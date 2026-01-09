Perú pierde otro arbitraje en CIADI y deberá pagar ‘por la fuerza’ más de US$67 millones: el caso Lupaka Gold

La resolución del CIADI subraya la importancia de la gestión estatal en contextos de conflicto social y la necesidad de garantizar el cumplimiento de tratados internacionales. REUTERS/Nacho Doce

El Estado peruano enfrenta una obligación internacional firme tras el laudo definitivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que ordena el pago de más de US$67 millones a la minera canadiense Lupaka Gold Corp.

Según informó la compañía en un comunicado, la decisión quedó cerrada y sin posibilidad de revisión luego de que Perú no solicitara la anulación del fallo dentro del plazo legal, vencido en octubre de 2025.

Lupaka Gold: Perú enfrentará pago millonario por laudo arbitral internacional

El arbitraje internacional se originó a raíz de los bloqueos comunitarios que impidieron el acceso y operación del proyecto aurífero Invicta, situado a unos 120 kilómetros al norte de Lima.

Durante el proceso, Lupaka Gold Corp. alegó que las autoridades peruanas omitieron acciones efectivas para proteger la inversión y restablecer el orden, pese a tratarse de una inversión extranjera amparada por el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú.

El tribunal del CIADI concluyó que el Estado incumplió el deber de otorgar trato justo y equitativo, así como protección plena a la inversión, y atribuyó los efectos de los bloqueos a la inacción estatal.

La empresa Lupaka Gold Corp anuncia inicio de medidas para ejecutar laudo contra Perú

El laudo definitivo, emitido el 30 de junio de 2025, fijó una indemnización que actualmente asciende a aproximadamente US$67 millones, monto que sigue aumentando por la aplicación de intereses anuales del 9%. La cifra continuará creciendo mientras se mantenga la demora en el pago, advirtió la propia Lupaka.

El marco legal del CIADI establecía un plazo de 120 días para que el Estado peruano solicitara la anulación del laudo. Ese periodo finalizó el 28 de octubre de 2025, sin que se presentara recurso alguno. Con ello, el fallo quedó listo para su ejecución y privó a Perú de cualquier vía de apelación o revisión adicional.

En palabras de la compañía: “Esperamos que el Estado peruano cumpla voluntariamente con la obligación de pago”, aunque ya se iniciaron acciones para identificar activos estatales en el extranjero susceptibles de embargo conforme a la Convención CIADI.

Lupaka Gold. La compañía comunicó que buscará identificar bienes estatales fuera del territorio peruano para obtener la suma establecida, luego de que venciera el plazo legal para impugnar ante el organismo arbitral.

El fallo del CIADI incrementa presión sobre las finanzas de Perú

La situación genera presión financiera sobre el erario público peruano, ya que los intereses continúan acumulándose y el caso impacta la reputación internacional del país como destino para la inversión extranjera.

El incumplimiento del laudo podría afectar la calificación de riesgo y la percepción de seguridad jurídica, un aspecto clave para el desarrollo de proyectos en el sector minero y otras industrias.

El caso Lupaka se agrega a una serie de procesos arbitrales internacionales relacionados con inversiones y contratos públicos en Perú. El país afronta una vigilancia constante por parte de inversionistas y organismos multilaterales en torno al respeto de sus compromisos internacionales.

Otros arbitrajes recientes: el caso Kuntur Wasi y el aeropuerto de Chinchero

Recientemente, Perú también cerró otro litigio internacional relevante. El Gobierno pagó US$91 millones a la concesionaria Kuntur Wasi, tras ser declarado en rebeldía por un tribunal federal de Estados Unidos debido al incumplimiento de un laudo arbitral del CIADI vinculado a la cancelación del contrato del aeropuerto de Chinchero.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones logró un acuerdo mediante el cual la empresa renunció a los intereses acumulados y desistió de iniciar procesos de ejecución internacional a cambio del pago principal.

La construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero permitirá ampliar significativamente el transporte aéreo desde Cusco hacia el resto del sur del país. Foto: Gobierno del Perú

La concesión del aeropuerto de Chinchero, otorgada en 2014, fue objeto de cuestionamientos y posteriormente cancelada de forma unilateral por el Estado en 2017, lo que originó la demanda arbitral. El fallo del CIADI en 2024 consideró que la terminación fue arbitraria y ordenó una indemnización que incluyó devolución de garantías, utilidades no percibidas y gastos asociados.

Tras la cancelación, el proyecto fue adjudicado mediante un acuerdo Gobierno a Gobierno con Corea del Sur y entregado a un nuevo consorcio internacional. El aeropuerto, que registra un avance del 33%, espera atender a más de 8 millones de pasajeros al año.