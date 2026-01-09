Perú

PNP captura a banda criminal que extorsionaba y cobraba estacionamiento ilegal en el Play Land Park de Comas

Un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ejército permitió la captura de once integrantes de una banda criminal que extorsionaba a propietarios y visitantes del centro recreativo

Guardar

Un operativo de la Policía Nacional del Perú permitió la detención de once integrantes de la banda criminal ‘Los Diablos de la Calichera’, implicados en extorsionar a los propietarios y asistentes del Play Land Park, ubicado en el parque Sinchi Roca, en el distrito de Comas. La intervención se realizó durante la madrugada, en el marco de acciones de control territorial en Lima Norte.

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, los detenidos exigían a los administradores del parque de diversiones cuatro mil soles diarios bajo amenazas, sin que se haya presentado una denuncia formal por temor a represalias.

La acción policial se ejecutó con el despliegue de 256 efectivos de unidades especializadas como USE, Escuadrón de Emergencia, Halcones, Grupo Terna, SUAT, DIROVE, Depincri e Inteligencia, junto a veinte miembros del Ejército.

Once detenidos tras operativo contra
Once detenidos tras operativo contra extorsionadores en el Play Land Park de Comas| Ministerio del Interior

Asimismo, los efectivos hallaron específicamente cinco armas de fuego, 27 municiones, 1 000 ketes de pasta básica de cocaína, dinero en efectivo, dos vehículos y ocho teléfonos celulares. Se presume que estos artículos eran usados para sus actos delictivos.

Las operaciones se concentraron en puntos estratégicos del sector La Pascana, la Primera de Pro y las intersecciones de la avenida Túpac Amaru con Belaúnde y Revolución.

Caen presuntos extorsionadores que exigían
Caen presuntos extorsionadores que exigían pagos diarios a parque de diversiones en Comas|Ministerio del Interior

¿Cómo operaba la banda criminal?

La banda ‘Los Diablos de la Calichera’ desplegaba a sus integrantes en los alrededores del Play Land Park, dentro del parque Sinchi Roca, durante las noches y madrugadas. Utilizaban chalecos anaranjados para simular ser personal autorizado y entregaban tickets falsos a los asistentes, cobrando S/ 10 por el estacionamiento, a pesar de que el acceso a esta parte del parque es gratuito.

Durante el operativo, la Policía Nacional halló armas de fuego, municiones, explosivos, motocicletas, los tickets utilizados para el cobro ilícito y un manuscrito con amenazas, similar al entregado a una empresa de transporte local semanas atrás.

La investigación policial determinó que los detenidos mantenían una estructura organizada para recolectar el dinero tanto de los administradores como de los asistentes, con roles específicos asignados dentro de la organización. El cabecilla, quien sería Percy Cóndor Huamaní, ya contaba con antecedentes penales y, junto a los demás integrantes, fue intervenido en este operativo.

Policía Nacional captura a “Los
Policía Nacional captura a “Los Diablos de la Calichera” por cobro ilegal y amenazas en Comas| Ministerio del Interior

De acuerdo con la PNP, Play Land Park había estado previamente en manos de una banda de ciudadanos venezolanos, y que ‘Los Diablos de la Calichera’ tomaron el control de los cobros tras una disputa territorial. Los administradores del parque, ubicados en medio del conflicto, continuaron entregando el dinero exigido hasta el momento de la intervención policial, con el temor de ser atacados.

La Policía continúa desarrollando investigaciones para determinar desde cuándo operaba la organización y su posible vinculación con otros casos de extorsión en la zona, mientras refuerza la presencia en espacios públicos del distrito de Comas.

Asimismo, los detenidos continuarán en la dependencia policial hasta que la Fiscalía solicite una detención preliminar.

Canales de denuncia

  • 105: Puedes comunicarte a la PNP para denunciar cualquier tipo de extorsión, ya sea personal o por tu negocio.
  • Fiscalía de la Nación: Puedes acudir a una de las oficinas y presentar tu denuncia con la documentación respectiva.

Temas Relacionados

Play Land Parkperu-noticiasPolicía Nacional del PerúLos Diablos de la CalicheraExtorsión en Perú

Más Noticias

Stray Kids sorprende con el anuncio de ‘Step Out 2026′ y una gira mundial: fans peruanos esperan su regreso a Lima

El grupo surcoreano confirmó un nuevo álbum y una serie de conciertos internacionales, desatando entusiasmo entre sus seguidores en Perú, quienes sueñan con volver a verlos en el país.

Stray Kids sorprende con el

Salvador del Solar contó que un taxista en Colombia lo reconoció solo por su voz: “Una manera amable de decir que estoy viejo”

El actor peruano compartió en una entrevista con Juanpis Live Show la curiosa anécdota vivida en Colombia, donde su trabajo en “Pantaleón y las visitadoras” sigue siendo recordado por el público.

Salvador del Solar contó que

Lanzan el tráiler de ‘The dominATE Experience’: En qué cines, horarios y desde cuándo ver la película de Stray Kids en Perú

La esperada cinta sobre la gira mundial del grupo de K-pop tendrá funciones en Lima y provincias, con horarios confirmados y precios para todos los fans.

Lanzan el tráiler de ‘The

Examen de admisión San Marcos 2026-II: conoce el cronograma de inscripción

El proceso se organiza por la letra inicial del primer apellido y cuenta con un cronograma específico para cada grupo

Examen de admisión San Marcos

Rodrigo Cuba explica por qué puso ‘like’ a comentario contra Melissa Paredes: “No se dio cuenta”

El deportista afirmó que no percibió el sentido del comentario al que le dio “me gusta”, en medio del debate público sobre la crianza y exposición de su hija en redes sociales.

Rodrigo Cuba explica por qué
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez acusa a Sandra

Tomás Gálvez acusa a Sandra Castro de borrar páginas de colaboración eficaz para proteger a Pablo Sánchez y Gorriti

Tomás Gálvez defiende al prófugo César Hinostroza: asegura que audio donde acuerda liberar a violador de menor fue manipulado

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte que minería ilegal en Perú es crimen organizado que amenaza a toda Sudamérica

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Excongresista Edgar Villanueva menciona que Alfonso López Chau estuvo preso en Lurigancho, ¿es cierto?

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano celebrará su aniversario

Corazón Serrano celebrará su aniversario 33 con un ambicioso concierto en el Estadio San Marcos

Stray Kids sorprende con el anuncio de ‘Step Out 2026′ y una gira mundial: fans peruanos esperan su regreso a Lima

Salvador del Solar contó que un taxista en Colombia lo reconoció solo por su voz: “Una manera amable de decir que estoy viejo”

Lanzan el tráiler de ‘The dominATE Experience’: En qué cines, horarios y desde cuándo ver la película de Stray Kids en Perú

Rodrigo Cuba explica por qué puso ‘like’ a comentario contra Melissa Paredes: “No se dio cuenta”

DEPORTES

¿Quién es Nicole Pérez, la

¿Quién es Nicole Pérez, la mundialista argentina que brilla como la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

Atlético Grau suma a Lucas Acevedo, campeón con Colón de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021, para la nueva temporada en Perú

Alianza Lima suma jerarquía con el fichaje de Geraldine Cardona, excapitana de Atlético Nacional y subcampeona de Libertadores

Álvaro Barco admite el fastidio del agente de César Inga, pero remarca que “no era el momento ideal” para la venta del jugador

Felipe Chávez comparte las claves de su gran debut goleador en amistoso con Bayern Múnich: “Actúo intuitivamente”