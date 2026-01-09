PNP captura a banda criminal que extorsionaba y cobraba estacionamiento ilegal en el Play Land Park de Comas

Un operativo de la Policía Nacional del Perú permitió la detención de once integrantes de la banda criminal ‘Los Diablos de la Calichera’, implicados en extorsionar a los propietarios y asistentes del Play Land Park, ubicado en el parque Sinchi Roca, en el distrito de Comas. La intervención se realizó durante la madrugada, en el marco de acciones de control territorial en Lima Norte.

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, los detenidos exigían a los administradores del parque de diversiones cuatro mil soles diarios bajo amenazas, sin que se haya presentado una denuncia formal por temor a represalias.

La acción policial se ejecutó con el despliegue de 256 efectivos de unidades especializadas como USE, Escuadrón de Emergencia, Halcones, Grupo Terna, SUAT, DIROVE, Depincri e Inteligencia, junto a veinte miembros del Ejército.

Once detenidos tras operativo contra extorsionadores en el Play Land Park de Comas| Ministerio del Interior

Asimismo, los efectivos hallaron específicamente cinco armas de fuego, 27 municiones, 1 000 ketes de pasta básica de cocaína, dinero en efectivo, dos vehículos y ocho teléfonos celulares. Se presume que estos artículos eran usados para sus actos delictivos.

Las operaciones se concentraron en puntos estratégicos del sector La Pascana, la Primera de Pro y las intersecciones de la avenida Túpac Amaru con Belaúnde y Revolución.

Caen presuntos extorsionadores que exigían pagos diarios a parque de diversiones en Comas|Ministerio del Interior

¿Cómo operaba la banda criminal?

La banda ‘Los Diablos de la Calichera’ desplegaba a sus integrantes en los alrededores del Play Land Park, dentro del parque Sinchi Roca, durante las noches y madrugadas. Utilizaban chalecos anaranjados para simular ser personal autorizado y entregaban tickets falsos a los asistentes, cobrando S/ 10 por el estacionamiento, a pesar de que el acceso a esta parte del parque es gratuito.

Durante el operativo, la Policía Nacional halló armas de fuego, municiones, explosivos, motocicletas, los tickets utilizados para el cobro ilícito y un manuscrito con amenazas, similar al entregado a una empresa de transporte local semanas atrás.

La investigación policial determinó que los detenidos mantenían una estructura organizada para recolectar el dinero tanto de los administradores como de los asistentes, con roles específicos asignados dentro de la organización. El cabecilla, quien sería Percy Cóndor Huamaní, ya contaba con antecedentes penales y, junto a los demás integrantes, fue intervenido en este operativo.

Policía Nacional captura a “Los Diablos de la Calichera” por cobro ilegal y amenazas en Comas| Ministerio del Interior

De acuerdo con la PNP, Play Land Park había estado previamente en manos de una banda de ciudadanos venezolanos, y que ‘Los Diablos de la Calichera’ tomaron el control de los cobros tras una disputa territorial. Los administradores del parque, ubicados en medio del conflicto, continuaron entregando el dinero exigido hasta el momento de la intervención policial, con el temor de ser atacados.

La Policía continúa desarrollando investigaciones para determinar desde cuándo operaba la organización y su posible vinculación con otros casos de extorsión en la zona, mientras refuerza la presencia en espacios públicos del distrito de Comas.

Asimismo, los detenidos continuarán en la dependencia policial hasta que la Fiscalía solicite una detención preliminar.

Canales de denuncia

105: Puedes comunicarte a la PNP para denunciar cualquier tipo de extorsión, ya sea personal o por tu negocio.

Fiscalía de la Nación: Puedes acudir a una de las oficinas y presentar tu denuncia con la documentación respectiva.