueva renovación de contrato en Atlético Grau: ¿Hasta cuándo la ‘Pulga’ se quedará en Piura?

Edison Flores alentó a su hermana desde la tribuna en el Alianza Lima vs Rebaza Acosta y compartió con hinchas blanquiazules

Alianza Lima gana 3-1 a Rebaza Acosta: resumen del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así quedaron los partidos por la Fase 2 del torneo

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así quedaron los equipos tras final de la fecha 1