¿Cuánto valen los bolívares en soles peruanos tras la caída de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos?

Pese al nuevo contexto político, las sanciones, las tensiones externas y la desconfianza en la política cambiaria continúan afectando al bolívar. Foto: composición Infobae Perú/iStock

El bolívar siendo extremadamente inestable tras la salida de Nicolás Maduro del poder, con su valor oscilando marcadamente frente a otras divisas y generando un ambiente de incertidumbre económica generalizada. La escasez de divisas extranjeras, la profunda dependencia del petróleo y la retirada de medidas que antes intentaban sostener artificialmente el bolívar han provocado que su valor fluctúe de forma muy amplia en el mercado oficial y aún más en el informal, donde los ciudadanos buscan proteger sus ingresos y ahorros.

Esta volatilidad contribuye a un alza persistente de los precios internos y obliga a hogares y empresas a recurrir a monedas más fuertes o a activos alternativos para conservar el poder adquisitivo, lo que alimenta aún más la caída del bolívar en términos reales. A pesar de que el nuevo escenario político ha abierto el debate sobre reformas económicas y la posible apertura de sectores clave como el petrolero, las tensiones internacionales, las sanciones y la falta de confianza en las políticas cambiarias mantienen al bolívar bajo una presión intensa.

La brecha entre las cotizaciones oficiales y las no oficiales persiste, reflejando la desconfianza en el manejo de la moneda y la escasez de respuestas eficaces para estabilizarla.

Cotización oficial del bolívar a soles peruanos

El Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer este viernes 9 de enero el tipo de cambio oficial que se aplicará en las operaciones económicas del día, ratificando que el bolívar sigue perdiendo valor frente al dólar y otras divisas. Según el ente emisor, un dólar cuesta en 325,3894 bolívares, nivel superior al registrado en jornadas anteriores y coherente con la trayectoria ascendente que se viene observando desde el cierre de 2025.

El Banco Central de Venezuela informó la cotización oficial que regirá las transacciones económicas durante la jornada. Foto: MPPEF

Este valor es calculado a partir del promedio ponderado de las transacciones realizadas en las mesas de cambio del sistema bancario, y sirve como referencia para las operaciones formales dentro del país, orientando pagos, contratos y otros movimientos financieros regulados. De esta manera, S/ 1 cuesta, aproximadamente, 96,7845 bolívares.

El factor petróleo para la economía venezolana

La empresa petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), informó este miércoles que mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre “la venta de volúmenes de petróleo”. De acuerdo con el secretario de Estado, Marco Rubio, el entendimiento permitiría a Washington adquirir decenas de millones de barriles que luego serían comercializados “a precios de mercado”.

El posible acuerdo despierta opiniones divididas. Por un lado, podría aportar liquidez y algo de estabilidad en el corto plazo, aunque, en ausencia de confianza institucional, su impacto sobre el bolívar y el poder de compra sería reducido. “Mientras esa confianza no se reconstruya en términos económicos, institucionales y políticos, la moneda va a seguir siendo un termómetro de riesgo para la economía”, sostiene el economista chileno Renato Campos a CNN.

Los analistas también subrayan que Estados Unidos no es el único interesado. China y Rusia mantienen posiciones estratégicas en torno al crudo venezolano. Aunque el país posee las mayores reservas probadas del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles, su producción sigue siendo limitada debido al deterioro de la infraestructura, las sanciones y los problemas logísticos, como la escasez y operación de buques tanqueros. “Todos quieren llevarse una tajada finalmente de eso”, apunta Campos, quien advierte que aún falta ver cómo reaccionarán los distintos actores.

PDVSA informó que mantiene negociaciones con Estados Unidos para concretar la venta de determinados volúmenes de petróleo. Foto: Reuters

En la actualidad, cerca del 68% de las exportaciones petroleras de Venezuela se dirige a China. Una parte importante se comercializa con descuentos y se transporta mediante una “flota sombra”, utilizada para esquivar sanciones internacionales. La secretaría de prensa de la Casa Blanca señaló que el presidente Donald Trump “no tiene miedo” de continuar incautando embarcaciones sancionadas y de “hacer cumplir el embargo contra todos los buques de la llamada flota oscura que transportan petróleo de manera ilegal”.

Por ahora, Trump afirmó este miércoles en redes sociales que Venezuela destinaría los ingresos de un eventual pacto petrolero a comprar “solo productos fabricados en Estados Unidos”, sin precisar cómo se aplicaría esta medida. En medio de la tensión entre Washington y Caracas, la población venezolana sigue sintiendo los efectos de una economía debilitada tras años de crisis, con el riesgo de que la situación se complique aún más.

Venezuela tardaría 10 años en recuperar solo la mitad de su economía, de acuerdo a Oxford

El Producto Bruto Interno de Venezuela solo alcanzaría, en una década, un nivel equivalente al 50% del máximo registrado en 2013, de acuerdo con un reporte de la consultora Oxford Economics. Incluso en sus proyecciones más favorables sobre el sector petrolero y el eventual retorno de migrantes, la firma considera que una recuperación total del país resulta inviable.

“Un escenario probable es una recuperación modesta en un plazo de dos años, a medida que un gobierno chavista respaldado por EE.UU. abre la inversión en hidrocarburos y mantiene la seguridad interna”, señala el documento elaborado por Tim Hunter, economista sénior para América Latina. No obstante, advierte que el panorama sigue siendo limitado. “Sin embargo, es poco probable una recuperación más amplia, ya que esperamos que el gobierno actual se mantenga en el poder dada la posición arraigada de las Fuerzas Armadas. Esto frena las reformas necesarias para mejorar las perspectivas de largo plazo”, precisó Hunter.

Oxford Economics sostiene que para lograr un repunte más sólido se necesitarían avances importantes en institucionalidad, educación e infraestructura, además de un contexto político y de seguridad estable. Asimismo, indica que una mejora sostenida en el tiempo requeriría una transición democrática que garantice estabilidad.

“Unas elecciones libres y justas no son un requisito indispensable para un repunte económico, dado el papel que podrían desempeñar mayores ingresos petroleros”, afirmó Tim Hunter. “Reconstruir un Estado eficaz, erradicar la corrupción y mejorar la formulación de políticas sería más importante”, añadió.