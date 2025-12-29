El oro y la plata caen bruscamente tras récords históricos en medio de una creciente volatilidad antes fin de año

Un empleado sostiene lingotes de oro antes del proceso de refinado en la Refinería de Oro de África en Entebbe, Uganda. 4 de octubre de 2018. (REUTERS/Baz Ratner)

Los mercados bursátiles mundiales retrocedieron el lunes en el inicio de la última semana de operaciones de 2025, mientras los metales preciosos experimentaron una fuerte volatilidad tras alcanzar récords históricos y los inversores aguardaban nuevas señales sobre las perspectivas de tipos de interés en Estados Unidos.

Wall Street registraba pérdidas generalizadas, con el índice tecnológico Nasdaq Composite cayendo 0,6%, liderando las pérdidas después de que acciones de megacapitalizaciones como Nvidia y Tesla retrocedieran más del 1,8%. El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average bajaron alrededor de 0,4% y 0,5%, respectivamente.

A pesar de las caídas del lunes, los tres principales índices estadounidenses se encaminan a cerrar un año turbulento con fuertes ganancias. El S&P 500 ha subido más del 17%, el Dow Jones ha ganado más del 14%, y el Nasdaq lidera con un avance superior al 22%, a pesar de haber entrado brevemente en territorio de corrección en abril tras el anuncio de los aranceles más amplios del presidente Trump.

En Europa, los principales mercados cerraron con ligeros avances. El DAX alemán subió 0,19%, el CAC 40 francés ganó 0,33%, y el FTSE 100 británico avanzó 0,15%, mientras los inversores mantenían una postura cautelosa.

Los mercados de materias primas fueron el centro de atención el lunes, con una alta volatilidad en los metales preciosos. La plata se desplomó hasta un 7%, cayendo por debajo de los 73 dólares la onza después de haber tocado un récord por encima de los 84 dólares durante la madrugada. El oro retrocedió más del 3%, situándose por debajo de los 4.400 dólares la onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de 4.550 dólares el viernes.

Ambos metales preciosos se acercan al final del año con revalorizaciones espectaculares: el oro acumula una subida del 70% y la plata del 160%, apuntando a su mejor ejercicio desde 1979, tras la revolución iraní. Los analistas atribuyen estas ganancias históricas a las tensiones geopolíticas, la inflación, un dólar débil y la creciente demanda de bancos centrales para diversificar sus reservas.

“Los precios de los metales preciosos suben en medio de la renovada incertidumbre geopolítica”, señaló a la AFP Antonio Castelo, analista de iBroker, quien destacó que detrás de estas subidas se encuentra una combinación poco habitual de factores, incluyendo el peor año del dólar en casi una década y tensiones persistentes en Ucrania, Oriente Medio y Venezuela.

El dólar subió el lunes frente a sus principales rivales tras las recientes caídas, mientras los inversores esperan la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal el martes. Los operadores analizarán minuciosamente el documento en busca de pistas sobre los planes del banco central para 2026.

Exterior del edificio de la Junta de la Reserva Federal Marriner S. Eccles en Washington, D.C., EE. UU., 14 de junio de 2022. (REUTERS/Sarah Silbiger/Foto de archivo)

Después de que la Fed bajara los costos de los préstamos a principios de diciembre, el banco central indicó que podría mantener su postura cuando los responsables de la toma de decisiones se reúnan de nuevo a finales de enero. Alrededor del 80% de las apuestas del mercado anticipan que la Fed mantendrá sin cambios los tipos de interés el próximo mes, aunque los operadores están más divididos sobre las acciones de marzo.

Los precios del petróleo subieron el lunes tras haber caído más de un 2% el viernes, mientras los inversores digieren el resultado de la reunión del fin de semana entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodímir Zelensky sobre propuestas de paz.

Trump afirmó el domingo que se estaba “más cerca que nunca” de alcanzar un acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, aunque no informó de avances aparentes en la cuestión territorial. El fin de la guerra podría suponer el levantamiento de las sanciones al petróleo ruso, lo que añadiría suministro a un mercado con exceso de oferta.

En el frente económico, un dato positivo llegó el lunes cuando las ventas pendientes de viviendas en Estados Unidos registraron en noviembre su mayor aumento desde principios de 2023, una señal de que el impulso de los compradores de viviendas está aumentando.

“Las preocupaciones sobre las sobrevaloraciones y la burbuja de la inteligencia artificial parecen que seguirán dominando las conversaciones del mercado hasta el próximo año”, señaló a la AFP Victoria Scholar, directora de inversiones de Interactive Investor.

(Con información de AFP)