Última captura de “Los Sanguinarios del Sur”: tres extranjeros detenidos

La más reciente operación de la Policía Nacional permitió la detención de tres ciudadanos extranjeros presuntamente integrantes de la banda criminal “Los Sanguinarios del Sur”, organización vinculada a actividades extorsivas en Lima y el Callao. Se trata de dos ciudadanos venezolanos y un colombiano, capturados en una intervención ejecutada por la Brigada Especial contra la Criminalidad Extranjera, unidad que forma parte de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri.

El coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de dicha división, confirmó que el grupo operaba en distintas zonas de alta incidencia delictiva y estaba involucrado en delitos como robo y extorsión. “Se dedicaban a cometer actividades ilícitas, no solamente en el sur, sino también en la parte del Callao, en todos los lugares de incidencia delictiva”, precisó.

Capturan a banda extranjera que operaba en Lima y Callao y sería parte del Tren de Aragua. Foto: captura Exitosa

Durante la intervención, la policía halló una motocicleta reportada como robada, la cual se encuentra en proceso de reconocimiento e investigación, así como una réplica de arma de fuego que habría sido utilizada para amenazar a sus víctimas. “Se les ha encontrado incluso en poder una motocicleta hurtada (…) así como también con una réplica de pistola con la cual amenazaban a sus víctimas”, señaló el alto mando PNP.

Los detenidos fueron identificados como Endy Brayan Rondón Díaz, de 21 años; Wadith Emiro Rodríguez Figueroa, de 35; y Neiker Manuel Santella Mijares, alias “Chato”, de 18 años, quien pese a su corta edad registra una gran cantidad de antecedentes policiales. Actualmente, los tres permanecen en la unidad especializada, donde afrontan diversas investigaciones, algunas de ellas aún en proceso de esclarecimiento.

Operativos de la PNP golpean a “Los Sanguinarios del Sur” y remanentes del Tren de Aragua

Vínculos con estructuras criminales mayores

Además de los delitos por los que fueron intervenidos, la policía investiga posibles conexiones de los detenidos con organizaciones criminales de alcance transnacional. Según información de inteligencia y fuentes humanas, los tres extranjeros estarían vinculados a remanentes del Tren de Aragua.

“Se tiene información de fuente humana y de las acciones de inteligencia, que estos estarían siendo vinculados a los remanentes del tren de Aragua”, indicó el coronel Morales. En ese marco, explicó que se ha iniciado un trabajo articulado con Interpol Lima y sus pares en Venezuela y Colombia, con el objetivo de establecer si los intervenidos participaron en otras actividades ilícitas en sus países de origen o en territorio peruano.

PNP captura a ‘Makaro’, el sucesor de ‘Mamut’ como cabecilla de la ‘Dinastía Alayón’ facción criminal del Tren de Aragua en Lima Norte. (Foto: Composición - Infobae/Panamericana)

Operativo previo en un búnker de Chorrillos

La caída de estos tres presuntos integrantes de “Los Sanguinarios del Sur” se suma a un operativo previo ejecutado por la División contra Extorsión de la Dirincri en el distrito de Chorrillos. En aquella intervención, ejecutada el 2025, la policía desarticuló una facción vinculada a la misma red criminal, señalada como responsable de atentados contra trabajadores de una empresa ladrillera y varias compañías de transporte en Lima Metropolitana.

Tras semanas de seguimiento, los agentes lograron ubicar un inmueble utilizado como búnker, donde se ocultaban los principales implicados. Entre los detenidos figuraban el presunto líder del grupo, así como ciudadanos extranjeros y un ciudadano peruano. La acción policial se desarrolló luego de analizar la trazabilidad del dinero exigido a las empresas extorsionadas y de vigilar de manera constante el lugar donde se refugiaban los sospechosos.

Durante el operativo, los intervenidos opusieron resistencia, lo que obligó al uso de fuerza racional para concretar las capturas. En el lugar se incautaron diversos elementos que evidenciaban la estructura criminal del grupo, entre ellos drogas, explosivos, tarjetas bancarias y documentación vinculada a las extorsiones.

Remanentes del Tren de Aragua

Las investigaciones policiales apuntan a que tanto “Los Sanguinarios del Sur” como otras facciones desarticuladas recientemente forman parte de remanentes del Tren de Aragua en el Perú. Estos grupos, identificados por la policía como DESA 1, DESA 2 y DESA 3, operan mediante extorsiones sistemáticas a empresas de distintos rubros, empleando amenazas, ataques armados y violencia selectiva.

El modus operandi incluye el cobro periódico de cupos, generalmente a través de depósitos bancarios, a cambio de no atentar contra el personal o las instalaciones de las empresas.