Crisis en Bolivia: Cancillería de Perú confirma que vuelos de repatriación solo tienen sitio para 70 personas

Bolivia al borde del colapso: peruanos varados y comercio con Perú en retroceso

Carmen Silva, cónsul adjunta del Perú en La Paz, informó que cerca de 78 ciudadanos peruanos permanecen varados en distintas zonas de Bolivia debido a la crisis social que atraviesa ese país, lo que ha dificultado su retorno, aunque afirmó que el Gobierno del Perú sigue realizando coordinaciones con las autoridades bolivianas para facilitar su salida del país.

“Al momento tenemos registrados cerca de 78 compatriotas que estarían varados en Bolivia, en todo el territorio boliviano”, explicó Silva Vargas en conversación con RPP. Para afrontar la emergencia, el consulado ha instalado un centro de control junto a la embajada peruana y las agregadurías militar y policial, desde donde monitorean la situación y ofrecen asistencia directa a los afectados.

Silva detalló que el operativo de rescate comenzó el 6 de enero e incluyó la creación de un grupo en WhatsApp para mantener contacto inmediato con quienes permanecen atrapados por los bloqueos. “La mayoría de estos 78 compatriotas ya están registrados. Tenemos contacto directo con ellos mediante un grupo de WhatsApp. Proveemos alojamiento y alimentos básicos a cada uno, porque se trata de una situación imprevista para ellos”, explicó Silva Vargas a RPP.

Miners affiliated with the Central Obrera Boliviana (COB) clash with riot police after taking part in the "Bolivia is Not for Sale" march against Decree 5503 and rising diesel and gasoline prices, in La Paz, Bolivia, January 5, 2026. REUTERS/Claudia Morales TPX IMAGES OF THE DAY

De acuerdo con la cónsul, los vuelos humanitarios constituyen la principal vía de repatriación para los peruanos atrapados en Bolivia. “Gracias a las coordinaciones con Cancillería, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, se ha dispuesto el envío de aviones humanitarios para repatriar a nuestros compatriotas a territorio peruano”, afirmó Silva Vargas. El primer vuelo, dirigido a Juliaca, partirá desde Bolivia en la mañana del 12 de enero, y el segundo, con destino a Lima, está programado para el martes 13 de enero.

Respecto a la capacidad de estos vuelos, Silva remarcó sus limitaciones: “Los vuelos humanitarios que la presidencia del Perú, junto con Cancillería, han dispuesto, nos daría cupo para cubrir a 70 personas, a 70 compatriotas”. Por este motivo, el consulado prioriza el traslado de quienes se encuentran en carreteras o en zonas de mayor riesgo por los bloqueos, especialmente en Oruro, El Tolar y Conani. La colaboración con las autoridades bolivianas es fundamental, aunque persisten complicaciones derivadas de la violencia en los bloqueos.

Peruanos varados en Bolivia tienen “desgaste”

Sobre el estado de los afectados, Silva reconoció ante RPP que la situación es delicada. “Evidentemente, todos presentan un alto nivel de desgaste. Muchos han debido caminar kilómetros, horas o incluso días. Algunos, ante la desesperación, caminaron hasta Desaguadero, un trayecto de aproximadamente día y medio”.

La funcionaria peruana también sostuvo que se han reportado casos de problemas respiratorios como asma, trombosis y enfermedades infecciosas como la gripe. “Estamos atendiendo esas necesidades de emergencia en el momento y garantizando acceso a agua y alimentos para todos, sin excepción”, puntualizó la diplomática.

Miners affiliated with the Central Obrera Boliviana (COB) and social organizations take part in a protest march called "Bolivia Is Not for Sale" march against Decree 5503 and rising diesel and gasoline prices, in El Alto, Bolivia, January 5, 2026. REUTERS/Claudia Morales

Las dificultades no se limitan a la salud. Muchos compatriotas han perdido sus vuelos programados y se han visto afectados económicamente. “Hay muchos que se han quedado sin recursos, porque no tenían previsto permanecer tanto tiempo en Bolivia. Han perdido vuelos y eso impacta en su economía, trabajo y salud”, explicó Silva Vargas.

En relación con la posibilidad de nuevos vuelos, Silva señaló que solo quienes logren llegar a La Paz podrán embarcar en los primeros vuelos. Si la cantidad de ciudadanos supera la capacidad disponible, se elaborarán nuevas listas para solicitar apoyo en futuros traslados. “Si el número de compatriotas excediera la capacidad del vuelo, se armarán nuevas listas para solicitar nuevamente apoyo en un nuevo vuelo humanitario, tal vez. O esperemos que se resuelva la situación aquí lo antes posible”, sostuvo Silva Vargas.

Para los peruanos que aún no se han registrado o necesitan ayuda, el consulado mantiene canales de emergencia habilitados las veinticuatro horas por medio del número (+591) 701 6465, e invitó a quienes están varados y a sus familiares a permanecer en contacto y solicitar asistencia cuando sea necesario.

El consulado del Perú en La Paz continúa en alerta permanente, dispuesto a responder a cualquier requerimiento que surja mientras persista la emergencia en la región.