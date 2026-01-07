Perú

Última captura de “Los Sanguinarios del Sur”: tres extranjeros detenidos

Durante la intervención, la policía halló una motocicleta reportada como robada, así como la réplica de un arma de fuego

Guardar

La más reciente operación de la Policía Nacional permitió la detención de tres ciudadanos extranjeros presuntamente integrantes de la banda criminal “Los Sanguinarios del Sur”, organización vinculada a actividades extorsivas en Lima y el Callao. Se trata de dos ciudadanos venezolanos y un colombiano, capturados en una intervención ejecutada por la Brigada Especial contra la Criminalidad Extranjera, unidad que forma parte de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri.

El coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de dicha división, confirmó que el grupo operaba en distintas zonas de alta incidencia delictiva y estaba involucrado en delitos como robo y extorsión. “Se dedicaban a cometer actividades ilícitas, no solamente en el sur, sino también en la parte del Callao, en todos los lugares de incidencia delictiva”, precisó.

Capturan a banda extranjera que
Capturan a banda extranjera que operaba en Lima y Callao y sería parte del Tren de Aragua. Foto: captura Exitosa

Durante la intervención, la policía halló una motocicleta reportada como robada, la cual se encuentra en proceso de reconocimiento e investigación, así como una réplica de arma de fuego que habría sido utilizada para amenazar a sus víctimas. “Se les ha encontrado incluso en poder una motocicleta hurtada (…) así como también con una réplica de pistola con la cual amenazaban a sus víctimas”, señaló el alto mando PNP.

Los detenidos fueron identificados como Endy Brayan Rondón Díaz, de 21 años; Wadith Emiro Rodríguez Figueroa, de 35; y Neiker Manuel Santella Mijares, alias “Chato”, de 18 años, quien pese a su corta edad registra una gran cantidad de antecedentes policiales. Actualmente, los tres permanecen en la unidad especializada, donde afrontan diversas investigaciones, algunas de ellas aún en proceso de esclarecimiento.

Operativos de la PNP golpean
Operativos de la PNP golpean a “Los Sanguinarios del Sur” y remanentes del Tren de Aragua

Vínculos con estructuras criminales mayores

Además de los delitos por los que fueron intervenidos, la policía investiga posibles conexiones de los detenidos con organizaciones criminales de alcance transnacional. Según información de inteligencia y fuentes humanas, los tres extranjeros estarían vinculados a remanentes del Tren de Aragua.

“Se tiene información de fuente humana y de las acciones de inteligencia, que estos estarían siendo vinculados a los remanentes del tren de Aragua”, indicó el coronel Morales. En ese marco, explicó que se ha iniciado un trabajo articulado con Interpol Lima y sus pares en Venezuela y Colombia, con el objetivo de establecer si los intervenidos participaron en otras actividades ilícitas en sus países de origen o en territorio peruano.

PNP captura a ‘Makaro’, el
PNP captura a ‘Makaro’, el sucesor de ‘Mamut’ como cabecilla de la ‘Dinastía Alayón’ facción criminal del Tren de Aragua en Lima Norte. (Foto: Composición - Infobae/Panamericana)

Operativo previo en un búnker de Chorrillos

La caída de estos tres presuntos integrantes de “Los Sanguinarios del Sur” se suma a un operativo previo ejecutado por la División contra Extorsión de la Dirincri en el distrito de Chorrillos. En aquella intervención, ejecutada el 2025, la policía desarticuló una facción vinculada a la misma red criminal, señalada como responsable de atentados contra trabajadores de una empresa ladrillera y varias compañías de transporte en Lima Metropolitana.

Tras semanas de seguimiento, los agentes lograron ubicar un inmueble utilizado como búnker, donde se ocultaban los principales implicados. Entre los detenidos figuraban el presunto líder del grupo, así como ciudadanos extranjeros y un ciudadano peruano. La acción policial se desarrolló luego de analizar la trazabilidad del dinero exigido a las empresas extorsionadas y de vigilar de manera constante el lugar donde se refugiaban los sospechosos.

Durante el operativo, los intervenidos opusieron resistencia, lo que obligó al uso de fuerza racional para concretar las capturas. En el lugar se incautaron diversos elementos que evidenciaban la estructura criminal del grupo, entre ellos drogas, explosivos, tarjetas bancarias y documentación vinculada a las extorsiones.

Remanentes del Tren de Aragua

Las investigaciones policiales apuntan a que tanto “Los Sanguinarios del Sur” como otras facciones desarticuladas recientemente forman parte de remanentes del Tren de Aragua en el Perú. Estos grupos, identificados por la policía como DESA 1, DESA 2 y DESA 3, operan mediante extorsiones sistemáticas a empresas de distintos rubros, empleando amenazas, ataques armados y violencia selectiva.

El modus operandi incluye el cobro periódico de cupos, generalmente a través de depósitos bancarios, a cambio de no atentar contra el personal o las instalaciones de las empresas.

Temas Relacionados

'Los sanguinarios del Sur'organización criminalTren de araguaextranjerosPNPperu-noticias

Más Noticias

Derrame de ácido clorhídrico paraliza la Panamericana Sur en Nasca y obliga al cierre de la vía por emergencia química

El accidente ocurrió la tarde del martes 7 y generó riesgo inmediato para conductores y trabajadores, debido a los vapores tóxicos que emite

Derrame de ácido clorhídrico paraliza

¿Por qué se llama Tumbes? Conoce el origen e historia del nombre de esta región del Perú

La mayoría de versiones lo asocian con los Tumpis, antiguos navegantes y comerciantes preincaicos, aunque también existen teorías que lo vinculan a la flora local o a figuras legendarias como el cacique Tumba y su padre Quitumbe

Infobae

“Si quieres vivir tienes que pagar”, la nueva amenaza de extorsionadores que aumentaron ataques extorsivos y triplican el cobro de cupos

El sector enfrenta un incremento drástico en el cobro de cupos por parte de bandas criminales, lo que ha provocado asesinatos, ataques y suspensión de rutas en varios distritos de la capital

“Si quieres vivir tienes que

Adulto mayor murió en abandono y su mascota sobrevivió alimentándose de su cuerpo: “El perrito no tenía qué comer”

El adulto mayor llevaba varios días fallecido cuando fue hallado por su sobrino en el interior de su vivienda en la provincia de Ambo, región Huánuco

Adulto mayor murió en abandono

José Antonio Kast en Perú EN VIVO: “Nada mejor que ser buenos vecinos”, presidente electo de Chile se reúne con José Jerí

Este es el primer encuentro entre el presidente electo de Chile y el mandatario peruano. Ambas autoridades ya habían conversado por teléfono debido a la situación en Venezuela

José Antonio Kast en Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast en Perú

José Antonio Kast en Perú EN VIVO: “Nada mejor que ser buenos vecinos”, presidente electo de Chile se reúne con José Jerí

Guerra en el Partido Morado: Militante denuncia irregularidades y pide a los JEE anular todas las listas

Alcalde Franco Vidal, molesto, rompe con José Jerí: “Ya me cansé, Ate no espera nada de ti, tus ministros están hueve**do”

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

José Antonio Kast advierte sobre migración forzada y crimen organizado en reunión con José Jerí: “Es una industria transnacional”

ENTRETENIMIENTO

Jazmín Pinedo responde a críticas

Jazmín Pinedo responde a críticas y defiende su trayectoria en América TV: “Hay que ser un poco más empáticos”

Mayra Goñi y su regreso a la TV como protagonista de la telenovela ‘Valentina Valiente’: “Es un sueño cumplido”

Flavia Laos muerde canela en Dubái para encontrar el verdadero amor en 2026

Carlos Álvarez anuncia su retiro de la comedia para postular a la presidencia

César Acuña sorprende al grabar TikTok con CristoRata tras entrevista en vivo: mira los pasos que hicieron

DEPORTES

Alan Cantero con Infobae Perú:

Alan Cantero con Infobae Perú: su revancha en Alianza Lima, la jerarquía de Federico Girotti y por qué enfrentar a Leo Messi será “una locura”

Melgar anunció su Tarde Rojinegra 2026 y enfrentará a equipo ecuatoriano: fecha y hora de la presentación oficial del ‘dominó’

Liga 1 2026: nuevas reglas y novedades para este año en el torneo del fútbol peruano

Clubes de Liga 1 tomaron drástica medida contra 1190 Sports tras falta de pagos por derechos de TV

Cómo se jugará la Liga 1 2026: nuevo formato y definición del campeón del torneo peruano